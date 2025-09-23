Poznejte chování brzd vašeho auta: Kdy ho neřešit a kdy už raději zavolat odtah?
Brzdová soustava je stejně jako ta hnací jedním z nejdůležitějších komponentů vozidla. Že s brzdami není něco v pořádku, lze poznat i navenek.
Primární úlohou brzdové soustavy je fyzikálně vzato mařit kinetickou energii vozidla. Nejde jen o jeho zastavení, ale také třeba jen o pouhé snížení rychlosti. Selhání brzd představuje při jízdě vážný problém, od něhož je už jen krůček k nehodě. V praxi k tomu však dochází opravdu jen zcela výjimečně. Už od 60. let musejí mít automobilové hydraulické brzdy minimálně dva nezávislé okruhy. I kdyby oba selhaly, je zde ještě parkovací, lidově řečeno ruční brzda, která zároveň plní úlohu nouzové brzdy.
Naprostá většina závad brzdové soustavy je tak spojena spíše s omezeným akustickým nebo řidičským komfortem. A samozřejmě i s jejich sníženou účinností. V praxi je důležité, že mnohé závady brzd o sobě dávají vědět charakteristickým chováním.
Pískání při brzdění
Pokud brzdy při sešlápnutí jejich ovládacího pedálu pískají, mívá to zpravidla dvě příčiny. Tou první mohou být nečistoty, které se dostaly mezi brzdové destičky a brzdový kotouč. Tohle lze odstranit vyčištěním brzd čističem na brzdy na bázi lihu. Pískat ale mohou brzdy také z důvodu nevhodného brzdového obložení. K tomu občas dochází při nesouladu materiálu brzdových destiček a kotoučů. U některých značek bylo pískání brzd z tohoto důvodu v minulosti chronické. Dnes se tak může dít při použití dílů z druhovýroby od různých dodavatelů.
Důležité je, že pískavý zvuk při brzdění nemá v podstatě vliv na brzdný účinek. Jde tudíž o závadu téměř výhradně akustického charakteru.
Vibrace volantu při brzdění
Vibrace volantu při brzdění zejména z vyšších rychlostí jsou také ukazatelem závady na brzdovém systému. Příčinou bývají zvlněné brzdové kotouče. K tomu dochází, pokud jsou brzdy výrobce vozidla poddimenzované. Ale také může být příčinou zvlnění prudké ochlazení brzdových kotoučů, předtím zahřátých na vysokou teplotu. Typické třeba pro brzdění z vysoké rychlosti nebo opakované silné brzdění v krátkém časovém intervalu. A následné projetí například louže.
Vibrace volantu sice při brzdění souvisejí s brzdami, avšak samotné brzdové kotouče nemusejí být jedinou příčinou popsaného chování. U některých modelů aut totiž vibrace mohou způsobovat také náboje předních kol. Jde o typickou závadu na Škodě Fabia I, II a jejích derivátech (VW Polo, Seat Ibiza). Pokud u fabie vyměníte jen brzdové kotouče a náboje necháte původní, vibrací volantu při brzdění se obyčejně nezbavíte.
Vrzání a chrochtavé zvuky
Uvedený zvukový efekt, který vzdáleně připomíná tření jednoho kovového předmětu o druhý, přímo souvisí s opotřebením brzdových destiček. Děje se tak, pokud je jejich brzdové obložení natolik sjeté, že destička tře o kotouč kovovým nosičem. U mnoha aut jsou brzdové destičky vybaveny snímačem opotřebení na principu elektrického zkratu. Kontrolka opotřebení brzd by se tak měla rozsvítit dříve, než k popsanému a vlastně už kritickému stavu dojde.
Bohužel to má i opačný efekt, kdy se kontrolka opotřebení destiček může rozsvítit i v situaci, kdy je ještě jejich aktivní vrstva dostatečně tlustá. To je také důvod, proč někteří mechanici čidlo opotřebení brzd nezapojují a raději je odstřihnou. Nepříjemné zvuky při brzdění nemusejí mít vždy příčinu v opotřebení destiček nebo v probroušení kotoučů. Stačí, že auto delší dobu stojí venku a zároveň panuje zvýšená vzdušná vlhkost. To vede k povrchové korozi třecích ploch brzdových kotoučů a při brzdění to vydává nepříjemné zvuky. Jakmile se však vrstva koroze obrousí, měly by brzdy ztichnout.
Mnohem větší problémy s korozí mívají zadní kotoučové brzdy. Důvodem je, že v porovnání s předními brzdí mnohem méně, obyčejně vytvářejí tak 30 procent celkového brzdného účinku.
Dlouhý krok brzdového pedálu
U moderních aut by měly mít brzdy velmi rychlý nástup. Důvodem je také používání vysoce účinných posilovačů, které už dnes ani nejsou podtlakové, ale spíše elektromechanické nebo elektrohydraulické. Pokud má pedál dlouhý krok, než začne vozidlo zpomalovat, může být příčinou opotřebení brzdového obložení. Ale také třeba špatně odvzdušněné brzdy, kdy vinou plynových polštářů v hydraulickém vedení brzd se tlak kapaliny nešíří rovnoměrně všemi směry, tak jak by měl. Pocitově takové auto špatně brzdí.
Klepavé zvuky odzadu
I u moderních aut se na zadní nápravě používají bubnové brzdy. Příkladem jsou třeba elektromobily skupiny VW na platformě MEB. Pokud se při brzdění ozývá zezadu klepání, mohou být příčinou utržené brzdové čelisti v bubnu, lidově přezdívané pakny. U nových aut by se uvedený problém již neměl vůbec vyskytovat, avšak v minulosti (bavíme se o době řekněme 15 až 20 let zpátky) k takové závadě dojít mohlo.
Zdroj: Příručka pro automechanika, Automobily 1 Podvozky, Příručka opraváře automobilů
Foto: výrobci, Tomáš Dusil a archiv Světa motorů