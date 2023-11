Přechod na benzin E10 nepotěší majitele starých aut ani motorkáře

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Polský Orlen, majitel nejhustší sítě čerpacích stanic v Česku, od ledna plošně zavádí nový druh benzinu s přídomkem E10. Ten vedle samotného paliva obsahuje také až desetiprocentní příměs bioethanolu (etanol, případně etyl terc-butyléteru se zkratkou ETBE). Doposud přitom v naturalu 95 byl obvykle maximálně poloviční podíl této složky. Cílem zvýšení objemu příměsi je obecně snížení emisí škodlivin při výrobě benzinu a jeho spalování, které evropská legislativa dlouhodobě prosazuje. Negativem ovšem zůstává fakt, že vyšší podíl bioethanolu škodí starším automobilům.

Složka totiž může naleptávat pryžové části palivového systému, případně zrychlovat korozi některých dílů a zanášet karburátory i vstřikovače. To hrozí zejména u motocyklů, které od podzimu do jara stojí v garáži. K zanesení soustavy dochází třeba již po třech měsících stání, následná oprava přitom může vyjít i na desítky tisíc korun.

Podle Václava Louly z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČAPPO jsou však prakticky všechny automobily s rokem výroby od 2005 připraveny na spalování benzinu E10. U škodovek je to ještě o čtyři dříve. Například felicia se ovšem bez následných úprav neobejde, byť vyjdou na stovky korun, maximálně nižší jednotky tisíc.

Na stránkách www.e10info.eu si naštěstí můžete zkontrolovat, zda váš vůz benzin s desetiprocentní příměsí biolíhu zvládne. U veteránů a historických vozidel obecně je doporučování tankování benzinu s vyšším oktanovým číslem. V tom případě by se jich zvýšení poměru bioložky tolik týkat nemělo. Výjimkou je ovšem třeba palivo Verva 100 na stanicích Orlen (dříve Benzina). To má desetiprocentní podíl bioethanolu již od roku 2021. Naopak v rámci sítě EuroOil státní společnosti Čepro si můžete dopřát palivo bez biosložek. Firma totiž zajišťuje paliva pro státní hmotné rezervy, u nichž je žádoucí delší trvanlivost. A tu právě příměsi zcela zajistit neumějí. Paliva bez biosložky by se navíc brzy mohla objevit také u stanic Robin Oil. Jejich koupi totiž Čepro právě dnes potvrdilo.