Před startem Chorvatské rallye: Nejmladší lídr v historii

Chorvatsko je nováčkem v kalendáři a stalo se čtyřiatřicátou zemí v historii šampionátu od roku 1973. Kořeny Chorvatské rallye sahají k INA Delta TLX Rally, která se poprvé jelo v roce 1974 v dřívější Jugoslávii. Mnoho let byla součástí tehdejšího mistrovství Evropy.

Asfalty a tisíce zatáček

Hodně lidí si Chorvatsko spojuje především s mořem, a plážemi. Tentokrát bude 68 posádek soupeřit na horských silničkách v okolí Záhřebu. Půjde o první asfaltový podnik sezony. Očekává se směsice horších i hladkých povrchů, a zatímco některé úseky jsou rychlé a plynulé, na jiných jezdce čekají cesty užší se značným množstvím zatáček. Speciálně desátá a čtrnáctá zkouška Stojdraga – Gornja Vas, která vede v délce 20,77 kilometrů přes malebný národní park Žumberak, je označována jako test „tisíce zatáček“. Bude klást velmi značné nároky především na navigátory a jejich přesné čtení rozpisu.

Po tréninku a shakedownu ve čtvrtek dopoledne začne soutěž v pátek ráno prvním z 20 měřených úseků o celkové délce 300,32 soutěžních kilometrů v průběhu tří dnů. V pátek je připraveno osm rychlostních zkoušek s celkovou délkou 99,82 km. Nejdelším dnem rallye bude sobota, během níž se pojede dalších osm rychlostních zkoušek se 121,92 měřenými kilometry. V neděli se posádky vydají severněji na poslední dvojici rychlostních zkoušek, přičemž obě se pojedou dvakrát. Závěrečná erzeta proběhne tradičně jako Power Stage, kde dostává bonusové body do šampionátu pět nejrychlejších jezdců.

Toyota obhajuje pozice

Tovární Toyota Gazoo Racing vstupuje do Chorvatské rallye jako lídr v hodnocení týmů. Současně se jeho jezdci pohybují na předních příčkách v klasifikaci jednotlivců – první je Kalle Rovanperä, třetí Sebastien Ogier a čtvrtý Elffyn Evans. Za volantem čtvrtého vozu Yaris WRC bude usedat Takamoto Katsuta, zařazený do programu Rally Challenge týmu Toyota Gazoo Racing, jenž ve dvou úvodních kolech sezóny dojel jako šestý.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Bude to hodně rychlý závod na asfaltu. Povrch se obecně jeví jako hrubý, ale na některých místech může být dost kluzký. Yaris WRC je na asfaltu tradičně velmi silný, to jsme viděli loni v prosinci na Monze a letos v lednu v Monte Carlu. V Chorvatsku jsme testovali šest dnů a snažili se jezdit po cestách co nejpodobnějších těm, které očekáváme. S nastavením není tak snadné dosáhnout výrazného posunu vpřed, takže se nyní hlavně soustředíme na to, jak dostat to nejlepší z nového obutí Pirelli.“

Sébastien Ogier: „Chorvatsko bude novou rallye, a tak mám radost, že v tomto sportu po tolika letech kariéry zase objevím něco nového. Již dlouho jsme nezakusili čistě asfaltovou soutěž a yaris tady jezdí skvěle. Jsem si jist, že to bude zábava. Z toho, co jsem zatím viděl, by cesty mohly být docela náročné, možná i místy nepříliš čisté a dost úzké. Určitě nás čeká hodně akční podnik. Testy před začátkem soutěže byly hodně důležité. Pro tuto sezonu máme nové obutí, a měli jsme tak poprvé šanci jet s hladkými pneumatikami na suchém asfaltu. Absolvoval jsem hodně kilometrů a snažil se vyzkoušet všechny možné kombinace obutí, abych byl během rallye připraven zvolit vždy to nejlepší.“

Elfyn Evans: „Měli jsme možnost si prostudovat videa rychlostních zkoušek, abychom toho zjistili co nejvíce, ale nic nemůže nahradit fyzickou přítomnost na průzkumu tratě a zkoušku v reálu. Erzety vypadají jako směsice, částečně široké a rychlé úseky, částečně hodně úzké a hrbolaté cesty. Takže to vypadá, že se budeme muset umět přizpůsobit se různým povrchům a různému charakteru úseků, které nás čekají. S tímto vozem nemáme až tolik zkušeností na suchém asfaltu nebo s obutím Pirelli, takže v rámci testování jsme vyzkoušeli celkem dost různých nastavení.“

Kalle Rovanperä: „Mám radost z toho, jak jsem tuto sezonu zahájil, a tak doufám, že stejným způsobem budeme pokračovat. Nepociťuji žádný tlak, přestože jsem lídrem šampionátu. Je určitě pěkné být v této pozici, ale musíme tvrdě pracovat na tom, abychom zůstali ve hře. Na Chorvatsko se hodně těším. Poprvé pojedu s yarisem na čistě asfaltovém podniku. Doufám, že bude sucho, jaké panovalo během testování. Erzety vypadají hodně pěkně, ale pokud bude pršet, asi nás čeká na cestách dost bahna, což může být záludné.“

Tři rychlíci Hyundaie

Jezdci továrního týmu Hyundai od posledního startu ve finské Arctic rallye nezaháleli a mají za sebou dva starty na italském asfaltu. V Chorvatsku mohou být všichni tři hodně rychlí. Vítězi předchozího podniku šampionátu a mistru světa 2019 Ottu Tänakovi premiérové podniky v mistrovství světa svědčí. Vyhrál v Chile 2019, Estonsku 2020, byl druhý na Monze 2020 a znovu první na Arctic rallye 2021.

„Máme za sebou start na Sanremo, loňské zkušenosti z Německa a několik dalších testů. Takže jsem strávil na asfaltu dost času a cítím se na něm pohodlně a jistě. Jsem si jistý, že můžeme bojovat o nejvyšší příčky,“ prohlásil estonský pilot.

Dva starty v Itálii má za sebou Craig Breen, který by mohl patřit k vážným adeptům na stupně vítězů. Irský pilot je nepochybně lepším jezdcem na asfaltu než na šotolině, byť právě na nezpevněném povrchu dosáhl pro Hyundai několika zajímavých výsledků. Na asfaltu pojede poprvé od října 2018, kdy byl ve Španělsku devátý.

Vysoké ambice jihokorejské značky potvrzuje také Belgičan Thierry Neuville, který od začátku letošního šampionátu startuje s novým spolujezdcem Martijnem Wydaeghem. Ačkoliv měli na Arctic Rally Finland problémy s interkomem, dokázali vybojovat třetí místo. Navázali tak na svůj stejně úspěšný pódiový výsledek z Rallye Monte Carlo.

Mikkelsen chce zvýšit náskok

Ve třetím podniku budou o vítězství a body do kategorie WRC2 za tým Toksport WRT, který podporuje Škoda Motorsport, bojovat posádky Andreas Mikkelsen - Ola Fløene (oba Norsko) a Bolivijec Marco Bulacia - Argentinec Marcelo Der Ohannesian. Tým Toksport WRT aktuálně vede celkové pořadí v kategorii a, jede do Záhřebu s cílem dále zvýšit svůj náskok. Ve skupině Rally2 startuje celkem 32 posádek. Škoda je mezi nimi se 17 privátně nasazenými vozy opět nejpočetněji zastoupenou značkou na nadcházející soutěži.

Mikkelsen jede do chorvatského hlavního města Záhřebu jako vedoucí jezdec kategorie WRC2 poté, co v letošní sezóně vyhrál Rallye Monte-Carlo a dosáhl druhého místa ve Finsku. „Už se velmi těším na rychlé asfaltové cesty v Chorvatsku, které budou našemu vozu Škoda Fabia Rally2 evo s výborně nastaveným podvozkem skvěle sedět,“ řekl Nor před třetím podnikem letošní sezony. Jeho dvacetiletý týmový kolega Marco Bulacia z Bolívie se vrací za volant vozu Škoda Fabia Rally2 evo týmu Toksport WRT poprvé od Rallye Monte-Carlo.

„Po dlouhé době budu vůz Škoda Fabia Rally2 evo opět řídit na asfaltu. Cítím, že jsem skvěle připravený a myslím, že mojí výhodou bude i fakt, že žádný z mých soupeřů dosud na těchto rychlostních zkouškách nejel,“ vysvětluje Bulacia. V kategorii WRC3, určené pro soukromé posádky jedoucí také s vozy Rally2, budou proti sobě ve vozech Škoda Fabia Rally2 evo bojovat finská posádka Emil Lindholm - Mikael Korhonen a dvojice Kajetan Kajetanowicz - Maciej Szczepaniak. Polská posádka skončila v loňském roce v kategorii WRC3 na třetím místě a letos chce v této kategorii zvítězit. Nováčkem kategorie WRC3 je Chris Ingram. Mistr Evropy z roku 2019 postupuje ve své kariéře a jeho spolujezdcem ve voze Škoda Fabia Rally2 evo bude britský krajan Ross Whittock.

Program Chorvatské rallye

Pátek 23. dubna – 8.39 RZ1 (6,94 km), 9.32 RZ2 (23,76 km), 10.35 RZ3 (10,10 km), 11.38 RZ4 (9,11 km), 15.01 RZ5 (6,94 km), 15.54 RZ6 (23,76 km), 16.57 RZ7 (10,10 km), 18.00 RZ8 (9,11 km).

Sobota 24. dubna – 8.29 RZ9 (20,30 km), 9.17 RZ10 (20,77 km), 10.10 RZ11 (11,11 km), 11.08 RZ12 (8,78 km), 14.29 RZ13 (20.30 km), 15.17 RZ14 (20,77 km), 16.10 RZ15 (11,11 km), 17.08 RZ16 (8,78 km).

Neděle 25. dubna – 7.20 RZ17 (25,20 km), 8.38 RZ18 (14,09 km), 10.21 RZ19 (25,20 km), 13.18 RZ10 (14,09 km).

Průběžné pořadí MS (po 2 z 12 rallye)

1. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris WRC) 39 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) 35; 3. Ogier (Fr./Toyota Yaris WRC) 31; 4. Evans (Brit./Toyota Yaris WRC) 31; 5. Tänak (Est./Hyundai i20 Coupe WRC) 27; 6. Breen (Irl./Hyundai i20 Coupe WRC) 16; 7. Katsuta (Jap./Toyota Yaris WRC) 16; 8. Sordo (Šp./Hyundai i20 Coupé WRC) 11; 9. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 10. Solberg (Švéd./Hyundai i20 Coupé WRC) 6; 11. Greensmith (Brit./Ford Fiesta WRC) 6; 12. Suninen (Fin./Ford Fiesta WRC) 4; 13. Fourmaux (Fr./Ford Fiesta Rally2) 2; 14. Camilli (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 15. Lappi (Fin./Volkswagen Polo GTI R5) 1.

Značky: 1. Toyota 88 bodů; 2. Hyundai 77; 3. Ford 24; 4. Hyundai 2C Competition 22.

Vedení v soutěži: Tänak 12, Ogier 9, Evans 2, Rovanperä 1.

Vyhrané RZ: Ogier 8, Tänak 7, Evans 4, Neuville 3, Rovanperä 2.