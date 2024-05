Před startem Rallye Český Krumlov: Kdo porazí Kopeckého

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Tradiční soutěž na jihu Čech je druhým podnikem domácího šampionátu v rallye soudobých i historických vozů, je ale také součástí přeshraničního Regional Rallye Cupu i celoevropského seriálu FIA European Rally Trophy.

Nástrahy jihočeských tratí

Pořadatelský tým letos vycházel z loňské trasy, z níž použil zhruba 65 procent. Přesto fanoušci ocení nová atraktivní divácká místa. Soutěž startuje v atraktivním prostředí českobudějovického výstaviště. Poté se jezdci vydají do města, které dalo soutěži své jméno. Tam posádky přejedou slavnostní startovní rampu v Jelení zahradě, aby mohli před pátou hodinou odpolední předvést své vozy divákům při opatrném průjezdu historickým centrem města Český Krumlov.

Odtud už ale budou směřovat na klasické rychlostní zkoušky, vedené po uzavřených vozovkách. Tam budou piloti šlapat na plynový pedál už důkladně, a právě na jejich úžasné sportovní výkony budou jistě u tratí čekat i početné davy skalních fanoušků tohoto sportu. V pátek večer se budou nejrychlejší časy podvakrát měřit na RZ Rožmitál, Citajl a Ján, přičemž mezi oběma průjezdy těmito testy se závodníci vrátí do svého servisního českobudějovického zázemí na výstavišti. V jeho prostorách na ně bude po 19. hodině čekat ještě i opětovný průjezd zdejší rychlostní zkouškou CB Auto Rallye Aréna.

Z centra Jihočeského kraje v sobotu v půl osmé ráno odjedou posádky na těžké rychlostní zkoušky Malšín, Malonty a Kohout. Každou z nich opět absolvují dvakrát s vloženým krátkým poledním odpočinkem, spojeným s přesunem do servisu v Českých Budějovicích. Také bude předcházet průjezd RZ na výstavišti). A teprve poté, co posádky zvládnou celou porci patnácti „erzet“ o celkové délce 171,27 kilometrů, budou moci oslavit úspěšný víkend na cílové rampě. A opět v půvabném prostředí Jelení zahrady pod českokrumlovským zámkem.

Video se připravuje ...

Mistr zve fanoušky

Do 51. Rallye Český Krumlov se přihlásilo 87 posádek soudobých a 30 posádek historických vozů na čele s těmi nejlepšími z mistrovství republiky. Nechme se překvapit, zda pilotem nejrychlejšího vozu bude opět Jan Kopecký, nebo třeba jeho velký rival Václav Pech. Anebo někdo ze zástupců mladší generace? Bude to Erik Cais? Dominik Stříteský? Adam Březík? Filip Mareš? Nebo někdo úplně jiný?

Pro Jana Kopeckého jde nejen o velmi oblíbenou rallye, ale také o velmi úspěšnou. Od roku 2015 na ni poznal přemožitele jen jednou a s osmi vítězstvími je nejúspěšnějším jezdcem. „Je to nejrychlejší soutěž u nás, ale přitom na úzkých cestách s mnoha horizonty a skoky. Člověk si připadá jak na horské dráze. V první etapě mám oblíbený Rožmitál, byť ho letos trochu zkrátili. V sobotu se samozřejmě těším na legendární Malonty. Velmi náročné jsou ale i ostatní rychlostní zkoušky. A do všeho toho ještě promluví proměnlivé počasí. Celý tým je ale připraven a věří, že se do Krumlova a okolí vydá i spousta fanoušků. Jistě bude co sledovat,“ uzavírá pozvánku na soutěž Jan Kopecký.

Pech je připraven na počasí

Krumlovská rallye je vyhlášená svými rozmary počasí, kdy nejednou pořádně potrápila posádky prudkým lijákem, nebo dokonce krupobitím. Meteorologové tuhle specialitu „Krumlova“ přisuzují blízkosti dvou přehrad Lipno a Římov, ze kterých se odpařuje obrovské množství vody. „Hornatá krajina šumavského pohoří pak nasáklé mraky zadrží a ty nám pořádně pokropí trať tak rychle, že to nikdo nestačí ani předpovědět,“ doplňuje s úsměvem Václav Pech. V letošním ročníku to opět vypadá na podobné změny počasí po celou dobu závodu.

„Jsme připraveni na všechny možné povrchy, které z předchozích ročníků Krumlova známe, ale vždy to tu bude náročnější než kdekoliv jinde. Tím, že tady bývají jen přeháňky a ne trvalý déšť, stává se velice často, že jedna rychlostka stačí po přeháňce uschnout a další dvě se jedou bez možnosti přezutí v dešti nebo na mokru. Pak je zajímavé sledovat jednotlivé posádky, na jakých variantách pneumatik opouštějí servis,“ popisuje zamyšleně Pech.

V týdnu před startem závodu proběhlo testování týmového focusu, při kterém se Pech s Uhlem snažili sami natrénovat co nejrychlejší přestavení tuhosti podvozku. Prostě tak, tak aby si mohli podle počasí sami měnit nastavení a věděli, kolik jim to zabere času mezi jednotlivými rychlostkami.

Peugeoty se hlásí o slovo

Českokrumlovská rallye je letos součástí také seriálu Peugeot Rally Cup. Díky loňskému vítězství v seriálu FIA European Rally Trophy a prioritě FIA vyrazí se startovním číslem jedna René Dohnal a Roman Švec. Známá dvojice startovala v minulé sezóně více na zahraničních podnicích, letos se naplno vrací na české tratě. „Start na letošním ročníku jihočeské soutěže jsem si zkomplikoval nehodou na Kopné. Podcenil jsem jednu kompresi, bourali jsme poměrně ve vysoké rychlosti. Podařilo se nám sehnat náhradní díly a mechanici z týmu Luby Minaříka auto opravili, za což jim patří obrovské poděkování,“ nechal se slyšet Dohnal.

První letošní start čeká loňské vítěze Peugeot Rally Cupu a úřadující mistry České republiky ve skupině 2WD, Davida Štefana a Ondřeje Vichtoru. „Do Krumlova jedu s velkým respektem. Tahle soutěž je těžká sama o sobě, navíc má pršet a pro nás je to první letošní start. Nejsem rozjetý, takže pojedeme hlavně pro dobrý pocit a nebudeme se příliš zabývat výsledkem. Chceme si to užít, protože před rokem nás v Krumlově potrápil posilovač řízení a vůbec nám to tady nesedlo,“ zavzpomínal David Štefan.

Zajímavosti od dealerů

Jan Kopecký z Agrotec Škoda Rally Teamu se nedávno vrátil ke kořenům. V půjčovně motokár v Rychnově nad Kněžnou kdysi začalo jeho putování motorsportem. Tentokrát tam vzal oba své syny, kteří poprvé usedli do motokár, a možná tak udělali první krůčky na cestě k vlastním závodnickým kariérám.

Erik Cais z Autocentrum Lukáš Škoda Teamu kombinuje účinkování v mistrovství ČR a mistrovství Evropy. Zatímco na úvodní maďarské šotolině skončil v dubnu v první desítce, na hladkém asfaltu Kanárských ostrovů se mu tolik nedařilo a soutěž dokončil na 14. místě.

Adam Březík ze Samohýl Škoda Teamu a Dominik Stříteský z Auto Podbabská Škoda MOL Teamu se v rámci tréninku svezli na Rallysprintu Kopná. Nicméně trénink pojali zostra a utkali se o vítězství. Úspěšnější byl tentokrát Březík, Stříteský skončil druhý.

Věroslav Cvrček z Kontakt Škoda Teamu byl VIP hostem prvního živého finále Škoda eRally Cupu 2024. S diváky O2TV Sport se podělil o dojmy z nového vozu Škoda Fabia RS Rally2 a představil týmový program Kontakt s motorsportem, který nabízí fanouškům příležitost aktivně nahlédnout do soutěžáckého zákulisí.

Program Rallye Český Krumlov

Pátek 17. května – 15.30 RZ1 (2,89 km), 17.10 RZ2 (6,46 km), 17.53 RZ (8,91 km), 18.21 RZ4 (13,81 km), 19.14 RZ5 (2,89 km), 21.19 RZ6 (6,46 km), 22.02 RZ7 (8,91 km), 22.30 RZ8 (13,81 km). Celkem 64,14 km.

Sobota 18. května – 9.17 RZ9 (10,04 km), 109.00 RZ10 (28,27 km), 10.54 RZ11 (13,81 km), 12,42 RZ12 (2,89 km), 14.21 RZ13 (10,04 km), 15.04 RZ14 (28,27 km), 15.58 RZ15 (13,81 km). Celkem 107,13 km.

Foto: Lukáš Chum, Ivo Prieložný a archiv