Rallye Pačejov v cíli: Pech vyhrál o sekundu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nižší časový rozdíl mezi prvním a druhým v cíli byl v rámci mezinárodního českého šampionátu naposledy v lednu 2013, kdy na rakouské Jänner rallye. Tehdy porazil Jan Kopecký (Škoda Fabia S2000) svého soupeře Francouze Bryana Bouffiera (Peugeot 207 S2000) o 0,5 sekundy.

S Honzou jedeme nadoraz

Po osmi sobotních rychlostních zkouškách byly v neděli na programu 44. ročníku západočeské soutěže ještě dvě rychlostní zkoušky, které se jely dvakrát. Na posádky čekalo celkem 60,04 měřených kilometrů.

Druhý a závěrečný den začal lépe vedoucí jezdec průběžného pořadí Kopecký, který vyhrál devátou zkoušku a navýšil svůj náskok z 3,2 na 4,8 sekundy. Pech naopak „zatáhl“ v další erzetě a snížil své časové manko na 0,5 sekundy. Na předposlední zkoušce, která byla opakovaným průjezdem z rána, byl opět rychlejší než Pech a přidal ke svému náskoku další čtyři desetiny sekundy.

Finiš nakonec vyšel lépe Pechovi, který na poslední zkoušce předstihl Kopeckého, který vedl předchozích jedenáct erzet a vyhrál o jedinou sekundu. „Honzovi vyšla první, nám druhá zkouška a tak se to opakovalo i při druhých průjezdech. Tradičně jsme se přetahovali o zlomky vteřin. Jeli jsme od začátku, co se dá. Jinak to v našich soubojích už několik let ani nejde,“ komentoval své vítězství Pech. Letos byl rychlejší na Valašské rallye, Rallye Šumava Klatovy, v Hustopečích a na Barum rallye Zlín, kterou ale s ohledem na pravidla oficiálně vyhrál Kopecký.

Kluci jeli šílené tempo

Kopecký, který vyhrál pět rychlostních zkoušek a do soutěže vstupoval jako staronový mistr republiky, bral výsledek s nadhledem. „Máme sice jistý titul, ale to nic neměnilo na tom, že jsme chtěli Vaška Pecha porazit. Co bude dále, to uvidíme, Středoevropskou rallye, která je součástí mistrovství světa, v plánu nemáme,“ uvedl Kopecký.

Třetí místo na Pačejově a druhé v mistrovství republiky obsadil Dominik Stříteský. „Naše ztráta na první dva jezdce narostla, ale to jsme neřešili. Kluci před námi jeli šílené tempo a my chtěli soutěž dokončit. Potřebovali jsme získat body do šampionátu,“ komentoval svůj výsledek Stříteský. V konečném pořadí mistrovství republiky nakonec obsadil druhé místo. Třetí skončil v národním šampionátu Adam Březík, který v Pačejově nestartoval.

O čtvrté místo se v sobotu i v neděli přetahovali na Pačejově Věroslav Cvrček a Aleš Jirásek, kteří startovali s vozy Škoda Fabia R5. V neděli ráno se na čtvrtou příčku dostal Jirásek, ale přes poledne ho v posledních dvou erzetácvh předstihl Cvrček. „Byli jsme na soutěži nováčky, ale postupně se nám dařilo zrychlovat. Boj s Alešem Jiráskem jsme brali jako zajímavý, ale jeli jsme si svoje tempo,“ uvedl Cvrček.

Jirásek, který startoval v okruhových vytrvalostních závodech a rallye jede v plném nasazení teprve druhým rokem, chyběly na čtvrté místo tři sekundy. Skončil pátý a stejná příčka mu patří i v konečném pořadí mistrovství republiky. „Na třetím kilometru první dnešní zkoušky jsem trefil kámen a bál se, že máme defekt. Na další erzetě se mi podařilo zatáhnout a vyplatilo se to. Nedělní zkoušky byůy delší, to se mi líbí. Přišel jsem z okruhů z vytrvalostních závodů a delší jízda v plném nasazení mi vyhovuje,“ konstatoval Jirásek.

Šestý v cíli na pačejovské rallye a šestý také v konečném účtování mistrovství republiky. Taková je matematika Martina Vlčka (Hyundai i20 Rally2). „Dopoledne jsem udělal jednu chybu a místo sto metrů, tam byla ostrá zatáčka. Omlouvám se pořadatelům, jestli jsem je vylekal. Podařilo se mi to pochytat a naštěstí nic netrefit. Závěr už jsme jeli na jistotu umístění,“ řekl Vlček v cíli.

Konečné pořadí (po 12 RZ):

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 1:14:53,3; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) +1,0; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +33,9; 4. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +2:24,3; 5. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +2:27,3; 6. Vlček Martin, Kunst (Hyundai i20 Rally2) +3:21,7; 7. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +4:07,0; 8. Jírovec Jakub, Jindra (Alpine A110 Rally RGT) +4:13,9; 9. Kurka, Vajík (Škoda Fabia RS Rally2) +5:02,6; 10. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) +6:05,3; 11. Dohnal Jan, Vybíral (Renault Clio S2´1600) +6:40,4; 12. Sýkora, Palivec (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) +7:21,7; 13. Semerád P., Neubauer (Ford Fiesta Rally3) +7:29,2; 14. Kundlák, Baran (Slov./Renault Clio Rally4) +7:33,4; 15. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lncer Evo IX) +8:32,9; 16. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) +8:47,6; 17. D. Nwelati, Stross (Škoda Fabia R5) +9:23,8; 18. Číž, Novák (Peugeot 208 R2) +9:30,5; 19. Novotný, Brůžek (Opel Corsa Rally4) +9:36,3; 20. Stejskal, Viktora (Renault Clio RS R3T) +10:11,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Konečné pořadí mistrovství ČR:

1. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 325,5 bodů; 2. Stříteský (Škoda Fabia R5) 246,5; 3. Březík (Škoda Fabia R5 a Rally2 evo) 220; 4. Cvrček (Škoda Fabia R5) 185,5; 5. Jirásek (Škoda Fabia R5) 167; 6. Vlček (Hyundai i20 Rally2) 139; 7. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 133,5; 8. Soldát (Škoda Fabia R5) 96; 9. Trojan (Škoda Fabia R5) 82; 10. Jirovec (Alpine A110 RGT, Škoda Fabia R5) 67,5; 11. Cais (Škoda Fabia RS Rally2) 57; 12. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 57; 13. Kurka (Škoda Fabia RS Rally2) 51,5; 14. Šimek (Ford Fiesta R5) 44; 15. Kopáček (Ford Fiesta R5) 30; 16. Trnovec (Škoda Fabia R5) 22,5; 17. Štefan (Peugeot 208 Rally4) 17,5; 18. Brož (Škoda Fabia R5) 17; 19. René Dohnal (Peugeot 208 Rally4) 15; 20. Kohn (Ford Fiesta Rally3) 12. Bodovalo 34 jezdců.

Výsledky jsou neoficiální.