Sotva skončili, zase to rozkopou. D1 u Brna projde další rekonstrukcí
Čtyřlístková konfigurace křížení dálnic D1 a D2 již kapacitně nevyhovuje, proto se kompletně přestaví s důrazem na umožnění vyšší rychlosti jízdy při napojování či odpojování. Práce mají trvat dva roky, konkrétní datum dokončení ŘSD zatím neuvádí.
Roky jsme před Brnem stáli v kolonách, ať už z kterékoliv strany, protože se část D1 rozšiřovala na šest pruhů. A další roky budeme v kolonách stát – je totiž třeba zrekonstruovat napojení silnice I/41 a dálnice D2 na dálnici D1. Dosavadní čtyřlístkové uspořádání této křižovatky totiž kapacitně nevyhovuje – a proto jsou i po zprovoznění onoho již postaveného šestiproudového úseku kolem Brna ve špičce kolony.
„Dálnice D1 je kolem Brna značně dopravně zatížená. Kapacita čtyřpruhového uspořádání je už téměř vyčerpaná. Velké křižovatky Brno-centrum a Brno-jih nevyhovují kapacitně svým uspořádáním. Ve špičkách klesá rychlost dopravy a často to vede ke kolonám. Proto se rozhodlo o rozšíření úseku dálnice D1 kolem Brna na šestipruhové uspořádání,“ řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
„MÚK Brno jih je jednou z nejvytíženějších mimoúrovňových křižovatek v České republice. Denně tudy projede až 80.000 aut včetně vysokého podílu tranzitní nákladní dopravy. Stávající uspořádání již nevyhovuje současným ani budoucím dopravním nárokům. Přestavba na 3+3 pruhy na D1 umožní efektivnější rozdělení dopravy, zkrátí se doba průjezdu a zvýší bezpečnost. Projekt počítá i s tím, že v budoucnu by se rampy a připojovací pruhy ještě mohly rozšířit, aby se dalo v případě potřeby kapacitu dále navýšit,“ řekl dosluhující ministr dopravy Martin Kupka.
Součástí stavby budou i protihlukové stěny vysoké až šest metrů. Použije se také nový, méně hlučný typ asfaltu. Vyrostou i provizorní mosty, aby stavbaři mohli navážet materiál také v noci.
„Práce za 3,2 miliardy Kč bez daně potrvají dva roky. Celou dobu se bude po D1 jezdit ve dvou pruzích v každém směru,“ uvádí ŘSD na Facebooku. Přiznává však, že po ty dva roky bude průjezd těžký. „Kdybychom se do toho teď nepustili, za pár let by průjezd Brnem byl už totální mordor,“ dodává ŘSD.
Plánuje, že na šest pruhů rozšíří u Brna celou 30 kilometrů dlouhou část D1 mezi Kývalkou a Holubicemi. Je rozdělená do sedmi úseků. Práce chce ŘSD co nejvíc urychlit, aby omezení byla co nejkratší. Hotovo by mohlo být mezi roky 2031 a 2032. „Rádi bychom práce co nejvíc zkrátili, aby se udělaly najednou,“ dodal Mátl.
Zdroj info, foto, videa: ŘSD