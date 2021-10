Přežije Audi R8? Nová generace může dorazit s osmiválcem i elektromotorem

Nedílnou součástí nabídky Audi je už od roku 2006 také supersportovní model R8, sdílející techniku s vozy Lamborghini. V posledních měsících se ale spekulovalo o tom, že jeho další budoucnost je značně nejistá. Nakonec ale může být všechno jinak a třetí generace R8 se přece jen dočkáme.

Naznačují to informace respektovaného německého magazínu Auto Bild, který novou R8 zmiňuje v článku o budoucnosti modelové palety Audi. Dorazit by měla v roce 2023, tedy v roce, o němž se dosud spekulovalo, že by pro současnou generaci mohl být poslední. Nejen loni se mluvilo o tom, že čtyři kruhy hledají možnosti, jak ušetřit v době masivních investicí do elektromobility. A potenciálním krokem se jevilo ukončení méně výdělečných modelů, TT a právě R8.

Supersport by ale nakonec v nabídce Audi mohl přece jen setrvat. Byť by jej zřejmě čekaly rozsáhlé změny, hlavně z hlediska pohonného ústrojí.

V Německu se spekuluje o tom, že budoucí R8 přezbrojí na dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu čtyř litrů, známý z různých koncernových vozů. To by byl zásadní rozdíl proti dnešní generaci, nabízené výhradně s atmosférickým vidlicovým desetiválcem 5.2 FSI.

Pravděpodobné je navíc doplnění nabídky rovněž o čistě elektrický derivát. S touto myšlenkou už koketovala aktuální generace, která byla představena v roce 2015 ve verzi R8 e-tron. Čistě elektrické provedení s výkonem 340 kW ale bylo jen limitkou zjišťující potenciál pro takový automobil.

Nové Audi R8 by však nadále mohlo využívat shodný základ jako vozy Lamborghini, v tomto případě by byl bratrem nástupce Huracánu. I to je možný důvod, proč by R8 mohla setrvat v nabídce - využití techniky Lamborghini pro další model by dále rozložilo náklady. V souvislosti s novými supersporty ze Sant' Agaty se totiž mluví o novém karbonovém základu, který by měli použít nástupci Aventadoru i Huracánu a tedy i nová generace R8.

Právě u náhrady za Huracán se rovněž hovoří o přezbrojení z atmosférického desetiválce na osmiválec twin-turbo, což by opět nabízelo použít stejnou techniku také u Audi.

Nechme se tak zatím překvapit. Nejpozději v roce 2022 by mělo být jasněji, zda Audi R8 bude pokračovat, nebo se rozloučí po druhé generaci.