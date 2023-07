Přijde vám Ford Ranger příliš moderní? Nechte si ho upravit do stylu klasiky

Staré americké pick-upy se stále těší mimořádné popularitě. Co když ale toužíte po moderní technice?

Řešením mohou být různé úpravy a přestavby, kdy se na moderní vozy instalují karosářské díly, které připomínají vozy historické. Jde o takový zajímavý opak restomodu, během kterého se naopak do staré karoserie usazuje moderní technika. Fantazii se zkrátka meze nekladou.

To ostatně dokazuje i dílna Iconic Cars, sídlící v Thajsku, která se na sociálních sítích pochlubila nevšední přestavbou pick-upu Ford Ranger. Jeho exteriér se totiž snaží upravit do stylu modelu Ford F-100 z padesátých let, který patří mezi ikony tradičních amerických pick-upů.

Video se připravuje ...

Přestavba je zatím v rané fázi, přesto už můžeme vidět, jak se Ranger pomalu mění. Úpravce vytáhnul přední i zadní blatníky, upravil tvar korby a předělal zadní světla. Vpředu vidíme specificky zaoblenou příď s kulatými světlomety a zakulacenou kapotou.

Podobnost s klasikou je tedy dobře patrná, přesto čeká úpravce ještě pořádný kus práce. Zásadním rozdílem ale zůstane dispozice moderního Fordu Ranger s čtyřdveřovou kabinou. Klasický Ford F-100 se totiž vyráběl pouze s dvoudveřovou kabinou. Extra řada sedadel tak bude snahu úpravců vždy poněkud sabotovat.

Velkým rozdílem je také tvar předního skla. Zatímco u moderního Fordu Ranger je skloněné a protáhlé, původní Ford 100 sázel kolmější sklon čelního skla. Výzvou pak bude i úprava moderních klik či volba správných kol.

Úpravce se však před časem pochlubil i grafickou vizualizací úpravy, která nabízí celkem slušnou představu o tom, jak by měl projekt ve finále vypadat. Za zmínku přitom stojí stylový kšilt nad čelním sklem, tak i jednoduchá chromovaná zrcátka či chromované nárazníky.