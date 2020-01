Připravovaný pick-up Hyundai by mohl dostat i řadový šestiválec

Nový vznětový řadový šestiválec z prémiového SUV Genesis by se mohl nakonec nastěhovat i pod kapotu dlouho očekávaného pick-upu.

Automobilka Hyundai nedávno představila nové prémiové SUV Genesis GV80, které se může pochlubit naftovým 3.0 litrovým řadovým šestiválcem z řady Smartstream. Dnes již poměrně neobvyklá pohonná jednotka by se přitom mohla nastěhovat i pod kapotu dlouho vyhlíženého pick-upu.

Během oběda po představení SUV Genesis v Koreji to v rozhovoru pro australské kolegy CarSales naznačil samotný Albert Biermann, šéf výzkumného a vývojového oddělení automobilky Hyundai a bývalý šéf divize BMW M. Na otázku, zda se dočkáme stejného motoru i v dalších modelech, včetně dostupnějších Hyundai, odpověděl „Tento motor… máme pro něj řadu uplatnění. Vyrábíme také užitková vozidla vozidla a tak, takže tenhle motor ještě párkrát použijeme.“

Teoreticky se tak nabízí možnost, že se s novým řadovým šestiválcem setkáme i u vrcholného provedení pick-upu z dílny Hyundai, který automobilka poprvé prezentovala v podobě konceptu Santa Cruz na detroitském autosalonu 2015. Od té doby se o vývoji pick-upu neustále spekuluje.

Nový řadový šestiválec, který pod kapotou Genesis GV80 nabízí výkon 204 kW (278 k) a maximální točivý moment 588 Nm, navíc splňuje emisní normu Euro 6 „Step II“, jak dodal Biermann, takže by neměl být problém ani s dovozem této motorizace na starý kontinent. Podle Biermanna je to zkrátka velice čistý diesel.

Pokud by navíc Hyundai představilo pick-up přímo s tímto motorem, pak by snadno strčilo do kapsy i německou konkurenci – včetně té prémiové. Šestiválcový VW Amarok V6 totiž nabízí 180 kW a 550 Nm točivého momentu, zatímco Mercedes-Benz X 350 D nabídne 190 kW a 550 Nm točivého momentu.

Jednotka by navíc měla být plně kompatibilní s technologií 48-voltové elektrifikace, jakou můžeme znát například z modelu Tucson. Bližší informace o hybridním pohonu však Biermann bohužel neprozradil.

A co vlastně zatím víme o chystaném pick-upu z dílny Hyundai? Podle dřívějších informací by se nemělo jednat o klasický pick-up na rámu, ale spíše tzv. Ute, tedy pick-up se samonosnou karoserií. Takový vůz sice není určen na těžkou práci, ovšem ani to ho předem nevyřazuje ze hry. Stačí se jen podívat na americký trh, kde se Hondě velice dobře daří s jejím modelem Ridgeline – právě se samonosnou karoserii. Představení nového pick-upu Hyundai se pak očekává zhruba v druhé polovině příštího roku.