Připravovaný Polestar 5 bude poprvé postaven na unikátní platformě značky

Značka Polestar byla původně závodním týmem specializovaným na automobilky značky Volvo, později však automobilka značku převzala, vytvořila si z ní vlastní pod-značku zaměřenou na výrobu sportovních vozů a nakonec se Polestar stal značkou zaměřenou na čistě elektrické modely. Již brzy však značku čeká další evoluce.

Nový elektrický sedan Polestar 5, který by se měl představit v roce 2024, bude totiž vůbec poprvé postaven na vlastní platformě. Doteď totiž značka spoléhala na platformy mateřské automobilky Volvo. Jde tak o podobnou evoluci, jako když Mercedes-AMG postavil první samostatný model SLS AMG.

Vývoj nové platformy probíhá ve Výzkumném a vývojovém oddělení v britském Coventry, kde na ní pracuje okolo 280 inženýrů. Polestar přitom dodává, že v týmu pracují i lidé, kteří v minulosti pracovali na závodních vozech F1, vozech s limitovanou výrobou a sportovních vozech.

Platforma by měla být vytvořena ze spojovaného hliníku a automobilka doufá, že díky ní model Polestar 5 nabídne skvělé schopnosti. Od nejlepší ovladatelnosti v segmentu, přes vysokou tuhost až po vysokou bezpečnost.

Například torzní tuhost by podle automobilky měla být vyšší, než u klasického dvoumístného sporťáku či supersportu. Hmotnost by se naopak měla držet pod úrovní malého vozu, což pozitivně ovlivní ovladatelnost i hospodárnost. Nový výrobní proces by měl navíc umožnit výrobu platformy a karoserie společně, což by mělo urychlit proces výroby.

Po stránce designu by se pak produkční model Polestar 5 měl držet stylového konceptu Precept, což znamená čtyřdveřovou karoserii elektrického vlajkového GT. Na trhu by se pak Polestar 5 měl postavit proti modelům jako je Tesla Model S, Porsche Taycan nebo Lucid Air. Na bližší informace o technice a výkonu si ale budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat.