Příští „toyobaru“ může dostat tříválec s turbem. Výkon chybět nebude

Dvojčata Toyota GR86 a Subaru BRZ se mohou do příští generace zásadně proměnit. Pro evropské trhy to však může být dobrou zprávou.

Druhá generace dvojčat Toyota GR86 a Subaru BRZ je na světě zhruba tři roky. Už nyní se ale objevují spekulace o tom, jak bude vypadat příští, třetí generace těchto sporťáků. Na to, že na uvedení vozu na trh je ještě vcelku dost času, je spekulací poměrně hodně.

Většina, k nimž se řadí zpráva japonského webu Best Car, říká, že nové provedení přijde už v roce 2025, což by znamenalo opravdu krátký životní cyklus i na poměry východoasijských automobilek. Jiné zprávy hovoří o roce 2028. Nový vůz má mít 1,6l tříválec, podobný jako ten v modelech GR Yaris a GR Corolla, ovšem s výkonem přes 220 kW (300 k) a s nějakou formou hybridního ústrojí.

Změna z plochého na řadový motor by byla velkým krokem. Předně by příď musela být o poznání vyšší, aby se pod kapotu motor vešel. Také by to mohlo znamenat ukončení partnerství, jinými slovy, že už nepřijdou dva vozy od značek Toyota a Subaru, nýbrž že svět dostane jen toyotu.

Dvojčata Toyota GR86 a Subaru BRZ se v Evropě ještě během letošního roku přestanou prodávat, a to protože zástavba kamer pro sledování dopravních značek a pruhů na silnici by si vyžádala přepracování systému EyeSight i sklonu kapoty. To se nejen nevyplatí, ale navíc by to znamenalo změny v jízdních vlastnostech, pro které zákazníci „toyobaru“ vyhledávají.

Pokud ale bude mít příští generace zcela jiný motor, navíc ještě s hybridním ústrojím, znamenalo by to kompletně jiné šasi, u nějž už může být zástavba povinných elektronických hlídačů snáze možná. Nechme se tedy překvapit a doufejme, že rok 2024 není pro „toyobaru“ v Evropě poslední.