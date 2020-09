Přivítejte Teslu Model S Plaid: Slibuje obří dojezd, rychlost 320 km/h a rekord na Ringu

V rámci tiskové konference zvané Battery Day se lídr automobilky Tesla Elon Musk rozpovídal nejen o továrnách společnosti a budoucích plánech s akumulátory. Jako bonus představil novou verzi Tesly Modelu S s dodatkem Plaid, jenž se má stát symbolem pro pořádně rychlé svezení.

Model S Plaid slibuje hned několik atraktivních parametrů, byť podrobné technické informace stále zůstávají tajemstvím. Musk prozradil, že novinka je vybavena třemi elektromotory a zvládne dojezd až 840 kilometrů na jedno nabití. Výkonné “esko” zrychlí na stovku za 2,1 sekundy a čtvrt míle zvládne pod devět sekund. Kromě toho umí svištět maximální rychlostí až 320 km/h.

Vnější vzhled se přitom od tradičního Modelu S nijak neliší. Elon Musk přesto věří, že tohle je konečně ta pravá okruhová hračka od Tesly. Model S Plaid podle něj nejenže v pohodě zvládne ostré tempo na Nürburgringu, ale ještě věří že se tu stane nejrychlejším produkčním vozem v historii.

Okruhový trénink už si novinka střihla na dobře známé zámořské trati Laguna Seca. Musk to celé načasoval tak, aby se s časem své novinky předvedl až po konkurenčním voze Lucid Air. Ten trať zdolal s časem 1:33, zatímco Model S Plaid byl ještě o necelé tři sekundy rychlejší. A to Musk říká, že auto před sériovou výrobou čekají ještě nějaké úpravy. Na rychlé okolo se můžete podívat ve výše přiloženém videu, které automobilka uveřejnila na svém Twitteru.

Dostupná novinka do tří let

Vyjma famózních parametrů je důležitým číslem také cena. Tesla Model S Plaidu už se objevila v českém konfigurátoru automobilky a zájemci si mají připravit minimálně 3,8 milionu korun. Jestli vám do takové částky ještě něco málo chybí, nezoufejte. Musk přiznal, že příjezd ostrého “eska” se opozdí a jeho příjezd je nyní naplánován “do konce roku 2021”.

Kromě pořádně rychlého elektromobilu však Musk myslel i na příznivce bateriových vozů z opačného spektra. Potvrdil, že Tesla do tří let představí zbrusu nový typ elektrického auta se základní cenovkou 25 tisíc amerických dolarů, což je v přepočtu 580 tisíc korun. Americká společnost tak přehodnotila plány. Není to tak dávno, co Musk tvrdil, že Tesla nebude vyrábět vůz s cenou pod 35 tisíc dolarů.

Více podrobností o chystané novince Musk zatím neprozradil. Insideři nicméně říkají, že můžeme čekat kompaktní městský hatchback konkurující Volkswagenu ID.3, jenž by měl dostat zcela nový typ akumulátorů. Tvůrci avizují dojezd přes 300 kilometrů a auto vybavené autonomním řízením a nespočtem on-line funkcí, které už známe z dražších modelů výrobce.