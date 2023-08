Pátá generace SUV Hyundai Santa Fe přišla jako blesk z čistého nebe, zejména co se týče designové stránky. Ani v nejmenším se nepodobá nejen svému předchůdci, ale ani ničemu jinému v nabídce značky. „Je to velká změna ve srovnání s předchozím modelem,“ uznává SangYup Lee, šéfdesignér automobilek Hyundai a Genesis.

„Je to jeden z našich nejdůležitějších modelů. Nemůže selhat,“ uvedl Lee dále pro britský magazín Autocar, který ho vyzpovídal při představení novinky. Proč tedy designérský tým riskuje tak moc odlišným vzhledem?

„S tímto projektem jsme začali před čtyřmi a půl lety. Pořád sledujeme data, abychom předpověděli budoucí trendy. Tohle bylo před pandemií a jedna klíčová věc pořád vyskakovala – jak se stala mainstreamovou kultura outdooru. Vybrali jsme tedy takovou cestu, která pokryla jak městský styl, tak i outdoor,“ vysvětluje Lee.

Navzdory tomu, že nové santa fe vypadá jako velká krabice, i zde je forma až druhá za funkcí. „Má koeficient odporu vzduchu C d 0,29. Aerodynamice jsme se věnovali opravdu hodně. Má vpředu aktivní roletu, což je pro tento segment docela neobvyklé,“ a velkým benefitem jsou i kulaté blatníky, pokračuje šéfdesignér. Nízký koeficient odporu vzduchu je poměrně velký úspěch, vyplývá z jeho slov, neb auto krabicoidního tvaru je „aerodynamická pohroma“.

„Když máte SUV ve stylu krabice, vyváženost proporcí je nesmírně důležitá. Má jednoduché plochy se spoustou objemu, podpořené 21“ koly, která jsou v tomto segmentu neslýchaná. I když je to krabice, chtěli jsme přidat precizní designové detaily,“ říká dále Lee.

A proč vypadá santa fe na fotkách tak velké? „Protože rohy jsou vytažené do prostoru tak moc, jak to je jen možné. Všimněte si obřího zadního čela, to je velká plocha a využití celé šířky je designovým prvkem,“ vysvětluje.

Promítá se to ale i do šířky vstupního otvoru, která je téměř 1,3 metru. „Je to prostor pro život, nikoliv jen pro přepravu nákladu,“ myslí si o zádích vozů třídy SUV obecně Lee.

Interiéru dominuje obří zakřivený displej, ale klimatizace se ovládá klasickými tlačítky. „Samozřejmě to jsou klasická tlačítka, protože to používáte pořád,“ říká Lee. „Dokud nebude autonomní řízení úrovně 4 nebo 5, nejdůležitější věcí je, abyste sledovali pořád silnici; všechno musí být snadno ovladatelné. Proto jsme se nezbavili pevných tlačítek,“ dodává.

Kromě nich pasažéři najdou na palubě také hromadu držáků nápojů. „Každé místo má dva velké držáky nápojů a každé místo má port USB,“ říká Lee s tím, že takto návrháři interiéru mysleli na použití auta rodinou.