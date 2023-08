Nový Hyundai Santa Fe oficiálně: Kdy začne prodej? A co motory?

Nový Hyundai Santa Fe se konečně oficiálně kompletně představuje. Už v červenci nám jihokorejská značka poprvé ukázala produkční design nové páté generace vlajkového SUV a teď odhaluje i všechny zásadní informace k nejžhavější novince. Největší SUV značky Hyundai současně slibuje největší vnitřní prostornost v segmentu. Vděčí za ni nově prodlouženému rozvoru, díky němuž nabízí až tři řady sedadel.

S finálním vzhledem nejnovějšího Santa Fe jsme vás už seznámili, takže si jen připomeňme, že novinka zaujala výrazně hranatějšími rysy a novým charakteristickým světelným podpisem s písmenem H v předních světlometech. Designéři tak odkazují na emblém značky, stejný motiv pak najdeme i na předním nárazníku. Hyundai zakládá na moderním minimalistickém designu a na prvních oficiálních fotografiích překvapil i kempovacím vybavením s rozkládacím stanem na střeše.

Pokud vás zajímají rozměry, nový Hyundai Santa Fe je 4830 mm dlouhý, 1900 mm široký, podle výbavy a střešních nosičů až 1780 mm vysoký a disponuje rozvorem náprav 2815 mm. Na globálních trzích se bude prodávat na 18“, 20“ a 21“ kolech v deseti barvách karoserie a s pěti barevnými provedeními interiéru.

Inspirace outdoorem a nejvíce vnitřního prostoru v segmentu

Hyundai se inspiruje stále populárnějším trendem se zájmem o outdoorový životní styl, který se objevuje také v interiéru. Už při prvním virtuálním seznámení s novinkou jsme si všimli, že nová architektura interiéru se až nápadně podobá nejmodernějšímu Land Roveru Defender. Rysy interiéru zakládající na horizontálních a vertikálních liniích a dominantním prvkem je zakřivený displej kombinující dvojici 12,3“ obrazovek digitálního přístrojového štítu a informačního a zábavního systému.

S nově prodlouženým rozvorem náprav nová generace modelu Santa Fe údajně má největší vnitřní prostor ve své třídě. Automobilka ji současně vybavila kompletně sklopnými sedadly ve druhé a třetí řadě, vytvářejícími vzadu terasovitě uspořádaný prostor s širším přístupem. Spolu s outdoorovou módou značka sleduje i ekologický trend a vyvinula materiály interiéru z ekologických surovin. Čalounění sedadel umělou kůží tak minimalizuje rizika pro lidské zdraví a v Evropě je zařazeno do třídy 1, která zaručuje nezávadnost pro děti do věku 3 let.

A teď praktičnost. Hyundai spolu s nejvíce prostornou kabinou láká také na největší objem zavazadlového prostoru ve třídě a prostorný otvor pátých dveří. Základní objem kufru s výslednou hodnotou 725 litrů je o 91 litrů větší než u předchůdce. Šířka zadního vstupního otvoru 1275 milimetrů pak je o 145 milimetrů širší oproti předcházející generaci. Stejně tak se zvětšil prostor pro cestující ve druhé i třetí řadě sedadel.

Nově je luxusnější, komfortnější a prémiovější

Nejnovější Hyundai Santa Fe k oslovení zákazníků využije i novou luxusnější výbavu pro zvýšení komfortu a praktičnosti. Novinkou je relaxační sedadlo s opěrkou pro nohy v první řadě, jaké umožňuje spolujezdci vpředu odpočívat v komfortní poloze. V šestimístné konfiguraci pak jsou ve druhé řadě samostatná sedadla s loketními opěrkami a elektricky nastavitelným sklonem opěradel i nastavitelným sklonem sedáku, který lze uvést do relaxační polohy. To je světová novinka v segmentu.

Světovou novinkou je i oboustranná multifunkční konzola s odkládacími prostory, přístupná pro cestující vpředu i vzadu. Řidič při jízdě s přeplněným zavazadlovým prostorem může využít digitální vnitřní zpětné zrcátko a k dalším chytrým prvkům bude patřit také bezdrátové nabíjení dvou chytrých telefonů. V novém Santa Fe je poprvé umístěna i UV-C sterilizační přehrádka pro snadnou sterilizaci často používaných předmětů – mobilních telefonů, peněženek a dalších drobností.

Už v první polovině roku 2024 se dvěma motorizacemi

V Evropě a Česku se nový Hyundai Santa Fe bude prodávat se dvěma motorizacemi. Standardem bude hybridní jednotka zakládající na přeplňovaném zážehovém motoru 1.6 T-GDI v kombinace se šestistupňovou automatickou převodovkou – maximální výkon bude 180 koní a točivý moment bude vrcholit při 265 newtonmetrech.

V nabídce se objeví i plug-in hybridní varianta s nejvyšším výkonem 160 koní a špičkovým točivým momentem 265 newtonmetrů. Automobilka udává, že klasický hybrid zvládne zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,5 sekundy, zatímco nabíjecí hybrid bude o 0,4 sekundy rychlejší. Maximální rychlost obou variant je 190 km/h.

Na evropských trzích se nový Hyundai Santa Fe začne prodávat v první polovině příštího roku 2024, na domácím korejském trhu bude prodej zahájen už ve druhé polovině tohoto roku. Na zveřejnění oficiálního ceníku si však musíme ještě počkat.