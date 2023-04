Proč je v Česku tolik závad nových silničních staveb? Pomohlo by, kdyby si lidé neulehčovali práci

Do téhle pasti se chytili naši čtenáři a sami jsme ji taky už párkrát museli skousnout. Průjezd po okruhu D0 od „plzeňské“ dálnice k „dé jedničce“ totiž brzdí závada na mostě. Už od konce loňského roku. A to máme duben.

Špunt, který nejde objet

Už před Lochkovským tunelem denně co chvíli proměnné značení zakazuje vjezd. Hned se začne tvořit kolona z nákladních aut v pravém pruhu. Osobáků tu během dne tolik není, proto není jejich šňůra tak dlouhá. Problém ale nastává v ranní nebo odpolední špičce, kdy je tunel uzavřen i na delší čas než jen pár minut. Nervózní řidiči nákladních aut tu pak zablokují i levý pruh a doprava stojí. Občas jsou kolony náklaďáků tak dlouhé, že se o tom dokonce dozvíte i v Zelené vlně.

Když už se dostanete do tunelu a projedete jej sníženou rychlostí, další omezení pak čeká před polovinou mostu. Jádrem pudla je problém s mostním závěrem kryjícím dilatační spáry, které vyrovnávají teplotní roztažnost mostní konstrukce. I proto celou šíři vozovky směrem k D1 nad ním překrývá ocelový přejezd fungující jako obří zpomalovací práh – před ním je rychlost snížená na 60 km/h, a blíže ještě doporučená dokonce „čtyřicítka“. Na vlastní oči tu vidíme náklaďáky významně snižující rychlost, ty za nimi až skoro zastavují. Místo překonáte a jedete dál. Zdržení nepříjemné, ale dá se to vydýchat. Co se ale děje na stavbě, která byla uvedena do provozu v roce 2010 a má bez problému sloužit 25 let?

Video se připravuje ...