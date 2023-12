Proč se upouští od fyzických tlačítek? Sledujeme trendy, hájí se Němci

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

“Tak už došlo i na nás!”, mohli by si říct zákazníci automobilky z Bavorska, když zahlédli interiéry nejnovějších modelů BMW. Fyzická tlačítka ubývají a i tady vzniká na naprosto jednoduchá otázka: Proč? Na to se v BMW Technology Office USA snažili odpovědět viceprezident BMW Technology Innovation Peter Lehner a senior viceprezident Rudolph Bencker.

Jde snad o zpětnou vazbu uživatelů, kterým fyzická tlačítka vadí, nebo jde o rozhodnutí BMW v souvislosti s digitalizací? „Provádíme uživatelské testování, abychom vše pochopili, nikoli z technického hlediska, ale z pohledu zákazníka,” řekl Lehner.

„Snažíme se přijít na to, co je trend a co je skutečně relevantní pro náš produkt a také pro zákazníky. Děje se toho spousta, ale nemůžete dělat všechno. Musíte něco upřednostnit, abyste pochopili, co je důležité,” doplnil Lehnera Rudolph Bencker.

BMW pracuje na tom, aby zůstalo na špičce v oblasti technologií. K tomu jí pomáhá právě síť technologických divizí, ať už ta v USA nebo Mnichově či Šanghaji. Automobilka sleduje, které technologie jsou na vzestupu a dle nich rozhoduje, jaké funkce vyvíjet jako další.

Důležitou součástí budoucího vývoje je takzvaná gamifikace. S blížícími se autonomními vozidly BMW ví, že čas strávený uvnitř vozu bude důležitější než kdy předtím. Automobilce umožňuje gamifikace oslovit různé start-upy a inovátory. Takto vznikla i herní platforma AirConsole, která se ve vozech BMW nachází.

To všechno se dá pochopit, ale opravdu musí automobilky upouštět od fyzických tlačítek? Na to Lehner ani Bencker nejsou schopni přímo odpovědět a nadále se drží toho, že BMW reaguje na to, co je zrovna v kurzu.

Byť se s autonomním řízením kvůli nedořešené legislativě v jednotlivých zemích ještě trochu otálí, BMW vyvíjí své technologie a interiéry tomu uzpůsobené několik let dopředu. Automobilka chce mít zejména s modely Neue Klasse jistotu v tom, že jsou na takto velkou změnu připraveni.

Ale kdo ví, takový Volkswagen u elektronických konceptů (ID.2) překvapil v interiéru přítomností fyzických tlačítek. Mají zpětnou vazbu od zákazníků, se kterou pracují. Pokud i BMW usoudí, že zpětná vazba zákazníků na fyzická tlačítka je dostatečně silná, určitě najdou i v digitální éře způsob, jak je do interiérů svých vozů vkusně implementovat.