Prodej elektromobilů v ČR vzrostl ve druhém čtvrtletí o dvě třetiny

V Česku vzrostl ve druhém čtvrtletí prodej elektromobilů meziročně o dvě třetiny. Od dubna do konce června prodaly automobilky v ČR 1168 elektromobilů, loni to bylo za stejné období 706 vozů na elektřinu.

Jde o šestý největší nárůst v EU. Vyplývá to z aktuálních dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).

Zatímco v prvním pololetí minulého roku byl podíl nově registrovaných elektromobilů na prodejích nových vozů 1,1 procenta, za stejné období letošního roku vzrostl na dvě procenta. Celkově v prvním pololetí prodaly automobilky v tuzemsku 1953 elektroaut. Téměř o třetinu na 1566 vozů klesl naopak prodej plug-in hybridů.

Video se připravuje ...

"Je patrné, že i při zhoršené dostupnosti nových vozů Češi zvolna přehodnocují svůj skeptický postoj k elektromobilům. Projevuje se to i na našich číslech, v prvním pololetí letošního roku stoupl v meziročním srovnání počet objednávek bateriových elektromobilů pětinásobně," uvedl generální ředitel leasingové společnosti Arval Aleš Polák.

Podle průzkumu Arvalu v posledních třech letech vzrostl podíl firem, které využívají ve svých vozových parcích vozy na alternativní pohony o polovinu. V roce 2020 využívalo alespoň jeden typ vozů s alternativními pohony 14 procent firem, letos je to 22 procent. Dalších 23 procent firem o zavedení ekologičtějších aut do své firemní flotily uvažuje.

Největší oblibě se těší podle průzkumu plug-in hybridní vozy, ty v současnosti využívá každá osmá firma v Česku. Bateriové elektromobily využívá osm procent firem, 11 procent firem uvažuje do tří let o jejich zavedení do vozových parků.

Prodej nových osobních aut v Česku v letošním prvním pololetí meziročně klesl o 12,3 procenta na 98.916 vozů. Pokles výrazně prohloubilo druhé čtvrtletí. Poptávka dál převyšuje nabídku. Registrací ubylo také v dalších kategoriích vozidel s výjimkou autobusů a motocyklů, oznámil již dříve Svaz dovozců automobilů.