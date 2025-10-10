Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Prodej hybridů v Česku pořád raketově roste! Toyota drží pořádný náskok

Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130
81 Fotogalerie
ČTK
Diskuze (2)

Prodej nových vozů s hybridním pohonem za letošní tři čtvrtletí vzrostl o 28,5 procenta na 48.639 aut. Z toho prodej plug-in hybridních vozů stoupl o 77,4 procenta na 7803 prodaných kusů. Registrace elektromobilů vzrostly o 41 procent na 10.180 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Nejprodávanější hybridní značkou zůstává Toyota s 9727 vozy, druhá je Škoda Auto s prodejem 6530 aut na hybridní pohon a třetí je Mercedes-Benz s 3652 vozy. Následují BMW a Dacia. Mezi plug-in hybridy vede Škoda.

Nejvíce elektromobilů na českém trhu prodala domácí Škoda, celkem 3697 vozů, následuje Tesla s prodejem 1566 elektrických aut a Volkswagen s 635 registracemi elektromobilů. Na dalších místech jsou Hyundai a Ford.

"Tempo registrací hybridních vozů i plug-in hybridů se v posledních měsících zrychluje, u elektromobilů se nárůst o něco snížil, což je dáno vyšší srovnávací základnou po náběhu dotačního programu v minulém roce," uvedl ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška. "V dalším období čekáme, že tempo růstu všech elektrifikovaných vozů bude přirozeně zrychlovat," dodal.

Podle analýzy PwC dosáhly elektrifikované vozy, tedy elektromobily a hybridy, ve třetím čtvrtletí třetinového podílu na všech nově registrovaných vozech. Podíl elektromobilů přitom mírně klesl na 5,5 procenta, naopak podíl hybridů 23,6 procenta je nejvyšší v historii.

Celkový prodej nových aut za letošní tři čtvrtletí meziročně vzrostl o šest procent na 182.437 vozů. V září registrace stouply o 17 procent na 21.370 prodaných vozů.

Zdroj: ČTK

Vstoupit do diskuze (2)

Doporučeno

Články z jiných titulů