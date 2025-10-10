Prodej hybridů v Česku pořád raketově roste! Toyota drží pořádný náskok
Prodej nových vozů s hybridním pohonem za letošní tři čtvrtletí vzrostl o 28,5 procenta na 48.639 aut. Z toho prodej plug-in hybridních vozů stoupl o 77,4 procenta na 7803 prodaných kusů. Registrace elektromobilů vzrostly o 41 procent na 10.180 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
Nejprodávanější hybridní značkou zůstává Toyota s 9727 vozy, druhá je Škoda Auto s prodejem 6530 aut na hybridní pohon a třetí je Mercedes-Benz s 3652 vozy. Následují BMW a Dacia. Mezi plug-in hybridy vede Škoda.
Nejvíce elektromobilů na českém trhu prodala domácí Škoda, celkem 3697 vozů, následuje Tesla s prodejem 1566 elektrických aut a Volkswagen s 635 registracemi elektromobilů. Na dalších místech jsou Hyundai a Ford.
"Tempo registrací hybridních vozů i plug-in hybridů se v posledních měsících zrychluje, u elektromobilů se nárůst o něco snížil, což je dáno vyšší srovnávací základnou po náběhu dotačního programu v minulém roce," uvedl ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška. "V dalším období čekáme, že tempo růstu všech elektrifikovaných vozů bude přirozeně zrychlovat," dodal.
Podle analýzy PwC dosáhly elektrifikované vozy, tedy elektromobily a hybridy, ve třetím čtvrtletí třetinového podílu na všech nově registrovaných vozech. Podíl elektromobilů přitom mírně klesl na 5,5 procenta, naopak podíl hybridů 23,6 procenta je nejvyšší v historii.
Celkový prodej nových aut za letošní tři čtvrtletí meziročně vzrostl o šest procent na 182.437 vozů. V září registrace stouply o 17 procent na 21.370 prodaných vozů.
Zdroj: ČTK