Prodeje elektromobilů v Evropě: Němci září, Tesla a Číňané hoří

Tesla Model Y Long Range AWD
Ondřej Šámal
Registrace elektrických aut v Evropě stoupají. Daří se ovšem především domácím výrobcům, naopak Číňané a Američané počítají ztráty.

Tesla Model Y se v roce 2023 stala nejprodávanějším autem světa. Dařilo se jí také v Evropě, kde mezi všemi modely obsadila první místo jako vůbec první elektromobil a první americké auto v historii. Od té doby ovšem uplynula spousta času.

Stále lepší konkurence v kombinaci s negativním působením šéfa Tesly Elona Muska v Trumpově administrativě srazily prodeje této americké značky nejen v Evropě. Ve srovnání s loňským prvním pololetím tržní podíl Tesly na našem kontinentu klesl téměř o osm procent.

Tesla má navíc navzdory hloubkovým modernizacím modelů 3 a Y poměrně staré portfolio. Oba zmíněné vozy jsou v průměru osm let staré, kdežto u koncernu Volkswagen stáří 21 nabízených elektromobilů v průměru dosahuje 3,1 roku.

Nedařilo se ani čínským automobilkám, potažmo jejich evropských značkám. Například skupina Geely, do níž patří mimo jiné Volvo a Polestar, měla v loňském prvním pololetí více než devítiprocentní podíl na trhu s elektromobily, letos je to o tři procentní body méně. A hůř je na tom také SAIC, který v Evropě zastupuje především MG. V jeho případě se podíl smrskl o 2,5 procentního vodu. Podobně je na tom také Smart, který z poloviny patří pod zmíněné Geely.

Martin Vaculík a modernizovaná Škoda Enyaq: Tohle zavání průšvihem! • Zdroj: auto.cz

Za jejich propadem stojí především lepší a dostupnější evropská a korejská konkurence a loňská cla na čínské elektromobily, které EU na tamní výrobce uvalila kvůli podpoře ze strany komunistického státu.

Propad se však netýká všech automobilek z druhé nejlidnatější země světa. BYD, prakticky jediný čínský výrobce aut v soukromém vlastnictví (ostatní jsou zcela či částečně v majetku státu), si meziročně polepšil z 1,9 na 3,5 %.

Podíl jednotlivých skupin na trhu s elektromobily v Evropě
SkupinaPodíl (1-6/2024)Podíl (1-6/2025)Meziroční změna (procentní body)
koncern Volkswagen 18,628,69,7
Stellantis1211,4-0,6
skupina BMW10,210,40,2
Hyundai-Kia7,68,81,2
Tesla16,48,6-7,8
skupina Renault5,37,21,8
skupina Geely 9,26,2-3,0
Mercedes5,64,7-0,9
BYD1,93,51,6
Ford1,13,12,0
SAIC4,72,2-2,5
Smart1,60,5-1,1
Zdroj: JATO Dynamics 

Největší nárůst ovšem zaznamenal koncern Volkswagen, který táhl nejen vlajková německá značka, ale také Škoda, jeden z největších prodejů elektrických aut v Evropě. Německá skupina si polepšila téměř o deset procentních bodů a s 28,6procentním podílem na našem kontinentu suverénně kraluje.

Data od společnosti JATO Dynamics neobsahují konkrétní japonské automobilky, ale pouze čísla jako celek. Značky z této tradiční automobilové velmoci si z loňských 4,3 procent pohoršily na rovná tři procenta.

Zdroj: JATO Dynamics a Motor1, video a foto: auto.cz

