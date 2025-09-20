Prodeje elektromobilů v Evropě: Němci září, Tesla a Číňané hoří
Registrace elektrických aut v Evropě stoupají. Daří se ovšem především domácím výrobcům, naopak Číňané a Američané počítají ztráty.
Tesla Model Y se v roce 2023 stala nejprodávanějším autem světa. Dařilo se jí také v Evropě, kde mezi všemi modely obsadila první místo jako vůbec první elektromobil a první americké auto v historii. Od té doby ovšem uplynula spousta času.
Stále lepší konkurence v kombinaci s negativním působením šéfa Tesly Elona Muska v Trumpově administrativě srazily prodeje této americké značky nejen v Evropě. Ve srovnání s loňským prvním pololetím tržní podíl Tesly na našem kontinentu klesl téměř o osm procent.
Tesla má navíc navzdory hloubkovým modernizacím modelů 3 a Y poměrně staré portfolio. Oba zmíněné vozy jsou v průměru osm let staré, kdežto u koncernu Volkswagen stáří 21 nabízených elektromobilů v průměru dosahuje 3,1 roku.
Nedařilo se ani čínským automobilkám, potažmo jejich evropských značkám. Například skupina Geely, do níž patří mimo jiné Volvo a Polestar, měla v loňském prvním pololetí více než devítiprocentní podíl na trhu s elektromobily, letos je to o tři procentní body méně. A hůř je na tom také SAIC, který v Evropě zastupuje především MG. V jeho případě se podíl smrskl o 2,5 procentního vodu. Podobně je na tom také Smart, který z poloviny patří pod zmíněné Geely.
Za jejich propadem stojí především lepší a dostupnější evropská a korejská konkurence a loňská cla na čínské elektromobily, které EU na tamní výrobce uvalila kvůli podpoře ze strany komunistického státu.
Propad se však netýká všech automobilek z druhé nejlidnatější země světa. BYD, prakticky jediný čínský výrobce aut v soukromém vlastnictví (ostatní jsou zcela či částečně v majetku státu), si meziročně polepšil z 1,9 na 3,5 %.
|Podíl jednotlivých skupin na trhu s elektromobily v Evropě
|Skupina
|Podíl (1-6/2024)
|Podíl (1-6/2025)
|Meziroční změna (procentní body)
|koncern Volkswagen
|18,6
|28,6
|9,7
|Stellantis
|12
|11,4
|-0,6
|skupina BMW
|10,2
|10,4
|0,2
|Hyundai-Kia
|7,6
|8,8
|1,2
|Tesla
|16,4
|8,6
|-7,8
|skupina Renault
|5,3
|7,2
|1,8
|skupina Geely
|9,2
|6,2
|-3,0
|Mercedes
|5,6
|4,7
|-0,9
|BYD
|1,9
|3,5
|1,6
|Ford
|1,1
|3,1
|2,0
|SAIC
|4,7
|2,2
|-2,5
|Smart
|1,6
|0,5
|-1,1
|Zdroj: JATO Dynamics
Největší nárůst ovšem zaznamenal koncern Volkswagen, který táhl nejen vlajková německá značka, ale také Škoda, jeden z největších prodejů elektrických aut v Evropě. Německá skupina si polepšila téměř o deset procentních bodů a s 28,6procentním podílem na našem kontinentu suverénně kraluje.
Data od společnosti JATO Dynamics neobsahují konkrétní japonské automobilky, ale pouze čísla jako celek. Značky z této tradiční automobilové velmoci si z loňských 4,3 procent pohoršily na rovná tři procenta.
Zdroj: JATO Dynamics a Motor1, video a foto: auto.cz