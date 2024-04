Prodloužený Volkswagen ID. Buzz naživo: Spousta místa i ve třetí řadě

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Užitkový retro-elektromobil Volkswagenu se v prodlouženém provedení odhalil už v loňském roce, ovšem až nyní jsme ho měli příležitost prozkoumat naživo. Automobilka totiž slibuje více prostoru ve druhé a třetí řadě sedadel díky rozvoru náprav prodlouženému o 25 centimetrů, a to kromě pár dalších vylepšení.

Podle Volkswagenu je tohle auto řešením pro zákazníky, kteří se ptají po elektrickém multivanu. Ten totiž nabízí po stránce elektrifikace „nanejvýš“ plug-in hybridní ústrojí, které navíc není možné kombinovat s pohonem 4Motion. ID. Buzz má ve standardu pohon zadní nápravy v obou délkách, ovšem verze GTX dostane druhý elektromotor pro přední nápravu, a tak nabídne čtyřkolku.

Jako první si tedy samozřejmě kladu otázku, jak to je s tou prostorností. ID. Buzz Long, jak se tato verze jmenuje, bude k mání v pěti-, šesti- a sedmimístném provedení, přičemž dvě krajní budou mít ve druhé řadě třímístnou lavici a šestimístná verze nabídne dvě individuální sedačky. Ty ve třetí řadě jsou snadno vyjímatelné, ty ve druhé řadě nikoliv, resp. bylo by k tomu potřeba nářadí a jisté množství zručnosti.

Odklápím pravou sedačku prostřední řady – stojí přede mnou sedmimístné provedení, takže je to lavice a na pravé straně je individuální sedadlo, na levé dvousedadlo – a lezu do třetí řady. Není to nic těžkého, spolu s rozvorem náprav se citelně prodloužily i boční posuvné dveře a také se sedačka ve druhé řadě odsunula dopředu, takže vstupní otvor je příjemně prostorný.

Třetí řada i pro dospělého

S výškou 184 cm nemám zrovna typickou postavu člověka, který by se běžně vešel do třetích řad MPV či SUV, ovšem tohle je dodávka a prostoru tu mám dokonce nadbytek. Jak nad hlavou, tak před koleny zbývá několik centimetrů místa, posunu-li svou sedačku až dozadu, a to i když je druhá řada také posunutá až dozadu.

Volkswagen ID.Buzz Long

Opěradla jsou poměrně vzpřímená a nesedělo by se mi tu dobře na dlouhé cestě, ale aspoň nemám kolena pod bradou. K mání je vyhřívání sedaček i pro třetí řadu, stejně jako odkládací kapsy, držáky nápojů, reproduktory a nabíjecí zásuvky USB-C pod okny mezi C a D-sloupky. Samozřejmostí jsou tříbodové bezpečnostní pásy, které lze upevnit za klipy, když jsou sedačky sklopené a záď vozu používáte jako zavazadelník.

Jeho velikost ovlivní samozřejmě aktuální konfigurace sedaček. Řečí čísel je to od 306 litrů se třemi vzpřímenými řadami sedadel přes 1.240–1.496 l se dvěma řadami sedadel až po 2.469 litrů s druhou řadou sklopenou. V tom posledním případě je prostor pro náklad o 346 litrů větší oproti krátké verzi.

Video se připravuje ...

Za zmínku stojí stejná falešná podlaha v rovině se sklopenými opěradly druhé a třetí řady sedadel, jako nabídne krátká verze. Do prostoru pod ní se dostanete i zezadu po otevření pátých dveří a vypadá jako ideální prostor pro nabíjecí kabely a další drobnosti, protože je přístupný, aniž by bylo třeba vykládat zavazadla. A třebaže vystavený kousek roletku nemá, za opěradly sedadel druhé řady jsou krytkami schované pozice pro upevnění roletky.

Zlepšení i v technice

Prodloužená verze ID. Buzzu nabídne také třízónovou klimatizaci, ovšem tři zóny nejsou podle řad sedadel; dvě patří předním členům osádky, zbylá všem třem až pěti cestujícím vzadu. Boční posuvné dveře nabídnou elektricky posuvná okénka, střecha zase největší okno, jaké dokáže koncern Volkswagen nabídnout. Měří 154 × 93 centimetrů.

Řidič se může těšit na head-up displej, dálkového parkovacího asistenta Park Assist Pro s ovládáním skrz aplikaci v mobilu či novou generaci infotainmentu, označenou číslem 4. Jednak má mnohem lepší „vnitřnosti“ a jednak je centrální displej větší; úhlopříčka je až 12,9“. Konečně je také lišta pod displejem, kterou se ovládá hlasitost a teplota ve voze, podsvícená.

Volkswagen ID.Buzz Long

Po technické stránce se kromě rozvoru (a tedy i délky, která je nově 4.962 mm) změnilo také pohonné ústrojí. Nová generace elektromotoru AP550 dává 210 kW (286 k) a 560 Nm. Čerpá energii z větší baterie s využitelnou kapacitou 86 kWh; ta se do krátkého buzzu nevejde, takže jemu zůstane 77kWh baterie. Long se také umí rychleji dobíjet – výkonem až 200 kW. Stejná naopak zůstává maximální hmotnost přívěsu – jen 1.000 kg.

ID. Buzz Long se u nás začne prodávat na podzim letošního roku, ceny se však dozvíme už v létě, kdy odstartuje předprodej. Nebude se vyrábět v užitkové verzi Cargo, je tedy v podstatě elektrickým MPV. Pro zájemce o co největší elektrododávku přijde zanedlouho elektrická verze nového transporteru, která bude přeznačkovaným Fordem Transit.