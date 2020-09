Prohlédněte si návrh moderního Fiatu 126. Takového Malucha chceme!

Náš grafický kolega a spolupracovník Honza Lušovský si před časem řekl, že by mohl zase nakreslit auto, u kterého více pustí uzdu vlastní fantazii. Často pro nás připravuje grafické návrhy vozů, které se značně inspirují špionážními fotkami prototypů pod vrstvou kamufláže. Jenže prototypy Fiatu 126 na cestách nepotkáte, protože se s ním vůbec nepočítá.

To ale nevadí. Model italské automobilky je kultovní záležitostí a především naši sousedé v Polsku jej dodnes vnímají jako automobilovou ikonu. Polská variace 126p se proslavila pod přezdívkou Maluch (což doslova znamená malé dítě, případně něco malého). Slovíčko se nakonec zalíbilo i samotnému Fiatu, který jej v roce 1997 přijal coby oficiální název vozu. Fiatu 126p vzniklo 4,6 milionu kusů, ten poslední sjel z výrobní linky 22. září 2000.

Dnes má Fiat v kategorii malých městských aut solidní zastoupení v podobě modelů 500 a Panda. Dalšího takového se tedy dočkáme jen těžko, i když nám by se návrat moderního Fiatu 126, jehož vizi si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii, moc moc líbil.

Není to přitom tak dávno, co jsme psali o výtvoru Czyzewski Design. Tvůrce se také pustil do “stavby” novodobého Malucha a ukázal jej nejen v několika barevných provedeních, ale nechal nás nahlédnout také do interiéru. Dílo si můžete rovněž prohlédnout v galerii výše.