První americkou výpravu autem do neznáma podnikli dva muži a pes

Pozemní putování po neobydlených oblastech nese v USA souhrnný název Overlanding. Objevování nedotčených koutů Ameriky stále provozují dobrodruzi na území států jako Utah, Arizona, Kalifornie či Nevada. Důležitým pojítkem dobrovolného tuláctví je spolehnutí na svoji maličkost daleko od posledního živáčka, v rámci konzumní společnosti se ovšem na expedicích objevují plně vybavené terénní karavany dehonestující myšlenku soběstačného přežití bez výdobytků společnosti.

Předchůdcem školených průvodců za volantem multifunkčních off-roadů byla průkopnická výprava dvou mužů a jednoho psa. Základy Overlandingu v USA položila posádka, která si musela vystačit s vlastními technikami přežití na palubě chatrného expedičního speciálu Vermont.

Myšlenka vyrazit na cestu do neznáma pomalu dostávala reálný podtext od roku 1903, kdy se v San Franciscu konala univerzitní sešlost navštívená mimo jiné úspěšným lékařem Horatiem Nelsonem Jacksonem z Burlingtonu. V určitém okamžiku byl doktor a automobilový příznivce vyzván k účasti v sázce potvrzující jeho tvrzení o zásadním významu automobilů pro lidstvo. Jackson rád prosazoval senzaci dopravních prostředků a sázku přijal včetně možné výhry 50 dolarů za překonání vzdálenosti ze San Francisca do New Yorku.

Věrný fanda motorizovaného inženýrství kupodivu nevlastnil žádné vozidlo, neměl ani potřebné technické znalosti, i tak podal ruku na stvrzení sázky. Jackson byl okolnostmi nucen najmout kompetentního Seawalla Crockera, který zvládl roli řidiče, servisního technika a rozhodčího ve výběru expedičního auta. Crocker ukázal prstem na Winton osazený dvouválcovým motorem o výkonu přibližně 20 koní. Jackson jej vhodně pojmenoval Vermont, podle místa určeného po příjezdu do cíle.

První americká výprava začala 23. května 1903 očekávatelným způsobem. Pouhých 24 kilometrů od San Francisca praskla pneumatika, po cestě směrem k Sacramentu zmizelo z paluby veškeré kuchyňské vybavení a po pár dnech bloudění se odchylka od plánované trasy blížila 180 kilometrům. Během překonávání nehostinných končin docházelo k dalším defektům a ztrátám zbylé výbavy. Četnost oprav kol donutilo muže improvizovat například prostřednictvím namotaného lana nahrazujícího neustále prázdnou gumu.

Jeden z největších problémů vznikl 6. června, když se auto pokazilo a nehybné muselo být odtaženo koňmi na nedaleký ranč. Zatímco Crocker hledal příčiny, uniklo veškeré palivo a po opravě tak musel sednout na kolo a šlapat 40 kilometrů kvůli pořízení zásoby 15 litrů benzínu. Hledání provozních kapalin v zemi nikoho se po cestě do NY opakovalo.

Ve státě Idaho osamocené panstvo doplnil třetí člen průkopnické výpravy. Nedostatek místa se ještě zvýšil díky nástupu pitbula jménem Bud. Když si Jackson uvědomil, že Budovi vadí prach v očích, nasadil mu brýle, po vzoru dobových pilotů. Pes vydržel věrně přítomen po celou dobu cesty tří svébytných tuláků.

Jejich vzpomínky byly pevné spjaté i datem 16. června, kdy Jackson ztratil kabát a v něm všechny peníze. Po této nešťastné události se triáda ve Wyomingu na dva dny ztratila. Bez jídla a vody po dobu 36 hodin skupina nakonec našla útočiště u pastýře, který na rozloučenou obětoval sekačku a daroval třem cestovatelům potřebná ložiska kol.

Zbytek cesty se odvíjel relativně bezproblémově, pokud lze pominout občasné nárazy do skrytých překážek. Střety nejednou končily vypadnutím posádky z vozu, ale údajně se pánům ani psovi nic vážného nestalo. Fenomenální dosažení New Yorku nastalo po 63 a půl dnech strastiplného bloudění. Vermont stal prvním oficiálně uznávaným automobilem překonávající americký kontinent, je to příklad ryzího Overlandingu.

Po skončení dvouměsíční výpravy se muži vydali každý svou cestou. Pes Bud doprovázel Jacksona zpět do Burlingtonu a auto zůstalo vzdělávacímu institutu Smithsonian Institution. Povoláním lékař začal podnikat a po žádosti přítele a budoucího prezidenta Theodora Roosevelta dostal zvláštní povolení připojit se k vojsku do první světové války navzdory vyššímu věku. Zasloužilý Jackson se později vrátil z fronty jako vysoce uznávaný člen pluku. Svých 50 dolarů už nikdy nedostal.