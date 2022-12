První body kit pro Ferrari Purosangue má na starosti společnost DMC. Sluší mu?

DMC je německá tuningová společnost soustředící se zejména na automobily značky Ferrari, Lamborghini a ostatní výrobce supersportů. DMC se stává jednou z prvních firem, které představují body kit pro zbrusu nové Ferrari Purosangue. Jak tento body kit vypadá, se můžete přesvědčit v přibližně minutové animaci.

Cílem DMC a této úpravy bylo dát budoucím majitelům větší pocit supersportovního vozidla, než jaký nabízí sériová verze. Úpravce obaluje Purosangue do sady dílů z uhlíkových vláken. Mezi doplňky patří širší boční prahy, přední blatníky a podběhy kol. Zcela nové díly dostává Purosangue v podobě předního splitteru, kapoty a zadního difuzoru.

Jedním z highlightů body kitu od DMC je kombinace zadních křídel v podobě menšího spoileru pod zadním sklem a většího spoileru nad ním. Oba spoilery mají certifikaci kvality a bezpečnosti od TÜV, s čímž se u dílů pro vozy značky Ferrari počítá, byť jde o aftermarket. K dispozici bude také sada až čtyřiadvacetipalcových litých kol.

U všech dílů je na výběr mezi matným a lesklým karbonem. Německá tuningová společnost se pyšní tím, že v případě aplikace těchto dílů se kromě viditelné změny designu dočkáme také odlehčení, byť nebyla konkrétní. Pro připomenutí, suchá hmotnost sériové verze Purosangue činí 2033 kilogramů. Rozdíl to asi nebude zásadní, ale z pohledu marketingu hezký tah!

S čím si ještě DMC dalo práci? Přece s výfuky! Titanový sportovní výfuk zatím nemá cenu, ale prý zaručí ještě lepší zvuk atmosféricky plněného vidlicového dvanáctiválce.

Ferrari Purosangue má každý rok tvořit pouze 20 % výrobní kapacity automobilky, aby si model zachoval punc exkluzivity. Není divu, že už nyní je poptávka naplněna.

Video se připravuje ...

Když si spočítáme tu nejdražší možnou variantu body kitu (matný karbon), všechny díly nás vyjdou na 78.030 dolarů (1.770.000 korun). A to nám ještě chybí zmíněná kola a titanový výfuk. Ačkoliv je to obří částka, pro budoucí majitele Ferrari Purosangue s cenovkou okolo 10 milionů korun a výš to jistě nebude představovat zásadní problém.