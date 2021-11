První elektrická Alfa Romeo dorazí až v roce 2024. Bude i v ostré verzi Quadrifoglio?

Alfa Romeo plánuje do budoucna prodávat na evropských trzích výhradně elektromobily. Na první její vůz s elektrickým pohonem si ale zatím počkáme.

Elektrifikace je klíčový trend dnešní doby, zatímco však některé automobilky rychle rozšiřují svoji nabídku čistě elektrických aut, jiným to trvá. Toyota věří spíše hybridům, a tak teprve přichází s prvním zástupcem elektrické řady beyond Zero, crossoverem bZ4X. Koncern Fiat zase neměl tolik prostředků na vývoj takových aut, a tak na tomto poli expanduje až díky spojení se Skupinou PSA. I proto si třeba na první elektromobil značky Alfa Romeo ještě počkáme.

„V roce 2024 na trh uvedu první verzi plně elektrického bateriového auta první Alfy Romeo, která bude plně elektrifikovaná,“ oznámil nyní šéf italské automobilky Jean-Philippe Imparato.

To je na dnešní poměry vcelku pozdní doba, konkurenční prémiové značky nabídku svých elektromobilů rychle rozšiřují už dnes. Také Alfa Romeo má přitom takové plány, od roku 2027 chce pro Evropu, USA a Čínu představovat výhradně elektromobily. První takové auto přitom představí jen tři roky před tímto elektrickým přechodem.

V tuto chvíli však není jasné, o jakém modelu Imparato mluví a jaká Alfa Romeo bude jako první plně elektrifikovaná, tedy nabízená jen ve formě hybridu a elektromobilu. Vzhledem k uvedení v roce 2024 se však nabízí, že půjde o náhradu za sedan Giulia. Vzhledem k jeho životnímu cyklu by totiž tento model střední třídy měl být nahrazen právě v roce 2024.

Půjde každopádně o nějaký větší automobil, jeho základem by totiž měla být nová koncernová architektura STLA Large určená pro vozy velkých segmentů. Alfa je přímo zapojena do jejího vývoje, a tak by měla odpovídat jejímu sportovnímu charakteru.

„U všech modelů uvedených na trh budu vždy studovat možnost vytvořit výkonnou verzi vozu, která bude plně v souladu se zprávou o produktovém portfoliu, kterou vysíláme,“ tvrdí Imparato s tím, že ostrá verze Quadrifoglio ale přijde jen v takovém případě, že skutečně zvládne nabídnout správnou úroveň svého výkonu.

Šéf značky přitom přiznává, že na stole je už i plán dalšího vývoje, pro roky 2025 až 2030. V něm se dokonce počítá také s modely více zaměřenými na systémy autonomní jízdy. O jeho realizaci však rozhodne až případný úspěch, či neúspěch Alfy do roku 2025. I to naznačuje, že chystané modely, pro rok 2022 kompaktní SUV Tonale, pro rok 2023 malé SUV Brennero a pro rok 2024 pravděpodobná náhrada za Giulie, musí být úspěšné, aby zajistily další rozvoj značky.