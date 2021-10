Nástupce Alfy Romeo MiTo potvrzen. Pomůže zvýšit prodeje na 200.000 aut ročně

V rámci vzniku koncernu Stellantis jednotlivé značky aktuálně pracují na své strategii pro následující léta. Týká se to rovněž Alfy Romeo, značky, do níž vedení skupin vkládá velké naděje. Ostatně i proto se do jejího čela postavil respektovaný Jean-Philippe Imparato, dlouholetý šéf Peugeotu. Ten už naznačuje, co by Alfa měla v následujících letech nabídnout.

Po svém příchodu do funkce Imparato zdůrazňoval, že Alfa Romeo se už bude prezentovat jen realistickými plány a nebude slibovat něco, co slíbit nemůže, aby tak jen zklamala fanoušky i své klienty. Až nyní se však začínají rýsovat detaily této strategie, kterou Imparato považuje za reálnou.

Na nedávném setkání s prodejci původem francouzský manažer oznámil, že během následujících pěti let Alfa Romeo představí pět novinek. Ty mají zajistit, že značka má prodávat 200.000 automobilů ročně. To je proti dnešnímu období velký nárůst, vždyť třeba za rok 2020 v Evropě, tedy na klíčovém trhu, prodala jen 35.700 aut. Na druhou stranu, někdejší plány značky po příchodu Giulie a Stelvia počítaly s prodejem 400.000 automobilů ročně, už do roku 2018. To se však nikdy nepovedlo.

Pětice novinek se přitom už začíná rýsovat. Jako první přijde napjatě očekávané kompaktní SUV Tonale, které se mělo původně představit už letos. Nový šéf ale nebyl spokojen s výsledkem vývoje, a tak ho nechal ještě přepracovat. Konečně však má být nové Tonale uvedeno 4. června 2022. Je přitom potvrzeno nasazení plug-in hybridního pohonu, prvního v historii značky. Mluví se též o využití nové benzinové patnáctistovky.

V roce 2023 pak bude následovat náhrada za MiTo, malý hatchback ukončený v roce 2018, zatím bez náhrady. O třídveřový hatch už ale nepůjde, Alfa Romeo se přizpůsobí aktuálním trendům, a tak nové MiTo bude městským SUV. Obecně se o něm mluví jako o modelu Brennero a už je potvrzené, že použije stejný základ jako vozy typu Peugeot 2008 nebo Opel Mokka. Vyrábět se bude v polské továrně Fiatu s tím, že se počítá rovněž s čistě elektrickou variantou.

Další novinky jsou už zahaleny tajemstvím. Pro roky 2024 a 2025 se však nabízí náhrady za stávající modely Giulia a Stelvio, což jsou aktuálně jediné nabízené vozy značky. Výroba kompaktní Giulietty totiž skončila již loni. V roce 2026 by pak mohla proměna značky vyvrcholit, příchodem nějakého speciálního modelu. Spekuluje se o návratu GTV, šéf značky Imparato se totiž přiznal, že je velkým fanouškem tohoto modelu. Na druhou stranu kupé dnes už nejsou tak oblíbená jako kdysi, a tak bychom se vlastně nedivili, kdyby ve výsledku šlo o SUV-kupé. Od roku 2027 pak chce Alfa v Evropě, USA a Číně představovat jen elektromobily.