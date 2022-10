První jízda novým BMW X1 18d na českých cestách: Základní nafťák není jen do počtu

Horkou novinkou třetí generace BMW X1 je čistě elektrická verze iX1. My jsme ale sáhli po tradičnějším pohonu: základní naftě s cenou do milionu.

Model BMW X1 je nejmenším SUV v nabídce mnichovské automobilky a jedním z hlavních prodejních pilířů značky. První generace se představila na pařížském autosalonu v roce 2008 a prvních dvou generací se prodalo na 1,9 milionu kusů. BMW říká, že jde o nejžádanější prémiové auto v daném segmentu.

Generace třetí se představila v létě letošního roku. Stále zůstává věrna tradičním zážehovým a vznětovým motorizacím doplněnými plug-in hybridy, absolutní novinkou je čistě elektrická verze BMW iX1. Na tu si musíme ještě nějaký čas počkat. Ale nebudeme se nudit, k prvnímu jednodennímu svezení na českých cestách se nám totiž v redakci zastavilo BMW X1 18d, tedy naftový základ… navíc za slušný peníz.

Video se připravuje ...

Větší a výraznější

Jak už bývá dlouholetým zvykem, auto mezigeneračně zase o kousek povyrostlo. S vnějšími rozměry 4500 x 1845 x 1642 milimetrů je novinka o 53 mm delší, 24 mm širší a 44 mm vyšší. Rozvor narostl o 22 milimetrů na dnešních 2692 mm, polepšil si i rozchod kol vpředu a vzadu shodně po jednatřiceti milimetrech. Standardem jsou sedmnáctky, volitelně se však můžete dostat až na dvacetipalcová kola.

S předchůdcem si nový model nespletete ani po designové stránce. BMW X1 má teď přepracované ledvinky. Nejsou sice tak brutální jako u jiných bavoráků, přesto jsou hranatější a výraznější. Na ně navazují standardně dodávané Full-LED světlomety. Zadní svítilny jsou rovněž modifikované a sahají z blatníků až do pátých dveří. Není divu, že při první obhlídce novinka připomíná větší BMW X3 či X5 více než kdy dříve.

Srovnání rozměrů BMW X1 (2022) s předcházející generací Nová generace

Minulá generace Rozdíl

Délka [mm] 4500 4447 53 Šířka [mm] 1845 1821 24 Šířka vč. zrcátek [mm] 2104 2060 44 Výška [mm] 1642 1598 44 Rozvor [mm] 2692 2670 22 Rozchod vpředu [mm] 1592 1561 31 Rozchod vzadu [mm] 1593 1562 31 Max. prostor pro hlavu řidič [mm] 1069 1065 4 Prostor pro hlavu vzadu [mm] 998 1002 -4 Šířka pro lokty předu [mm] 1460 1440 20 Šířka pro lokty vzadu [mm] 1458 1453 5 Objem kufru dle VDA (l) 540 505 35

Digitální přerod

I díky nabobtnalejší karoserii slibovali tvůrci více prostoru uvnitř. A během prvního zkoumání si v kontextu třídních poměrů opravdu není nač stěžovat. Zadní lavice je posuvná o 13 centimetrů. Když ji umístím zcela vzad, mám před koleny obrovskou rezervu pro kolena a vzdušno mi zůstává i nad hlavou. Posunu-li ji vpřed, pořád se vejdu, ale kolena už se dotýkají předního opěradla. Někde „na půl cesty“ se ale pořád posadím pohodlně a ještě tím zvětším zavazadelník.

Ten má standardně objem 540 litrů a při prvním nahlédnutí vás možná překvapí, kde že všechen ten objem je. Kufr má pravidelné tvary, ale podlaha je umístěna poměrně vysoko. Jenže pod ní se schovává další obrovský prostor, který není vhodný jen na drobnosti, ale třeba i kompletní rodinný nákup či skladnější kočárek. Vejde se toho zkrátka hodně. Sklopením zadní lavice v poměru 40:20:40 pak objem navýšíte na 1600 litrů.

Já ale raději mířím za volant. Kliky na bocích jsou mimochodem zapuštěné po vzoru třeba BMW i4, při otevírání však nestisknete jen vnitřní tlačítko, vyklápějí se celé. Takové řešení má pomoci se snížením aerodynamického odporu. Za volantem si ideální pozici hledám poměrně snadno. Sedačky jsou komfortní, mají dostatečné boční vedení a středovým tunelem tu nejsem nikterak utiskován.

Pracoviště řidiče se inspirovalo řadou 2 Active Tourer a oproti předchůdci je diametrálně odlišné. Zapomeňte na otočný ovladač iDrive či pro někdejší bavoráky typické ovládání všeho důležitého skrz přehledně rozmístěná tlačítka. Interiér je teď převážně digitální, fyzických čudlíků zůstalo jen nutné minimum. I teplotu ovládáte skrz ťapkání na obrazovku, díky spodní liště displeje ji máte alespoň neustále na očích. Menu infotainmentu by ale mohlo být přehlednější, najít tu kterou funkcí je na první dobrou pořádný oříšek. Materiály uvnitř jsou hodnotné a příjemné na dotek, navíc kabina působí čistším a uklizenějším dojmem. Jen už v mých očích není tak útulná jako dříve.

Video se připravuje ...

Slušný základ

Základní motorizací nového BMW X1 je zážehový tříválec s objemem 1,5 litru a výkonem 100 kW. Vstupní naftu představuje zkoušené provedení sDrive18d, tedy čtyřválcový dvoulitr o síle 110 kW (150 k) a 360 newtonmetrech točivého momentu. Z klidu na stovku vůz zrychlí za 8,9 sekundy a pokračovat může na 210 km/h. Alternativu pro náročnější představují xDrive23i (150 kW) a xDrive23d (145 kW). Silnější dvoulitry se standardně pojí s pohonem všech kol a jejich základní cena přelézá hranici 1,1 milionu korun, zatímco slabší verze se vejdou pod milion.

Ale zpět k testovanému agregátu. Motor prošel ve srovnání s předchůdcem dalšími úpravami. Standardem je přeplňování dvojicí turbodmychadel, ale novinkou je použití pístů z kalené oceli a stěn válců s grafitovým povrchem, které efektivně snižují vnitřní tření jednotky. Standardem je spojení se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohonem předních kol. I díky tomu je oproti silnějšímu dvoulitru „naše“ verze o 115 kg lehčí. Pohotovostní hmotnost činí 1575 kg.

A nenajde se moc věcí, které byste mu v praxi mohli vytknout. Jasně, s danou porcí výkonu to není žádný trhač asfaltu, síly pro bezpečné předjetí či připojení do rychlého pruhu však máte dostatek. Motor je velmi dobře odhlučněný a v běžných jízdních režimech se snaží držet otáčky co možná nejníže. Vůbec to nevadí, protože převodovka reaguje poměrně rychle a hlavně jednotka dobře táhne i z nižších pater. Ve sportovním režimu je pak ještě točivější, blízko červeným čísílkům otáčkoměru ale kdovíjakou eskalaci parametrů nečekejte. Celkově je zátah spíše lineární.

Ač jsem část cesty absolvoval po rovinaté dálnici a několikrát zkusil dynamické schopnosti auta, zbylý úryvek trasy v pohodovém tempu nakonec přinesl celkový průměr 5,7 l/100 km. Celkově pro turbodiesel nebyly hodnoty začínající pětkou žádným problémem, ale ani v ucpaném městě nelezla spotřeba přes sedm litrů. Odběr paliva by tak mohl být velkým benefitem slabší verze.

BMW X1 sice převzalo základní prvky náprav od předchůdce, ta přední se však dočkala výrazných modifikací. Má příčná spodní ramena s vyšší tuhostí a upravenou geometrii přispívající k vyšší stabilitě. Vzadu najdeme modulární víceprvkovou nápravu umístěnou na pomocném rámu s pevným uložením. Díky tomu se stejný technický základ může přizpůsobit nejrůznějším typům pohonných jednotek.

Modernizací však prošel i samotný podvozek. Přední náprava dostala speciální tlumiče s proměnnou charakteristikou zdvihu a dodatečným pláštěm. Tlumiče mají tužší naladění při stlačení a roztažení a naopak měkčí ve středové poloze, čímž umožňují efektivní tlumení při přejezdu drobných nerovností. A právě podvozek se mi během úvodních desítek kilometrů moc líbil. V tempu je jistý, čitelný a hezky drží zvolenou stopu, v nízkých rychlostech však zdárně tlumí železniční přejezdy či jiné nástrahy českých cest. Celkovému komfortu určitě přispívá i rozumná volba kol v podobě osmnáctek.

Auto sice příslušnost ke kategorii SUV úplně nevyhladí, s vyšší stavbou si však v utažených zatáčkách poradí více než obstojně. Ani při svižnějším tempu netrpí přehnanými náklony či nedotáčivostí, celkově je chování snadno předvídatelné a díky lehké přídi bych se nebál říct, že působí obratným dojmem. Řízení je na poměry jiných přesných bavoráků méně strmé, ale pro „rodinné“ auto je jeho nastavení naprosto ideální. Sice bez zpětné vazby, ale naladěné příjemně.

Závěr

Základní BMW X1 začíná v nové generaci na částce 899.600 Kč. Pokud vám ale tříválec nesmí přes práh, za zkoušený diesel chtějí mnichovští 959.400 Kč. A když vůz neplánujete využívat jen kolem komína, pro auto takového střihu nám pořád přijde jako ideální volba. Jasně, má méně síly a chybí mu čtyřkolka, zase ale oproti silnější verzi xDrive ušetříte 165.100 Kč. Celkově mi cenové nastavené novinky přijde velmi sympatické… obzvlášť v dnešní době. Na plnohodnotný test silnějších motorizací se na našem webu můžete těšit co nevidět. Vozy už netrpělivě čekají v novinářské flotile českého zastoupení!