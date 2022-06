Video: BMW vyměnilo nejlepší infotainment na světě za… toto?

Multimédia BMW řady 2 Active Tourer prošlo mezigeneračně obrovskou proměnou. Ve videu jsme zjišťovali, zdali je to skutečně posun k lepšímu.

Dlouhé roky ve videích a testech vyzdvihujeme multimédia BMW. Dáváme je za příklad, od kterého by se celá plejáda jiných automobilek mohla učit. Ergonomicky vypiplané, s klasickými čudlíky a tlačítky pro nastavení nejdůležitějších funkcí, propracovaným otočným ovladačem na středové konzole… přesto moderní, svižné a intuitivní. V mých očích už nějaký čas nejlepší infotainment vůbec.

Před časem mnichovští naskočili na populární vlnu dvou obrazovek propojených na přístrojové desce v jeden celek. Je to řešení podobné tomu, co už nějaký čas známe z moderních mercedesů, tady je mi však řešení díky prohnutí o něco sympatičtější, neboť řidič na středovou obrazovku vidí lépe. Tato inovace se objevila například v elektrickém BMW i4, přičemž otočný ovladač iDrive zůstal.

Následně jsem měl možnost usednout do nové generace BMW řady 2 Active Tourer… a to byl teprve kulturní šok. Mé milované multimediální prostředí totiž v Mnichově vzali, vyhodili do kontejneru, a infotainment rodinné „dvojky“ začali vytvářit na čistém listu papíru. Žádný otočný ovladač, minimum tlačítek… a zcela jiné zábavní prostředí.

Opravdu je to krok kupředu? To nechám na posouzení každého z vás. Infotainment jsme dopodrobna proklepli v nejnovějším videu. Budu rád, když mi v diskuzi zanecháte i svůj názor. Ale pozor, BMW avizuje, že nad multimédii přemýšlí u každého modelu zvlášť. Neznamená to tedy, že se takovéto prostředí brzy objeví ve všech dalších modelech. Tak se nechme překvapit, s čím přijde příští „pětka“ a spol.!