První jízda s Porsche Taycan Cross Turismo: Volty do nepohody

Automobilka Porsche odstartovala moderní elektrickou éru konceptem Mission E, z něhož se postupem času vyklubal sportovní elektromobil Taycan. Jen u této vize však značka nezůstala a na ženevském autosalonu v roce 2018 ukázala projekt Mission E Cross Turismo. Původně to vypadalo jen jako takové designové cvičení, které mělo přilákat návštěvníky na výstavní plochu německého výrobce. Elektrický sporťák s větším kufrem, ochrannými plasty a vyšší světlou výškou, aby prošel i lehkým terénem. Ale jděte… Jenže krátce po premiéře Porsche oznámilo, že netradiční nápad pošle do sériové produkce. Tak vznikl Porsche Taycan Cross Turismo.

Plasty a batůžek

I když novinka rozvíjí styl svého standardního sourozence, na cestách si je určitě nezaměníte. Ano, příď mají obdobnou, směrem vzad už to ale jsou docela jiné stroje. Cross Turismo nemá svažující se střehu, linka pokračuje směrem vzad, čímž budí dojem kombíku. Světlá výška si polepšila o 20 mm (minimálně, ale k tomu se ještě dostaneme) a kolem celé karoserie jsou ochranné plasty.

Klasický taycan jsme po úvodní zkušenosti z minulého roku kritizovali za poněkud stísněný prostor zejména ve druhé řadě. Rozvor cross turisma se sice natáhl jen o sedm milimetrů, díky výše popsaným změnám je však prostor vzadu najednou vzdušnější. S výškou 178 cm mám sám za sebou dostatečnou rezervu před koleny i nad hlavou. A samozřejmě si polepšil i zavazadelník, který oproti předchozím 407 litrům pojme 446 l. Komu by to nestačilo, může zadní lavici sklopit a navýšit objem na 1212 litrů, případně kabely a drobnosti umístit do 84litrové schránky pod přední kapotou. Kufrem však praktické možnosti auta teprve začínají, připlatit si můžete za originální střešní nosič nebo zadní držák na kola. Porsche už dokonce nabízí i samotná elektrokola, za všechno si ale samozřejmě nechá řádně zaplatit.

Srovnání rozměrů Porsche Taycan Cross Turismo 4 Porsche Taycan Délka x šířka x výška [mm] 4974 x 1967 x 1409 4963 x 1966 x 1381 Rozvor [mm] 2904 2900 Rozchod kol vpředu/vzadu [mm] 1718/1698 1702/1667 Zavazadlový prostor [l] 405-446 366-407

Naopak řidičovo prostředí se takřka nezměnilo. Kabině stále vévodí čtveřice displejů nahrazující klasickou přístrojovou desku. Obrazovky plní úlohu nejen infotainmentu, ale i budíků a ovládacích prvků na středové konzole. Svůj vlastní displej má dokonce i spolujezdec, aby se na dlouhých cestách nenudil. Nemám nic proti digitalizaci ve velkém, ostatně třeba v Hondě e jsme napříč redakcí uznali, že se s ní Japonci popasovali zdárně a uživatelsky přívětivě. V taycanu ale máte dotykem ovládat vše od navigace přes teplotu až po směr foukání středových výdechů topení. To už mi přijde poněkud otravné…

Naštěstí však zůstává i všechno dobré. Interiér je tvořen z krásných, měkčených a na dotek příjemných materiálů, díky nimž se člověk do kabiny vyloženě těší. I když je vůz nepatrně vyšší, stále si zachovává sportovně nízký posez. Také sedačky jsou perfektní, mají dostatečné boční vedení, ale tělo podrží i na dlouhých cestách.

Létat nezapomněl

Taycan by teď měl být schopnějším a všestrannějším strojem, protože ale paleta elektrických pohonů kopíruje standardní provedení, netřeba pochybovat ani o jeho dynamických schopnostech. Oplastovaná varianta přijíždí ve čtyřech verzích – 4, 4S, Turbo a Turbo S a jak dokazuje tabulka přiložená níže, schopnosti všech jsou vskutku impozantní. Absolutní vrchol je na stovce za 2,9 sekundy, tedy jen o desetinku pomaleji než „normální“ taycan. A když ho rozpohybujete na maximum, svištíte 250 km/h.

Po loňské zkušenosti ze závodního okruhu jsem dobře věděl, že pro cestování kolem Zuffenhausenu – rodiště elektromobilu – mi bohatě postačí základní verze. „Čtyřka“ má výkon 280 kW (krátkodobě s funkcí over boost až 350 kW) a 500 newtonmetrů točivého momentu. Na stovce je za 5,1 sekundy a pokračovat lze na 220 km/h. To sice nejsou tak šokující parametry jako v případě vrcholu, moje verze však dojede nejdál. Baterie s kapacitou 93,4 kWh (využitelných 83,7 kWh) slibují až 456 kilometrů a nabíjení výkonem až 270 kW dává jistotu, že u dobíječek nestrávíte mládí. Tedy pokud máte štěstí na nějaký ten superrychlý stojan v okolí.

Auto si zachovává to nejlepší z klasického taycanu. Na plné sešlápnutí plynového pedálu reaguje okamžitě, řidiče přišpendlí do sedačky a v mžiku rozmaže veškerou krajinu kolem. Vůz obouvající devatenáctipalcová kola se ale může pochlubit i příkladným komfortem. Zdárně tlumí i velké nerovnosti, na kterých se neozývají žádné výrazné rány. A hlavně je skvěle odhlučněný. Na akci jsme do Německa cestovali Panamerou GTS, která o sobě už od nějakých 130 km/h dávala co do aero svistu a hluku od podvozku pořádně vědět. Tady jsem na autobahnu rozpohyboval elektromobil na dvoustovku a… nic.

Příjemným překvapením je rovněž obratnost cross turisma. Ne že by auto bylo vyloženě lehkonohé, přesto jsem se obával, že 2,3 tuny pohotovostní hmotnosti bude v zatáčkách znát mnohem více. A spotřeba? Jen připomeňme, že v létě se nám u standardního taycanu podařila srazit na nějakých 19 kWh. Tentokrát bylo sychravo a teploty ne vyšší než deset stupňů, takže na počítadle po konci silniční vložky svítilo 25 kWh.

Porsche Taycan Cross Turismo: Technická data a ceny Verze 4 4S Turbo Turbo S Největší výkon (s funkcí overboost) [kW] 280 (350) 360 (420) 460 (500) 460 (560) Točivý moment [N.m] 500 650 850 1050 Pohon 4x4 4x4 4x4 4x4 Max. rychlost [km/h] 220 240 250 250 Zrychlení 0-100 km/h [s] 5,1 4,1 3,3 2,9 Zrychlení 0-200 km/h [s] 15,6 13 10,7 9,7 Kapacita baterie celková/využitelná [kWh] 93,4/83,7 93,4/83,7 93,4/83,7 93,4/83,7 Maximální výkon nabíjení [kW] 270 270 270 270 Kombinovaná spotřeba WLTP [kWh/100 km] 28,1 28,1 28,7 29,4 Dojezd WLTP [km] 456 452 452 419 Pohotovostní hmotnost [kg] 2320 2320 2395 2395 Základní cena [Kč] 2 620 000 3 135 000 4 335 000 5 275 000

Počasí na objednávku

Porsche si na akci dalo záležet tak moc, že dokonce objednalo příhodné počasí. Už tak vcelku náročné bahnité cesty lomu jsou teď ještě pořádně skrápěny kapkami deště, což podmínky taycanu cross turismo nikterak neulehčuje.

Není nač čekat, od instruktora dostáváme pár rychlých pokynů a můžeme vyrazit na cestu. Všechna cross turisma jsou standardně vybavena pohonem všech kol tvořeným dvěma synchronními elektromotory s permanentními magnety, vzduchovým podvozkem zvyšujícím světlou výšku a především režimem Gravel. Ten dohlíží na všechny systémy a pomocníky uvnitř vozidla a distribuuje točivý moment tak, aby byl průchod terénem co možná nejhladší.

A jak je to s tou světlou výškou, kterou jsem nakousl na začátku? Standardní taycan má světlost 128 milimetrů, jeho robustnější sourozenec 148 mm. Ale pozor, aktivací režimu Gravel se podvozek zvedne o dalších 10 milimetrů. A pokud jste při konfiguraci svého vozu nezapomněli zaškrtnout příplatkový Off-Road balíček, máte k dobru další centimetr.

S aktivním módem Gravel se v terénu nemusíte bát plného plynu. Auto v danou chvíli ví, že nemá prudce vystřelit kupředu, ale překonat nestandardní povrch pod koly. A je jedno, jestli je to sníh, štěrk, nebo jako v našem případě mokrý bahnitý kopec. Krátká ukázka je jasným důkazem, že cross turismo určitě nepohoří na první polňačce. Vůz se navzdory rozmáčenému podkladu srdnatě šplhá na kopec a navzdory vyjetým kolejím i ochotně mění směr dle pokynu volantem. S náročnými podmínkami se pere statečně. Jen se mrkněte na video přiložené výše. Čistokrevný offroad to samozřejmě není, přesto svými schopnostmi na nezpevněných cestách potěší.

Nedělám si však iluze o tom, kolik majitelů bude svůj taycan cross turismo takto reálně používat. Předpokládám, že vůz bude řidičům dělat radost především opojnou dynamikou než průchodností bahnitými cestami. Už kvůli tomu, že pod tři miliony stlačuje pořizovací cenu pouze základní provedení. Každopádně je dobré vědět, že všechny ty ochranné plasty a vyšší podvozek nejsou jen stylovým doplňkem.

Plusy

Zpracování interiéru

Drtivá dynamika

Jízdní vlastnosti

Schopnosti v terénu

Minusy

Displeje a dotykové plochy náchylné na oťapkání

Na „kombík“ vcelku malý kufr

Tři otázky pro Stefana Weckbacha, viceprezidenta produktové řady Taycan

Co považujete za největší přednosti verze Cross Turismo?

„Vůz má nekompromisní dynamiku standardního taycanu a nabízí obdobně emotivní zážitek z jízdy, zároveň však zvládne mnohem více. Je praktičtější a pro hladkou a rychlou jízdu nutně nepotřebuje asfaltové silnice.“

Když jsme u té praktičnosti, novinka nevyniká jen větším zavazadelníkem…

„Ano, sami jsme si navrhli třeba nosič jízdních kol. Je lehčí a praktičtější než kterékoliv jiné řešení na trhu. Během vývoje jsme příslušenství podrobili stejně přísným testům jako samotný elektromobil. Včetně jízd v terénu.“

Takže ani offroad není vozu cizí?

„Samozřejmě nejde o čistokrevný terénní vůz. Ale všechny verze mají standardně pohon všech kol a adaptivní vzduchový podvozek. S paketem Off-Road Design lze zvýšit světlou výšku oproti standardnímu taycanu o 30 milimetrů. Díky tomu je vůz vhodný i do náročnějšího terénu.“