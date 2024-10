První jízda s úplně normální Cuprou Terramar: Protnutí diagramů

Coby samostatná značka je s námi Cupra od roku 2018. A někteří si možná ještě vzpomenou, že oficiální spuštění značky probíhalo na opravdu speciálním místě: jen kousek od Barcelony a doslova pár metrů od pobřežního městečka Sitges, kde se nachází oválný autodrom Terramar. Ten je druhý nejstarší na světě po Brooklands a Monze, na rozdíl od nich ale zůstal od svého zrodu v roce 1923 prakticky opuštěný a v původním stavu. Šedesátistupňový sklon klopené levotočivé zatáčky je tak doteď možné zažít na původním betonu, pokud vás tam někdo pustí.

Něco extra

Nyní, v roce 2024, na tom samém místě završuje šestiletá a bezpochyby úspěšná Cupra svou modelovou ofenzivu uvedením vlajkového SUV, jež dostalo jméno po tomto neslavném okruhu. Terramar s vnější výškou 1584 mm, šířkou 1863 mm a délkou 4519 mm těsně míří na špici modelové palety, čemuž napomáhá i rozvor 2681 mm (+50 mm proti formentoru).

Na tomto půdorysu novinka dále rozvíjí nastavený designérský směr značky. Vpředu tak najdeme dvojici high-tech světlometů s motivem tří trojúhelníků a rozlišením až 25.600 pixelů zakomponovanou do agresivně tvarované masky, která plynule přechází do svalnatých linií na bocích vozu. Tam naše oči spočinou i na některém z devíti výrazných designů kol s průměry 18, 19 a 20 palců. Vzadu pak zaujmou charakteristické svítilny spojené svítící linkou s logem Cupra. To vše může být kombinované s devíti barvami karoserie včetně dvou matných laků. Značka se ale rozhodla nabídnout hned několik odstínů šedé, na zářivé barvy rovnou zapomeňte.

Formentor plus

Po usednutí za volant nás obklopila palubní deska, a není to náhoda. Stylisti ji totiž tak navrhli. Soubor známých koncernových dílů, třeba volant, 12,3“ digitální přístrojový panel a 12,9“ displej infotainmentu s ovládáním hlasitosti a klimatizace, je tak uložen ve spleti hezkých materiálů, ambientního osvětlení a vkusných měděných dekorů. Dobré jsou i sedačky a nechybí ani jejich čalounění z pravé či veganské kůže. Abychom ale jen nechválili, trochu neobvyklá je poloha zpětných zrcátek, která nám přijdou až příliš vzadu na dveřích, což zbytečně zhoršuje jejich využitelnost.

Jak už naznačuje rozvor, vzadu je pro kolena pasažérů více místa než ve formentoru. Prostorové situaci výrazně pomáhá i vyšší linie střechy, což naznačuje i kufr se základním objemem 508 až 642 litrů podle pozice zadní lavice. Terramar je tak o něco menší, než jsme čekali, tyto hodnoty ale budou bohatě stačit komukoliv, kdo pokukuje po tiguanu.

Cupra Terramar • Cupra

Když pohon, tak rozumný

Terramar je prý posledním novým modelem značky, který nabídne i čistě spalovací motory. Celá paleta začíná čtyřválcem 1.5 eTSI (110 kW), zatímco motor 2.0 TSI 4Drive (195 kW), který jsme si na krásných silničkách v okolí Sitges vyzkoušeli jako první, nemá ani mild-hybrid.

Jde o známou koncernovou techniku, tedy čtyřválec řady EA888, který svůj maximální výkon podává v 5000 – 6500 min-1, točivý moment 400 Nm je pak k dispozici v širokém pásmu od 1650 do 4350 min-1. Zajímavé je především spojení s automaticky připojitelnou čtyřkolkou, o kterém vás bude informovat cvakání relátek nad levou nohou řidiče. Systém funguje opravdu hezky, terramar ladí s dynamičtějším zaměřením vozu. Byť se jedná o SUV, i když zatlačíte na pilu, projeví velmi dobře vyvážený podvozek. Do celku hezky zapadají i příplatkové šestipístkové brzdy Akebono, které je opravdu těžké unavit. To ale samozřejmě neznamená, že by to nešlo – vždyť takový terramar s dvoulitrem a čtyřkolkou váží 1750 kg, o 112 kg více než s patnáctistovkou.

Překvapivý hybrid

Nejvíce nás ale překvapila plug-in hybridní varianta. Do terramaru se dostala nová strojovna, spoléhající na kombinaci patnáctistovky 1.5 TSI (130 kW) s nižším kompresním poměrem proti mild-hybridu (12:1 vs. 11,5:1) a maximálním točivým momentem 250 Nm v rozmezí 1500 až 4000 min-1. Díky elektromotoru s parametry 85 kW a 330 Nm je systémový výkon 200 kW mezi 4750 až 6500 min-1 a systémový točivý moment 400 Nm prakticky od volnoběhu, tedy od 850 do 4750 min-1. Baterie pracuje s napětím od 353 do 408 V, sestává z chemie nikl-mangan-kobalt a celková kapacita článků činí 25,8 kWh, zatímco využitelných je zhruba 20 kWh. To znamená velikou rezervu elektřiny i s baterií ukazující 0 % na přístrojovém panelu. Podporuje stejnosměrné dobíjení o výkonu 50 kW (z 10 na 80 % za 26 minut), u AC je to nejvíce 11 kW (z 10 na 80 % za 2,5 hodiny).

Tolik data, která ale nedokážou popsat práci vykonanou na sladění spalovacího a elektrického motoru. Jednak disponuje dostatečnou rezervou i u vybité baterie, přechody mezi oběma pohony jsou ale teď spíš slyšitelné než citelné. Na elektřinu dokáže jezdit asi za 18 kWh/100 km, s vybitou baterií odhadem mezi pěti a šesti litry. Průměr testovaného vozu po zhruba 1300 km se ustálil na 4,8 l/100 km a 14 kWh/100 km. Vyšší hmotnost 1904 kg se ale paradoxně pozitivně projevuje na podvozku, který je u hybridu poddajnější a lépe pracuje s přenosy hmotnosti, navíc tolik neodskakuje na drobných nerovnostech.

Nakonec už známe i cenu. Terramar coby vlajkový spalovací model značky začíná na 1.084 900 Kč, na dvoulitr se čtyřkolkou si budete muset připravit 1.359.900 Kč. Plug-in hybrid začíná na 1.419.900 Kč. První vozy k nám přijdou začátkem listopadu.

Cupra Terramar • Cupra

Plusy

Velmi dobré jízdní vlastnosti

Účinné brzdy

Rozumné motorizace

Dobře fungující plug-in hybrid

Minusy

Není výrazně prostornější než formentor

Nepřirozená pozice zpětných zrcátek