První Lexus LC 500 Convertible míří pod aukční kladívko. Výtěžek půjde na dobrou věc

Sportovní kupé Lexus LC 500 jsme celkem bez váhání označili za největší bombu roku 2017. Auto s nádherným designem a pětilitrovým osmiválcem nás doslova uhranulo. A nebyli jsme jediní, všude ve světě sklízí tento vůz obdiv. Není divu, že LC 500 Convertible, tedy varianta s otevřeným nebem nad hlavou, je jednou z nejočekávanějších novinek tohoto roku.

Pokud si na novinku děláte zálusk, musíte si počkat až do příštího roku. Lexus ale připravil unikátní příležitost pro ty zájemce, kteří chtějí mít vůbec první zhotovený kus. Ten totiž 17. ledna pod hlavičkou aukční společnosti Barrett-Jackson půjde do dražby, přičemž nejvyšší příhoz poputuje na konto Boys and Girls Club of Amerca a asociaci Boba Woodruffa. Kupující tedy nemusí mít strach, peníze poputují na dobrou věc.

Vůbec první vyrobený Lexus LC 500 Convertible se vyznačuje několika zajímavostmi. Předně dostává VIN končící číslicemi 100001, stejně jako speciální modrý lak, který díky nanostrukturám a práci se světlem představuje nejhlubší modrou barvu na trhu. Všimnout si můžete rovněž prahů z uhlíkových vláken, zatímco interiér zdobí prémiová bílá kůže.

Aby toho nebylo málo, dostane kupec ještě speciální sadu zavazadel, které jsou navrženy přímo do kufru LC 500. Součástí je i unikátní publikace s fotografiemi z výroby, stejně jako sada jízdních lekcí se závodníkem Scottem Pruettem.

Pod kapotou samozřejmě nesmí chybět pětilitrový atmosférický osmiválec naladěný na výkon 351 kW a 5740 newtonmetrů točivého momentu. Podrobnější technické informace si Lexus zatím nechává pro sebe, ale my už teď víme, že to bude pecka! To samé lze nejspíš říct i o ceně tohoto exempláře, kterou se dozvíme už tento týden.