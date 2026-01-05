První model Fiskeru stále žije. Hybridní sedan má pro rok 2026 nový vzhled i jméno
Slibně vypadající elektromobily Fisker skončily předloni krachem automobilky. Překvapivě se ale stále dá koupit model jejího předchůdce, který se také původně jmenoval Fisker. Hybridní sedan Karma po 15 letech existence právě prošel další modernizací.
Dánský designér Henrik Fisker se do světa automobilů zapsal relativně silně. Za jeho působení u BMW vznikl roadster Z8 a podílel se i na první generaci SUV X5. Poté přešel k Aston Martinu, kde měl na starosti modely DB9 a V8 Vantage. V roce 2007 jej najal Elon Musk, aby nakreslil chystaný sedan Tesla Model S, po neshodách s Muskem byl ale nahrazen Franzem von Holzhausenem.
Od roku 2005 Fisker nebyl zaměstnancem žádné automobilky a místo toho se pokoušel nastartovat vlastní. Prvním pokusem byla karosárna Fisker Coachbuild, která upravovala vozy Mercedes-Benz a BMW, avšak bez většího úspěchu.
Ambicióznější projekt byl v roce 2007 založený Fisker Automotive, který se zaměřoval na výrobu luxusních hybridů. Na trh se ale dostal jediný model, plug-in hybridní sedan Fisker Karma. Ukázaly se sice také koncepty kabrioletu, shooting brake a menšího sedanu, firma ale zkolabovala dříve, než se mohly dostat do výroby.
V roce 2013 Henrik Fisker rezignoval z vedení a o něco později Fisker Automotive vyhlásil bankrot. Následující rok pozůstatky firmy odkoupil čínský výrobce autodílů Wanxiang, který automobilku přejmenoval na Karma Automotive. Pro tu vznikla i nová továrna v Kalifornii, původní auto se totiž vyrábělo u Valmetu ve Finsku. Henrik Fisker později spoluzaložil také automobilku VLF Automotive, která ale zkrachovala, stejně jako následující Fisker Inc., vyrábějící elektromobily.
Čínsko-americká Karma Automotive ale překvapivě stále žije a stále prodává svůj jediný model. Karma Revero je už na pohled stále jen modernizovanou verzí původního Fiskeru Karma, který se začal vyrábět už v roce 2011. A vypadá to, že ještě nějakou dobu se na trhu udrží.
Společnost Karma Automotive totiž oznámila, že v roce 2025 skončila výroba Karmy Revero, a jeho nástupcem je model pojmenovaný Gyesera. A opět stačí jediná fotka, aby bylo jasné, že jde jen o další facelift stejného vozu. Proti původnímu reveru má pozměněnou příď, trochu připomínající Teslu Model 3 před faceliftem.
Technika i nadále zůstává stejná jako v dosavadním reveru. Původní Fisker Karma využíval dvoulitrový čtyřválec od GM a dva elektromotory pohánějící zadní kola, každý o výkonu 120 kW. Na rozdíl od běžných plug-in hybridů šlo o sériový hybrid, kde spalovací motor není mechanicky propojen s koly. Baterie měla kapacitu 20,1 kWh.
Karma Revero si nechala zpočátku stejnou techniku, v roce 2020 ale motor od GM nahradila tříválcovou patnáctistovkou B38 od BMW. Elektromotory, stále pohánějící jen zadní kola, posílily na kombinovaný výkon 400 kW a baterie narostla na 28 kWh. Nová verze Revero GT se prodávala za cenu startující v přepočtu kolem 2,8 milionu korun.
Nové gyesero si ponechává tuto verzi techniky s motorem od BMW, změny se tedy dotkly převážně karoserie z karbonu a hliníku. Výrazně moderněji vypadá nový interiér, který se vydal cestou dnes obvyklého minimalismu, ale s displejem zabudovaným do středové konzole. Gyesera má cenu startující v přepočtu na 3,6 milionech Kč.
Karma Automotive se letos také chystá uvést první zcela nové modely. Prvním by mělo být dvoudveřové kupé Amaris GT Coupe se sériovým hybridem o výkonu 530 kW a 41,5 kWh baterií. Následovat by měl elektrický supersport Kaveya, jehož elektroniku a software dodal Intel.
Otázkou samozřejmě je, jestli to malá automobilka zvládne. Po 12 letech existence stále prodává pouze jeden zastaralý model, a to ne v moc velkém počtu. Oficiální čísla prodejů vozů na americkém trhu za rok 2024 ukazují dva prodané kusy Karmy. O rok dříve to bylo 216 kusů a podobná čísla pod 200 kusů jsou i v předchozích letech. Teprve loni se Karma dostala přes 1000 prodaných kusů za celou svou existenci, jak přiznal její šéf Marques McCammon.
