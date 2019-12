První snímky nové generace Cadillacu Escalade unikly na veřejnost

O vztahu Američanů k velkým a okázalým SUV jistě není třeba mnoho psát. Vzhledem k jejich rozměrům, velkým motorům a značně nadstandardní spotřebě je však v Evropě známe spíše z doslechu. Jedním z jejich nejznámějších zástupců je však bezpochyby i Cadillas Escalade.

První SUV značky Cadillac, jehož výroba začala již v roce 1999, se za dvacet let své existence stal poměrně dobře známým vozem téměř po celém světě. Objevil se v řadě filmů, hudebních klipů, vídat ho můžeme v doprovodné koloně amerického prezidenta a jeho design se objevil i na jeho nové limuzíně.

Koncern General Motors, pod který Cadillac spadá, však již nějaký ten pátek pracuje na páté generaci populárního SUV, které jsme však ještě dlouho neměli vidět. Na Instagramu se však objevily tři fotografie nového Escalade, které téměř kompletně odhalují jeho exteriér a nechávají nahlédnout i do interiéru.

Fotografie byly pořízeny zřejmě v texaském závodě Arlington, kde se Escalade montuje po boku dalších SUV z nabídky General Motors na stejné platformě. Základem nového Escalade by pak měla být platforma GMT T1, s čímž by měly souviset i některé podobnosti mezi Cadillacem a novými Chevrolety.

Začněme ale od masky, která přináší nejvýraznější změny. Zatímco minulé generace Escalade sázely na bohaté chromování a vertikální světlomety, nová generace dostala obří černou masku chladiče s výraznou mřížkou, kterou lemuje jen minimum chromu. Na masku navíc navazují vertikálně umístěné a poměrně malé světlomety.

Vertikální zůstaly jen pásy LED denního svícení, které jsou umístěny v dolních krajních částech nárazníku. Tímto řešením tak Cadillac navazuje na styl, který prezentoval již u crossoveru XT6 a nového sedanu CT5.

Z bočního profilu lze spatřit jistou podobnost s novým Chevroletem Tahoe, především pak u dopředu nakloněného C-sloupku. Ovšem zatímco na masce se s chromováním šetřilo, z profilu ho můžeme vidět podstatně víc. Chrom zdobí A-sloupek a C-sloupek, střešní linii, kryty zrcátek a nechybí ani decentní linka na spodní straně dveří.

Poslední fotografie pak ukazuje stále poměrně silně maskovaný interiér. I tak si ale můžeme všimnout poměrně velkého digitálního přístrojového štítu, volantu s výrazným logem, dřevěného dekoru, chromových doplňků a voliče převodovky na středovém tunelu, který kopíruje styl sedanu Cadillac XT6.

O technice toho bohužel zatím mnoho nevíme, podle The Drive by však mohl kapotou zůstat 6.2 litrový atmosférický osmiválec L68, který nabízí výkon přes 420 koní a výkon posílá na kola přes 10 stupňovou automatickou převodovku. Sportovněji laděná verze, o které se však zatím pouze spekuluje, by navíc mohla dostat kompresor, který by měl výkon vyhnat až na úroveň 650 koní.

Pátá generace Cadillacu Escalade by měla na trh dorazit v průběhu roku 2021, což nahrává její oficiální premiéře někdy v příštím roce.