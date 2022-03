První tuning pro Škodu Enyaq Coupé je tu! Rozšíří karoserii a přidá karbonové díly

Před pár dny jsme se v rámci mezinárodních jízd poprvé svezli novým elektromobilem Škoda Enyaq Coupé, přičemž společnost nám dělala rovnou nevýkonnější verze RS. Dovolím si připomenout, že maximální výkon dvojice elektromotorů má hodnotu 220 kW (299 k) a dostanete jej jen za určitých podmínek – třeba když je baterie dostatečně nabitá a pracuje v optimálním teplotním okně. Točivý moment dosahuje 460 newtonmetrů, což společně s pohotovostní hmotnostní takřka 2,3 tuny znamená zrychlení z klidu na stovku za 6,5 sekundy a maximální rychlost 180 km/h.

Vzhledově verze RS vychází z provedení Sportline, musíte být ale pozorným fanouškem, abyste od sebe obě varianty rozeznali. Ale nezoufejte. Pokud chcete svého Enyaqa Coupé (nejen RS) více odlišit od sériové podoby, německá společnost Carbon Edition nabízí hodně výrazné řešení.

Byť je elektrická novinka na českých cestách ještě velkou vzácností, Němci už stihli přispěchat s balíčkem tuningu, jenž nabízí limitovanou edici widebody s rozšířením karoserie o 35 milimetrů. Aby toho nebylo málo, součástí modifikací je i rozsáhlé použití karbonových dílů včetně výrazného zadního spoileru.

Jak je patrné z přiložených vizualizací, úpravy zatím existují jen ve virtuální formě. Nasazení fyzických komponent na skutečné auto by však mělo být otázkou několika příštích měsíců. Do té doby se snad dozvíme i to, kolik si firma Carbon Edition hodlá za podobnou úpravu účtovat. Něco nám říká, že úplně málo to nebude… vy nám každopádně dejte vědět, co na takovouto proměnu Enyaqu Coupé říkáte.