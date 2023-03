Ptejte se, co vás zajímá: Renault Austral MHEV 160 CVT Iconic Esprit Alpine

Model Austral představuje pokus Renaultu o výraznější prosazení mezi SUV segmentu C, když se mu to s předchozím modelem Kadjar nepodařilo do takové míry, jak by se mu líbilo. Austral je zároveň součástí širší snahy značky o upevnění pozice v segmentu C, která začala v září roku 2020 představením evropské verze SUV kupé Arkana. Dalším krokem bylo odhalení elektrického hatchbacku Mégane E-Tech 100% elektrický o rok později.

Tento týden jsme k redakčnímu testu převzali Renault Austral ve vrcholném provedení Iconic Esprit Alpine, který je dodáván s motorizací mild hybrid 160 auto. To znamená mild-hybridní pohonnou soustavu se zážehovým 1,3litrovým čtyřválcem a automatickou převodovkou CVT. Maximální výkon výrobce udává hodnotou 116 kW, maximální točivý moment 270 Nm a kombinovaná spotřeba paliva má být kolem 6,5 litrů benzínu na 100 kilometrů.

Jiný exemplář v podobné specifikaci jsme již testovali, tudíž nyní dáváme prostor vám, abyste se mohli k vozu doptat na to, co vás zajímá. Dotazy a nápady pište do komentářů, přičemž my se na ně pokusíme v následném článku odpovědět.