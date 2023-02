TEST Renault Austral MHEV 160 CVT Iconic Esprit Alpine – Restart

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Než se pustíme do techniky a jízdních vlastností auta, zmíním ještě multimediální systém OpenR link s 12palcovou dotykovou obrazovkou se slušným rozlišením i grafikou, který stojí na řešeních a službách společnosti Google, včetně navigace, hlasového asistenta nebo obchodu s aplikacemi. Šikovné je jeho zkombinování s posuvnou opěrkou zápěstí na středovém tunelu – to velmi usnadňuje práci s displejem za jízdy, pokud potřebujete zrovna upravit nastavení klimatizace nebo jiných základních funkcí. Prvky pro jejich ovládání jsou pak v systému umístěny nízko, abyste na ně dosáhli i s opřenou rukou.

Interiér působí kvalitně a vcelku útulně, jen je škoda velkého množství lesklých ploch jak na palubní desce, tak ve dveřích. Jako vždy jde o to, že tyhle plochy rychle ukazují všechen prach a otisky, které posbírají. Na druhou stranu zaslouží pochvalu množství dostatečně objemných odkládacích prostor nebo obecně prostornost na předních i zadních sedadlech. Polohu za volantem není potíž nalézt a se svými 184 centimetry jsem se s rezervou před koleny i nad hlavou posadil také takzvaně sám za sebe. A to byl vůz vybaven panoramatickým střešním oknem, které jinde může způsobovat potíže s prostorem na hlavu.

Po stránce designu Austral nepřekvapí, má tradiční tvary a jeho vzhled následuje směr nastolený elektrickým Méganem. Koeficient aerodynamického odporu vzduchu může být v závislosti na provedení nejméně 0,28, což je hodnota, s níž se Renault smířil jako s dostatečnou pro tento typ auta. Uměl by to ještě lépe, ale prý to není potřeba a případnou ztrátu vyvažuje nízká hmotnost daná použitím hliníku na konstrukci vozu. Austral váží zhruba 1,5 tuny.

Austral zatím pořídíte jen s mild-hybridní pohonnou soustavou ve dvou výkonových variantách, přičemž nám se do rukou dostaly klíčky od silnějšího provedení. Zároveň šlo o nejvyšší výbavový stupeň Iconic Esprit Alpine, který má image jednoho z mnoha SUV segmentu C okořenit trochou kouzla, jež se v našich hlavách pojí se značkou Alpine.

Renault chce upevnit svoji pozici v segmentu kompaktních SUV, k čemuž mu má velkou měrou dopomoci právě model Austral. Předchozí SUV Kadjar nebylo tak úspěšné, jak si značka představovala, takže to nyní zkouší znovu a lépe. Austral se zároveň stane náhradou i jiných modelů – například jeho sedmimístné provedení již brzy do nabídky značky vrátí jméno Espace .

Ještě zmíním výhled z vozu, který mi vinou silných sloupků přijde trochu obtížnější. Vpřed a do stran se to dá ještě akceptovat, ale vzad a šikmo vzad toho kvůli vyšší zádi a maličkým okénkům z oblasti kufru moc nevidíte. Austral je sice už od základního stupně Techno vybaven zadní parkovací kamerou, která parkování usnadňuje, ale i tak bych byl za lepší „analogový“ výhled vzad raději.

Síly má tedy 1,3litrový čtyřválec dostatek, ovšem i díky jen lehké formě elektrifikace si nebojí říct o svůj příděl paliva. Pokud si rádi hrajete na dálniční stíhačku, Austral nemá problém jezdit za 9 litrů na 100 kilometrů. Když se budete držet českého dálničního maxima, spotřeba bude zhruba o litr nižší. Ve městě většinou žádá přes 8 l/100 km a jen při klidných jízdách mimo město se dá spotřebu stlačit pod 7 l/100 km. V průměru jsem jezdil za 7,8 l/100 km, a to většinou sám nebo ve dvou lidech a s minimálním nákladem. Tato hodnota asi nikoho nepohorší, ale aspoň o pár desetinek by nižší být mohla. Na výrobcem udávaný průměr 6,5 l/100 km se mi dlouhodobě dostat nepodařilo.

Závěr

Shrnutí a cena

Nový Renault Austral nám už loni ve Španělsku a před pár týdny v rámci prvních jízd v České republice ukázal, že umí být příjemným autem. Nabízí solidní jízdní vlastnosti a na poměry třídy obratné chování. Uvnitř působí prostorně a je dobře zpracovaný, přičemž integrace služeb Google je z větší části povedená, podobně jako nastavitelná područka usnadňující ovládání infotainmentu. Pohonná jednotka má dostatek síly i na dálnici a s převodovkou CVT je dobře sladěná.

Na druhou stranu by uvnitř mohlo být méně lesklých plastů a práce se zadní lavicí by mohla být snazší. Stejně tak by bylo příjemné mít možnost srovnat při sklopených zadních opěradlech podlahu zavazadlového prostoru do roviny. Pohonné ústrojí si v husté dopravě a zácpách sem tam zacuká a reálná spotřeba by měla být nižší. Hranatý volant taky nemusí být každému po chuti. Dokonalý Austral určitě není, ale rozhodně má čím zaujmout.

Co se ceny týče, za momentálně nejlevnější provedení Renaultu Austral dáte 770.000 Kč, za něž dostanete mild-hybridní pohonnou soustavu o výkonu 103 kW, šestistupňový manuál a výbavu Techno. Testovaná motorizace se 116 kW a převodovkou CVT začíná na ceně 875.000 Kč (885.000 Kč včětně příplatku za posuvnou zadní lavici).

Renault Austral MHEV 160 CVT Iconic Esprit Alpine

Námi testované vrcholné provedení Iconic Esprit Alpine stojí minimálně 955.000 Kč. Testovaný exemplář měl zaškrtnuté všechny příplatkové položky, kterých už ostatně moc není, takže se výsledná cena dostala na 1.106.000 Kč. Technicky spřízněný Nissan Qashqai ve verzi s mild hybridem, pohonem předních kol a automatem přijde v nejvyšší výbavě Tekna na podobné peníze (969.990 Kč). Za příplatek 40.000 Kč ale přihodí pohon všech kol, který Austral nenabízí.

Nejlevnější verze modelu 770.000 Kč (Austral MHEV 140/103 kW Techno) Základ s testovaným motorem 885.000 Kč (Austral MHEV 160 auto/116 kW Techno Esprit Alpine) Testovaný vůz bez příplatků 955.000 Kč (Austral MHEV 160 auto/116 kW Iconic Esprit Alpine) Testovaný vůz s výbavou 1.106.000 Kč (Austral MHEV 160 auto/116 kW Iconic Esprit Alpine)

Plusy

Kvalitní materiály v interiéru

Prostornost a odkládací prostory

Posuvná opěrka ruky pro snazší ovládání infotainmentu

Solidní jízdní vlastnosti

Až na občasné zacukání dobře naladěná pohonná soustava

Minusy