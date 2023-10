Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Fakt, že druhá generace vycházela z původního modelu, byl patrný už ze základních tvarů karoserie. Pod povrchem ale skelet prodělal četné výztuhy za účelem zvýšení pasivní bezpečnosti. Spíše než to, že auto vycházelo z předchůdce, ale někdejší příznivce šokovala karoserie. Zatímco tvary sedanu či kombi (liftback již v nabídce nefiguroval) bylo a je možné považovat za elegantní a plně odpovídající kategorii, do níž vůz mířil, tak nad detaily kroutili mnozí hlavou.

Jednoznačně nejsmíšenější reakce publika vyvolala přední a zadní část auta. Vypouklé přední světlomety, díky nimž si tato generace zakrátko vysloužila u příznivců modelu přezdívku „klaun“, byly stejně nezvyklé jako zadní svítilny, tvořené souvislým pásem ve spodní části čela, tedy těsně nad nárazníkem. To zase vypadalo až příliš americky.

Více přesnosti

Druhá generace navzdory základu z předchůdce prodělala četné změny také na mechanice, zejména podvozku. Z nabídky byla vypuštěna zajímavá verze s pohonem všech kol. Naopak vítanou změnou, kterou ocenili všichni, byla výrazně rekonstruovaná přední náprava. Původní scorpio mělo na tomto místě jednoduchý nebo také pravý McPherson. To znamená, že kolo příčně vedlo jednoduché rameno, podélně pouhé prodloužení torzního stabilizátoru. Vzhledem k tomu, jak komplexní a poctivou přední nápravu měla předchozí hranatá granada, je až s podivem, že se Ford v roce 1985 k tomuto řešení uchýlil.

U nové, popisované generace již dostala přední náprava obvyklé trojúhelníkové rameno. Kolo tak bylo mnohem přesněji vedeno, nemluvě o podstatném prodloužení životnosti. Navíc jsou ramena scorpia mimořádně robustní. Žádné plechové výlisky svařené k sobě, jak to mají auta dnes, ale poctivé odlitky.

„Ramena přední nápravy dnes dodávají také Číňané, avšak těm bych se vyhnul, neboť nejsou příliš kvalitní,“ říká na úvod k modelu Jan Buchar, znalec a nadšenec do scorpií a zároveň člen Ford Scorpio klubu ČR. „Naopak velmi dobré zkušenosti jsou s rameny od firmy SRL Line. Lze je koupit v Elitu a jedno vyjde na příznivých asi 2500 korun,“ dodává Buchar. Jsou ovšem bez zadního uložení, které je zvlášť. Rameno má na tomto místě pouze čep, který se do něj zasune. Uložení v podobě silentbloku stojí řádově stokoruny. „Největší problém se týká předních tlumičů, které takřka nelze sehnat, a to ani v druhovýrobě,“ posteskne si Jan Buchar. Že se ford snažil i koncepčně nezapadající vůz do portfolia unifikovat, svědčí přední brzdové kotouče, které jsou identické s těmi pro původní Mondeo 2.5 V6 24V.

V případě zadní nápravy se to však s inovacemi nepřehánělo. I druhá generace tak využívá kyvadlovou úhlovou nápravu s trojúhelníkovými rameny. „Ramena zadní nápravy se lišila podle toho, zda se jednalo o karosářskou verzi, sedan, či kombi, což se týkalo zejména uložení tlumičů a pružin. Kompletní ramena bez ohledu na verzi se již nedodávají, pouze jejich silentbloky. Tlumiče jsou k mání rovněž, ale jen ty pro sedan. Kombi totiž používalo nivomatické s udržování výšky zádě bez ohledu na její zatížení,“ vysvětluje Jan Buchar.

To je ale pružnost

Do roku 1996 uspokojovala zájemce o zážehový čtyřválec dvojice dvoulitrů. Ten slabší s výkonem 85 kW byl převzatý s předchůdce. Svůj debut si odbyl v roce 1989. I přes použití hlavy s dvojicí vačkových hřídelů (DOHC) poháněných řetězem si vystačí pouze s osmi ventily, ovládanými přímo přes hydraulická zdvihátka. Alternativu tvořil stejný dvoulitr, ale osazený hlavou se 16 ventily, které přinesly zvýšení výkonu na 100 kW. Oba motory výrobce spojil standardně s pětistupňovou manuální převodovkou MT75, alternativně větší z nich také s archaickým čtyřstupňovým automatem A4LDE.

Druhá generace scorpia oproti předchůdci poněkud přibrala na váze. Pokud v předchozím vydání poskytoval původní osmiventil DOHC solidní dynamiku, tady se již spíše trápil. Bohužel koupě 16ventilové verze problém nevyřešila. Dokonce by se dalo říci, že jej spíše zhoršila, neboť pružnost zejména v nízkých otáčkách byla dost problematická.

Z pohledu jízdy a také spolehlivosti nejlepší motor dorazil až v roce 1996, když nahradil nepovedený 16ventilový dvoulitr. Šlo o větší čtyřválec o objemu 2,3 litru. Zatímco dvoulitry byly s vrtáním i zdvihem 86 mm přesně čtvercové, rozhodl se Ford u většího čtyřválce pro vrtání 89,6 mm, zdvih 91 mm. Řešení rozvodu poháněného řetězem, stejně jako hlava válců se 16 ventily kopírují starší výkonnější dvoulitr. Dynamika, a zejména pružnost se však hmatatelně zlepšily. Právě tenhle motor má podle Jana Buchara smysl kupovat, tedy pokud si netroufáte na některý ze dvou vzácně se vyskytujících šestiválců.

Co se týče problémů, tak v době největší slávy se týkala zejména katalyzátorů. Ty již mají každý dvě lambda sondy – před katalyzátorem a za ním. Opakovaně se ale stávalo, že praskalo jejich keramické jádro, což doprovázel hluk, případně i snížení výkonu. Sehnat dnes katalyzátor na scorpio je úkol hodný Sherlocka Holmese.

Vůbec s náhradními díly je to na druhou generaci tohoto vozu problém. Dokonce takový, že dle Jana Buchara je v praxi snazší sehnat součástky na původní, a tedy starší scorpio. To je vážně překvapivé…

Klenot pod kapotou

Klenotem špičkové verze scorpia je jednoznačně jeho motor. Poprvé se objevil už u předchůdce v roce 1991. V rámci přechodu do druhé generace prodělal některé změny. Hlavně však nabídl výkon zvýšený ze 143 kW na 152 kW. Čím je tedy tento motor tak výlučný? Upřímně řečeno zase tak moc toho není. I přes nápis Cosworth, který s fordem na vývoji tohoto šestiválce spolupracoval, je jeho základem stále stařičký motor Cologne, konkrétně jeho druhá generace, která v kubatuře 2,8 litru debutovala v roce 1974. Později se objevila také v recenzovaném scorpiu již ve verzi 2.9 litru, která dva osmičku kdysi nahradila. A právě z ní vznikla varianta s 24 ventily. Jenže původní motor měl rozvod s centrálním vačkovým hřídelem, tedy OHV, zatímco cosworth je DOHC.

Ford to vyřešil šalamounsky. Vzhledem k tomu, že vačkový hřídel pohání u původních motorů s OHV současně také olejovou pumpu, bylo třeba jej nějak zachovat. Za tímto účelem ho nahradili klasickým hřídelem a problém byl vyřešen. Poháněn je od řetězového rozvodu. Motory vyráběné do 31. 10. 1994 mají dvouřadý rozvodový řetěz, takzvaný duplex, agregáty zkompletované od prvního dne listopadu roku 1994 až do ukončení produkce si musejí vystačit se dvěma jednořadými řetězy, tedy simplex. Motor nepoužívá žádné proměnné časování rozvodu, pouze variabilní saní VIS (Variable Inlet System). To mimochodem v modifikované podobě najdete také u 16ventilových čtyřválců.

Co ho nejvíc trápí: Koroze a elektronika

Když se zeptáte majitelů scorpií, s jakými problémy se na stárnoucích vozech potýkají, uslyšíte nejčastěji slova koroze a elektrika. Ochrana proti rzi je u starších fordů obecně spíše podprůměrná. A scorpio nebylo výjimkou.

„Koroze jako první obyčejně napadá lemy zadních blatníků. Najít dnes exemplář, který je nemá minimálně chycené, je takřka nadlidský úkol,“ říká Jan Buchar. Dokonce i jinak pohledově i technicky velmi zachovalé exempláře tady mohou mít hnědý mor. Pokud jsou orezlé pouze lemy, není to zase taková tragédie. Lze je totiž bez problémů sehnat v druhovýrobě. Konkrétně z Polska. Lem se tady skládá vždy z vnější a vnitřní části a za to zaplatíte příznivých asi 700 korun. Obě strany tedy 1400 korun.

K tomu si ale připočtěte práci klempíře a samozřejmě lakování „do rozstřiku“. Poláci se vůbec činí, a tak u nich seženete mimo jiné třeba prahy karoserie. I ty podléhají korozi, nejčastěji ve spodním spoji. Z Polska vyjde kompletní práh na 600 až 700 korun. Dále dle slov Jana Buchara korodují nosníky pod zadní podlahou a pak také jedna specialita, kterou je výztuha podlahy v místě upevnění kolejnic předních sedaček. Hnědému moru dále podléhají boční dveře v prostoru ukotvení (navaření) výztuh. To u původních aut nebylo.

Druhý problém se týká, jak už jsme uvedli, elektroinstalace. S ní výrobce a potažmo scorpio bojovaly až do modernizace na sklonku roku 1997. V jejím rámci se ji podařilo výrazně vylepšit, takže tato scorpia s ní již problémy nemívají. Škoda že to přišlo tak pozdě. Do roku 1997 velmi často dochází k praskání izolace kabelových svazků, které dodával Siemens. Vinou toho vzniká zkrat a elektroinstalace, respektive elektrické příslušenství pak žije doslova vlastním životem. Výměna svazku za nový nepřipadá v úvahu, a tak musí nastoupit pečlivý a hlavně trpělivý autoelektrikář.

„Druhou chybou je pronikání vlhkosti do pojistkové a reléové skříně. Každé scorpio má dvě umístěné v motorovém prostoru,“ říká Jan Buchar. Ale pozor, vrcholné verze mají navíc ještě jednu pojistkovou skříňku situovanou v kabině. „V ní se nacházejí pojistky a relátka samočinné dvouzónové klimatizace, ovládání posilovače řízení Servotronic, vyhřívání čelního skla a elektrického ovládání a vyhřívání předních sedadel, přičemž to řidičovo má hned tři paměti pro nastavení,“ vysvětluje Buchar. To posledně jmenované stejně jako samočinnou klimatizaci první generace vůbec nenabízela. „Zase ale měla poměrně unikátní elektricky ovládaná zadní sedadla, a to nezávisle na sobě pravou a levou stranu. Proč to druhá generace nedostala, netuším,“ dodává Buchar. A do třetice občas selhává relátko imobilizéru nacházející se v palubní desce. Lze je ale sehnat a výměna je jednoduchá.

Elektroinstalace je u scorpia vůbec zajímavá. Ford se u scorpia vydal tak trochu poloviční cestou. Multiplexní rozvodová sít zahrnující speciální jednotku CCM se pojí právě se třetí pojistkovou skříňkou vrcholných modelů. Obsluhovala výhradně oblast komfortní výbavy, kdy jednotlivé prvky byly spojeny pouze dvěma vodiči, které měly na starost ovládání sedadel, oken, zrcátek, centrálního zamykání a dalších prvků. V době vzniku scorpia dokázal multiplex značkové servisy občas potrápit. Z hlediska dlouhodobé funkce bohaté výbavy však šlo o přínosné řešení, na které vlastně časem přešla všechna auta.

Scorpia s motory 2.9 V6 12V stejně jako původní diesel používala ještě původní řízení motoru EEC IV, převzaté z předchozí generace. Z toho důvodu se s nimi pojilo starší diagnostické rozhraní OBD I, takzvaný Star Code Systém. Zbylé motorizace a také diesel 2.5 od roku 1995 dostaly modernější jednotku řízení EEC V s rozhraním OBD II s konektorem Data link a 16pinovou zásuvkou. Verze s motorem 2.9 V6 12V měla starší verzi elektroniky až do ukončení výroby v roce 1996.