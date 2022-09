Před Akropolis rallye: Druhý mečbol pro Rovanperu

Jediným českým zástupcem ve startovním poli bude česká posádka Martin Prokop a Michal Ernst, kteří pojedou s vozem Ford Fiesta Rally2 v kategorii WRC2. Pro Prokopa, který se posledních šest let soustředí na Rallye Dakar, půjde letos o pátý a zřejmě poslední letošní start v tomto šampionátu.

Cesty řeckým terénem

Letošní soutěž začne čtvrteční noční superspeciálkou na olympijském stadionu v Aténách, který hostil speciály WRC v sezonách 2005 a 2006. Poprvé od té doby odstartuje soutěž asfaltovou speciální rychlostní zkouškou, jejíž části vedou znovu přes aténský olympijský stadion?

Posádky odtud zamíří na západ do Loutraki, připraveného na dva průjezdy stejnojmenné zkoušky v pátek ráno a následuje jeden průjezd sousední Harvati. Odpolední cesta na sever do servisního parku v Lamii zahrnuje další tři zkoušky. Sobota se skládá ze dvou průjezdů tří erzet západně od Lamie a celkově posádky absolvují během soboty téměř polovinu soutěžních kilometrů celé soutěže. Posádky čekají dva průjezdy nejdelší speciálku soutěž nazvanou Pyrgos, která měří 33,2 kilometru. V neděli jsou na programu posledními měřené úseky. A to včetně závěrečných 16,9 kilometrů Power Stage, na které bere pět nejrychlejších bonusové body od pěti do jednoho. Šestnáct rychlostních zkoušek měří celkem 303,3 kilometrů.

Šanci mají ještě čtyři

Jedenadvacetiletý Kalle Rovanperä mohl získat titul již na předchozí belgické Ypres rallye. Po vyhrané úvodní erzetě však na další havaroval. Z matematického hlediska jsou jeho šance v Řecku silnější než v Belgii. Aktuálně má k dobru 72 bodů před druhým Estoncem Ott Tänakem (Hyundai i20 N Rally1) a aby mohl být korunován, potřebuje získat o osmnáct bodů více. Měl by tak náskok 90 bodů a to by mu stačilo. Při teoreticky možné rovnosti bodů má k dobru více výher než jeho pronásledovatelé.

Ve hře o titul jsou matematicky ještě třetí Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), který ztrácí 87 a čtvrtý Belgičan Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) má mínus 97 bodů. Při výpočtu kombinací, za kterých by se mohl Rovanperä stát novým šampionem, došel server Dirtfish k číslu 46. Fin musí nejlépe vyhrát nebo být druhý a ještě s bodovým přídavkem v Power Stage. Pak bude záležet na tom, na co se zmůžou jeho soupeři.

Video se připravuje ...

Toyota se do Řecka těší

Akropolis byla součástí již úvodního ročníku 1973 se třemi výjimkami až do sezony 2013. Do kalendáře WRC se vrátila minulý rok. Za dobu své existence si získala reputaci díky kamenitým horským silnicím a vysokým teplotám. Dohromady vytvářejí náročnou výzvu pro vozy, pneumatiky a řidiče. Současný lídr šampionátu Rovanepä zde loni zvítězil.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Poté, co jsme byli velmi blízko vítězství v posledních dvou letošních soutěžích, jedeme do Řecka opravdu s tím, že chceme vyhrát. Víme, že to na tak těžkém podniku nebude snadné. Akropolis je legendární rallye a je skvělé, že ji máme od loňského roku zpět v kalendáři. Viděli jsme, že šotolinové cesty tam obecně nejsou tak drsné jako v minulosti. Spolehlivost je sice stále velmi důležitá, ale naše vozy musí mít také vysoký výkon. Kalle tady loni vyhrál v těžkých podmínkách a dešti, který samozřejmě není v Řecku typický. Zopakovat to bude těžké. Kalle startuje jako první a bude tak čistit stopu. Složitější, že většina pátečních zkoušek se jede jenom jednou a vyjetou stopu nebude moci využít při opakovaných průjezdech. Elfyn a Esapekka byli v poslední době také velmi silní a doufejme, že podobným způsobem budou moci pokračovat i v Řecku.“

Elfyn Evans: „Těším do Řecka. Po vysokorychlostní povaze Estonska a Finska nabídne Řecko velmi odlišnou výzvu pro šotolinovou rallye. Sardinie byla začátkem června poslední drsnou šotolinovou akcí, která se v Evropě odehrála. Měli jsme tam docela dobrý pocit s autem a dobrou rychlostí, i když nám to na dobrý výsledek nestačilo. Stále jsou věci, které můžeme zlepšit, a doufejme, že dokážeme navázat tam, kde jsme přestali, a budeme v Řecku dělat kroky vpřed. S největší pravděpodobností to bude horká a drsná soutěž, ale po loňském dešti si nemůžeme být úplně jisti počasím.“

Kalle Rovanperä: „Belgie pro nás představovala obtížný víkend, takže v Řecku se musíme vrátit na úroveň, kde bychom měli být, a pokusit se o dobrý výsledek. Mistrovství nikdy neskončí, dokud neskončí, takže na titul nemůžeme příliš myslet. Snažíme se z každého podniku získat dobré body a kontrolovat, co můžeme. Řecko pro nás byl loni opravdu pěkný podnik, ale naše šance budou tentokrát pravděpodobně hodně záviset na počasí. Pokud bude sucho, pak si myslím, že pro nás bude opravdu složité vyrážet v pátek na trať jako první. Doufejme, že ze situace dokážeme vytěžit maximum.“

Esapekka Lappi: „V Řecku půjdeme do něčeho, co je pro mě docela neznámé. Startoval jsem zde už v roce 2014, když to byl podnik mistrovství Evropy, ale polovina z toho byla na asfaltu, takže bude hodně nového k objevování. Ale také jsem nebyl v Ypres osm let a skončil tam na stupních vítězů. Pokusím se tedy o něco podobného i tentokrát. Měli jsme dobrou rychlost a dobrý pocit na podobně drsných šotolinových cestách na Sardinii a doufejme, že to znovu najdeme v Řecku.“

Ford chce udržet Loeba

Britská společnost M-Sport, která provozuje vozy značky Ford v v rallye, by ráda pro příští rok udržela v mistrovství světa Sébastiena Loeba. Devítinásobný šampion startoval letos ve třech podnicích světového šampionátu. Týden po druhém místě na Rallye Dakar, dokázal vyhrát Rallye Monte Carlo, v Portugalsku odstoupil vinou poruchy turbodmychadla a po technických potížích skončil osmý na keňské Safari rallye. Nadcházející víkend ho čeká start na Akropolis rallye. Na shakedownu však měl problémy s motorem. „Na startovní čáře běžel motor na tři válce. Vyměnili jsme svíčky, ale nefungovalo to, takže jsme museli auto odtáhnout,“ řekl Loeb pro server Dirtfish.com.

Mezitím vyvíjí šéf společnosti M-Sport Malcolm Wilson diplomatické úsilí, aby si zajistil Francouzovi služby také na příští rok. „Určitě nebude chtít absolvovat celý šampionát, což by nás lákalo. Pokud je šance se domluvit na několika akcích, určitě se o to pokusím. Není žádným tajemstvím, že chci najít způsob, jak ho přimět k naší společné práci,“ uvedl Wilson. Oba pojí dlouholeté přátelské vztahy z dob, kdy osmačtyřicetiletý Francouz jezdil za konkurenční Citroën.

Loeb je v současné době smluvním jezdcem britského týmu Prodrive a startuje v mistrovství světa v cross country a terénních závodech elektro automobilů Extreme E. Letos nastoupil také do jednoho závodu cestovních vozů DTM.

Několik dní před startem oznámil další šampion a Francouz Sébastien Ogier, že se zúčastní dalšího podniku šampionátu, kterým je začátkem října Novozélandská rallye. „Tuto soutěž jsem absolvoval pouze jednou. Je velmi krásná a silnice jedny z nejlepších ve světě rallye. Zamiloval jsem do rozmanité a krásné přírody této země. Samozřejmě vzpomínám, jak jsem tady bojoval v roce 2010 o své první vítězství v mistrovství světa. Na Novém Zélandu mám tak stále ještě nějaké nedokončené záležitosti, a to je další důvod, proč se vrátit. I když nejedu celý šampionát, očekávám, že budu konkurenceschopný. Doufám, že si v budoucnu užiji více vítězství,“ řekl osminásobný mistr světa.

Video se připravuje ...

Mikkelsen chce zvýšit vedení ve WRC2

Pro současného vedoucího muže průběžného pořadí kategorie WRC2 Andrease Mikkelsena (Škoda Fabia Rally2 evo) představuje řecká Rallye Akropolis pokus všechno nebo nic. Desátá soutěž mistrovství světa je Mikkelsenovým sedmým startem v této sezoně. Obhájce titulu kategorie WRC2 potřebuje další vítězství, aby zvýšil své vedení v kategorii WRC2.

Situace na čele hodnocení WRC2 je v druhé polovině sezony složitá. Podle pravidel mohou všichni jezdci sbírat body maximálně na sedmi rallye. Započítává se ale pouze šest nejlepších výsledků. Po devíti z třinácti podniků vede Mikkelsen z týmu Toksport WRT podporovaného Škoda Motorsport. Má však za sebou již šest soutěží, z nichž ve třech zvítězil. Řecká rallye Akropolis je jeho poslední šancí, jak navýšit svůj bodový účet. Na konci se mu bude z výsledků odečítat jedno z jeho dvou odstoupení.

Do Atén přijíždí také Francouz Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2), který ztrácí 20 bodů na Mikkelsena v kategorii WRC2. Jeho výhodou je, že na rozdíl od Mikkelsena má v záloze ještě jednu rallye, kde může bodovat. Třetí Polák Kajetan Kajetanowicz (Škoda Fabia Rally2 evo) z Polska a čtvrtý Fin Emil Lindholm (Škoda Fabia Rally2 evo) odjeli každý pouze čtyři soutěže. Zatímco Lindholm absolvuje v Řecku svou pátou rallye sezony, Kajetanowicz bude chybět, a teoreticky by tak mohl bodovat na všech třech zbývajících podnicích WRC.

V roce 2021 se zde Mikkelsen v kategorii WRC2 vyhrál nejen tuto rallye, ale také zde položil základ pro zisk mistrovského titulu. „Abych si udržel šanci na titul, chci rozhodně navázat na loňský úspěch. Jsem opravdu optimistický. Můj vůz je mimořádně spolehlivý a na náročných šotolinových tratích se cítí jako doma. To je přesně to, co potřebuji pro náročné řecké rychlostní zkoušky,“ zdůrazňuje Mikkelsen. Jako obvykle je ve voze provozovaném týmem Toksport WRT navigován krajanem Torsteinem Eriksenem.

V kategorii WRC2 Junior pro jezdce do 30 let mají jezdci značky Škoda obsazené první čtyři příčky celkového pořadí. Chris Ingram z Anglie vede před kolegou z týmu WRT Toksport Emilem Lindholmem z Finska. Na třetím místě následuje Rus Nikolaj Gryazin a čtvrtý je jezdec týmu ORLEN Miko Marczyk z Polska. V souboji s Ingramem se Lindholm snaží nejen získat zpět vedení v celkovém pořadí WRC2 Junior, ale s dobrým výsledkem z řecké soutěže by se úřadující mistr Finska udržel i v boji o titul mezi jezdci kategorie WRC2.

V kategorii WRC2 Masters pro jezdce starší 50 let se do akce vrací lídr celkového pořadí Mauro Miele se spolujezdcem Lucou Beltramem, jedoucí s vozem Škoda Fabia Rally2 evo týmu Dream One Racing. Italové se musí utkat se čtvrtým Němcem Arminem Kremerem a jeho navigátorem Timem Gottschalkem, vítězem Rallye Dakar, kteří se dělí o vůz Škoda Fabia Rally2 evo týmu Baumschlager Rallye&Racing. S 24 posádkami mezi 39 přihlášenými vozy skupiny RC2 je Škoda na „EKO Acropolis Rally of Gods“ (EKO Acropolis rallye bohů), jak se desátý podnik WRC oficiálně jmenuje, zdaleka nejpopulárnější značkou.

Program Akropolis rallye

Čtvrtek 8. 9. – 19.08 RZ1 (1,95 km).

Pátek 9. 9. – 6.53 RZ2 (17,95 km), 7.46 RZ3 (14,42 km), 10.29 RZ4 (17,95 km), 12.12 RZ5 (13,99 km), 14.15 RZ6 (21,03 km), 16.53 RZ7 (22,97 km). Celkem 110,26 km.

Sobota 10. 9. – 7.33 RZ8 (33,20 km), 8.34 RZ9 (17,42 km), 10.08 RZ10 (23,37 km), 13.33 RZ11 (33,20 km), 14.34 RZ12 (17,42 km), 16.08 RZ13 (23,37 km). Celkem 147,98 km).

Neděle 11. 9. – 8.08 RZ14 (16,90 km), 9.11 RZ15 (11,26 km), 12.18 RZ16 (16,90 km). Celkem 45,06 km.

Průběžné pořadí MS (po 9 z 13 soutěží)

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 203 bodů; 2. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 131; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 116; 4. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 106; 5. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 92; 6. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 64; 7. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 57; 8. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 9. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 34; 10. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 34; 11. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 34; 12. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 25; 13. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 21; 14. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 18; 15. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 11; 16. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 9; 17. Lefebvre (Fr./Citroën C3 Rally2) 8; 18. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 8; 19. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 7; 20. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 21. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 22. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 5; 23. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 24. Ingram (Brit. Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 25. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 26. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 27. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 2; 28. Kaur (Est./Volkswagen Polo GTI R5) 1.

Značky: 1. Toyota 381 bodů; 2. Hyundai 293; 3. Ford 188; 4. Toyota NG 100.

Vedení v soutěži: Rovanperä 66, Tänak 45, Evans 29, Ogier 15, Neuville 10, Loeb 9, Lappi 3, Breen 1.

Vyhrané RZ: Rovanperä 57, Tänak 32, Evans 26, Neuville 23, Lappi 13, Ogier 10, Loeb 10, Breen 4, Sordó 3, Fourmaux 2, Greensmith 1, McErlean 1, Katsuta 1.