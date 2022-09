Rallye Akropolis po 1. etapě: Loeb vyhrál čtyři erzety a vede

V pátek bylo na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 108m31 kilometrů. Nejednalo se o klasickou smyčku, kdy se erzety během jedou dvakrát. Opakovaný průjezd měl jenom jeden měřený úsek, zbývající se jely jen jednou.

Mikkelsen vylomil kolo

Soutěž začala ve čtvrtek večer rychlostní zkouškou na olympijském stadionu v Aténách. Rallyeové speciály sem přivezly týmy na podvalnících ze 130 kilometrů vzdálené servisní zóny v Loutraki. Fatální nepříjemnost si přivodil Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia Rally2 evo), který usiluje o obhajobu titulu mistra světa v kategorii WRC2.

Norský pilot startuje letos v šampionátu naposledy a pro posílení svých šancí potřeboval vyhrát. Jeho šance však skončily po šesti sekundách jízdy. Na skoku byl příliš agresivní, po dopadu vůz nedobrzdil a při nárazu do bariéry vylomil levé přední kolo. Podle pravidel Super Rally v soutěži pokračuje, ale s penalizací deseti minut. „Nejhorší začátek jaký jsme mohli mít, byla to jednoznačně moje chyba. V žádném případě se nevzdávám. Je to rallye a do neděle se může stát spousta věcí,“ říkal v pátek před startem Mikkelsen.

Jezdci nadávali na prach

Podle pravidel vyráží první den soutěže na trať jako první vedoucí jezdec šampionátu, což je aktuálně Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1). Byl to on, kdo tak čistil soupeřům trať. „Není snadné být za těchto podmínek první na trati. Přilnavost je nízká a naše auto nedrží grip tak, jak bych si představoval,“ říkal Rovaneprä ráno.

Nevýhodu čištění stopy, kterou Rovanperä měl, mu kompenzovala lepší viditelnost. Prach zvířený projíždějícími vozy se dlouho držel ve vzduchu a ani interval tří minut mezi startujícími do zkoušky nebyl dostatečný. A piloti dávali najevo vztek. „Je to náročné a FIA si z nás zřejmě dělá legraci. Stává se to znovu a znovu, ale nikoho to nezajímá,“ zlobil se Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1). Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) byl ještě důraznější: „Dám pátý rychlostní stupeň a najednou nic nevidím a nevím, kde jsem. Jako bych umíral. Požádali jsme o větší intervaly. Věděli jsme, že slunce bude nízko, že prach je hustý a těžký a nefouká žádný vítr. Proč nás nebere nikdo vážně, když tolik riskujeme?“

Nejrychleji začal devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1), který vyrážel na trať jako osmý v pořadí. Francouz vyhrál první dvě rychlostní zkoušky a v další se podělil o nejrychlejší čas s Finem Esapekkou Lappim (Toyota GR Yaris Rally1). „Slunce bylo docela nízko, trochu zlobil prach a místy se přehřívaly brzdy. Přestože to na některých místech trochu klouzalo, žádný velký problém jsem neměl,“ říkal osmačtyřicetiletý borec.

Sen modrého oválu

Pátou zkoušku vyhrál pětadvacetiletý, další Francouz ve službách Fordu, Pierre Louis Loubet a byla to jeho první vyhraná rychlostní zkouška ve světovém šampionátu. Premiérově se také dostal na první místo v průběžném pořadí soutěže. Byl nejrychlejší také v dalším měřeném úseku a udržel se na prvním místě. V závěrečné zkoušce dne ukázal své mistrovství Loeb a zásluhou čtvrtého nejrychlejšího času dne se vrátil na pozici vedoucího muže soutěže.

„Na šesté erzetě jsem se necítil příliš sebevědomě a ztrácel příliš mnoho času. Tak jsem si řekl, že musím dokončit dnešní den v dobrém rytmu. Šel jsem do téhle zkoušky hodně odhodlaně. Narazili jsme sice bokem do velkého kamene, který zvedl auto, ale nebyl to žádný problém,“ komentoval situaci Loeb. Jeho pronásledovatel, o třiadvacet let mladší Loubet v cíli pátečního dne jenom zářil. „Můžeme být spokojeni s tím, co jsme udělali. Měli jsme problém s brzdami na začátku zkoušky a něco s posilovačem řízení na jejím konci. Nechtěl jsem riskovat a prostě přivezl auto k mechanikům. Je to úžasné, jako sen bojovat s Loebem,“ říkal Loubet.

Naopak smůla možná neuvěřitelná pronásleduje irského pilota Craiga Breena (Ford Puma Rally1). Na předchozích třech podnicích v Estonsku, Finsku a Belgii přišel o šanci na dobrý výsledek vždy po vlastních chybách. Na čtvrté zkoušce v Řecku měl defekt, na erzetě měnil kolo a ztratil 2:02,1 minuty. Propadl se z pátého na dvacáté místo. „Nevím, zda chápu všechno co se kolem mě děje,“ poznamenal poněkud filozoficky. Po prvním dnu mu nakonec patří jedenáctá příčka a na poslední bodované desáté místo ztrácí 36,4 sekundy.

Lappiho baví třetí místa

Posedmé v sezoně startuje v továrním týmu Toyoty Fin Esapekka Lappi (Toyota GR Yaris Rally1) a z předchozích šesti startů vytěžil tři třetí místa. Před startem rallye říkal, že zde startoval naposledy před osmi lety, ale nevidí důvod, proč by nemohl být rychlý. Slovo zatím drží. Na čtvrté zkoušce se podělil o nejrychlejší čas s Loebem, po RZ6 byl dokonce celkově druhý. Na konci pátečního programu mu patří třetí místo, ale jen 8,7 sekundy za vedoucím Loebem. „Celý den jsem se snažil jet čistě a efektivně. Brzdil jsem brzy, abych si byl jistý, že budu mít čistý výjezd ze zatáček. Až jsem byl překvapený, jaké se nám dařilo jezdit časy. Po dnešku se cítím hodně spokojený, řídil jsem opravdu dobře,“ řekl Lappi.

Od čtvrtého do sedmého místa se seřadili tři jezdci s továrními speciály Hyundai i20 N Rally1 v pořadí – Belgičan, Thierry Neuville, Španěl Dani Sordó a Estonec Ott Tänak. Všichni tři v rozpětí patnácti sekund. Posledně jmenovaný si stěžoval, že polovinu měřených kilometrů jel v pátek bez pomoci hybridního systému. Sordó startuje letos v šampionátu teprve popáté, ale v předchozích čtyřech soutěžích se vešel třikrát na stupně vítězů. Čtvrtý Neuville má stále ještě teoretickou šanci na titul, na lídra soutěže mu po pátečních testech chybí 16,0 sekundy. „Bylo to příjemné. Jsem šťastný, že jsem dokončil den a v sobotu by měla být moje pozice na silnici o něco lepší. Auto fungovalo docela dobře a celý den jsme předváděli myslím opravdu čistou jízdu,“ konstatoval obrýlený Neuville.

Rovanperä nechce čistit

Daleko za svým očekáváním je osmý Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1). „Na trati bylo více kamení, než jsem čekal. Přilnavost byla strašně špatná a také my jsme museli čistit stopu. Bylo těžké najít důvěru v auto,“ říkal Evans. A co největší kandidát na titul Kalle Rovanperä? Čtvrté místo ve druhé zkoušce je jeho nejlepší dílčí výsledek z pátečních erzet. Doufám, že v dalších dnech můžeme udělat trochu víc, když budeme mít lepší výchozí startovní pozici,“ prohlásil jedenadvacetiletý Rovanperä.

Třiadvacáté místo celkově a dvanácté v kategorii WEC2 Open patří českému jezdci Martinu Prokopovi (Ford Fiesta Rally2). „Ve čtvrtek jsem si na olympijském stadionu v Aténách trochu nostalgicky zavzpomínal, jak jsem tady startoval v roce 2005 se Suzuki Ignis jako úplný nováček. Teď už jezdím s něčím úplně jiným. Měl jsem trochu problémy v předchozích dnech a nocích, kdy mě trápily střevní potíže. Při seznamovacích jízdách a psaní rozpisu jsem se cítil trochu zesláblý, ale zlepšuje se to. Doufám, že nám fanoušci i nadále drží palce,“ líčil savé dojmy Prokop.

Sobota se skládá ze dvou průjezdů tří erzet západně od Lamie a celkově posádky absolvují během soboty 148 měřených kilometrů, což tvoří téměř polovinu soutěžních kilometrů celé soutěže. Posádky čekají dva průjezdy nejdelší speciálkou soutěže nazvanou Pyrgos, která měří 33,2 kilometru.

Průběžné pořadí (po 7 z 16 RZ):

1. Loeb, Galmicheová (Fr./Ford Puma Rally1) 1:12:11,9; 2. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +1,7; 3. Lappi, Ferm (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +8,7; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +16,0; 5. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally2) +22,2; 6. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +31,1; 7. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +33,9; 8. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +34,5; 9. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:07,8; 10. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:38,9; 11. Breen, Nagle (Irl./Ford Puma Rally1) +2:15,3; 12. Lindholm, Hämäläimem (Fin./Škoda Fabia Rally2) +2:29,6; 13. Grjazin, Alexandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:00,1; 14. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +3:05,7; 15. Rossel, Sareaud (Fr./Citroën C3 Rally2) +3:26,5; 16. Brynildseń, Eilertsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:35,0; 17. Linamäe, Morgan (Est., Brit./Volkswagen Polo GTI R5) +3:42,6; 18. B. Bulacia, Martí (Bol., Šp./Škoda Fabia Rally2 evo) +4:01,2; 19. Athanassoulas, Zakheos (Řec./Hyundai i20 N Rally5) +4:15,9; 20. Tsouloftas, Whittock (Kypr/Volkswagen Polo GTI R5) +4:18,1; … 23. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +6:15,4; 46. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +12:16,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Akropolis rallye

Sobota 10. 9. – 7.33 RZ8 (33,20 km), 8.34 RZ9 (17,42 km), 10.08 RZ10 (23,37 km), 13.33 RZ11 (33,20 km), 14.34 RZ12 (17,42 km), 16.08 RZ13 (23,37 km). Celkem 147,98 km).

Neděle 11. 9. – 8.08 RZ14 (16,90 km), 9.11 RZ15 (11,26 km), 12.18 (16,90 km). Celkem 45,06 km.