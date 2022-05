Rallye Český Krumlov po 1. dnu: Kopecký vede, ale těsně před Pechem

Podle pravidel platných od letošního roku jsou vozidla rozdělena do dvou divizí. V první jsou zařazeny automobily, které mají homologaci FIA nebo jí mají prošlou méně než osm let. Do druhé divize jsou zařazeny vozy, které mají národní homologaci, ale homologace FIA je starší než osm let. To se týká také speciálů WRC, s jedním z nich jede Václav Pech.

Počasí naštěstí nezaútočilo

Na českobudějovickém výstavišti začal při speciální erzetě nejrychleji Kopecký, ale po třetí zkoušce se dostal na první místo Pech. Po páté zkoušce se vrátil na první místo Kopecký a udržel ho během páteční noci s aktuální převahou 0,3 sekundy. „Jedeme od první erzety nadoraz, není důvod si nechávat nějakou rezervu. Z pohledu pravidel sice Vašek boduje v jiné divizi. Myslím, že náš souboj baví diváky a nás samozřejmě také, protože se fakt přetahujeme o desetiny sekundy. Před nočními zkouškami jsme hodně pečlivě studovali radar, zda nepřijde déšť a nakonec nám sázka na suchou trať vyšla. Spadlo jen pár kapek při příjezdu do servisní zóny,“ komentoval Jan Kopecký první část soutěže.

Pech obhajuje vítězství ze soutěže, která proběhla loni netradičně v listopadu. „V porovnání se situací před půlrokem je samozřejmě větší vedro, ale díky vzrostlé vegetaci není dobře vidět do zatáček. Na Šumavě jsme měli problémy s hydraulikou, kterou jsme odeslali do M Sportu ve Velké Británii a máme od nich náhradní komponenty. Po Krumlově letíme do Anglie, abychom zjistili, jakého druhu naše potíže byly. Tady zatím všechno funguje jak má. Jsem rád, že v pátek večer nespadla voda, vyhovuje mi stabilní počasí. Bude to ještě v sobotu boj a my se na něj těšíme,“ řekl Pech v servisní zóně.

O čtvrté a páté místo se zatím přetahují mladíci Dominik Stříteský a Adam Březík (oba Škoda Fabia R5) a po prvním dnu mají na svém kontě na desetinu sekundy shodný čas. Před nimi je na třetím místě Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo), který vyhrál úvodní podnik letošního šampionátu Kowax Valašskou rallye a v průběžném pořadí šampionátu je druhý. Jeho aktuální manko po pátku na lídra soutěže 24,4 sekundy je „hratelná“. „V pátek jsme se dobře svezli. Líbilo se mi to i v nočních erzetách. Mám radost z toho, kolik je kolem tratí fanoušků a věřím, že jsme jim připravili hezké zážitky,“ komentoval situaci Mareš.

Průběžné pořadí (po 6 ze 13 RZ):

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 30:26,7; 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +0,3; 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +24,4; 4. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +43,9; 5. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2 evo) +43,9; 6. Martin Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) +2:45,9; 7. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia Rally2) +3:00,9; 8. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +3:47,4; 9. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) +3:52,0; 10. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +4:03,8; 11. Soldát, Winzig (Škoda Fabia Rally5) +4:04,1; 12. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta Rally2) +4:21,3; 13. Popov, Baškejahov (Bul./Peugeot 208 Rally4) +4:29,7; 14. Hordossy, Palivec (Peugeot 208 Rally4) +4:38,6; 15. Barčák, Hlisnikovský (Opel Corsa Rally4) +4:38,6; 16. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 Rally4) +4:42,4; 17. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) +5:05,6; 18. Savruk, Zalabák (Škoda Fabia R5) +5:07,0; 19. Ocelka, Blažek (Renault Clio Rally5) +5:16,2; 20. Marek Vlček, Plachý (Škoda Fabia Rally2 evo) +5:24,6.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Český Krumlov

Sobota 21. května – 9.05 RZ7 (10,56 km), 9.42 RZ8 (27,67 km), 10.40 RZ9 (9,75 km), 12.23 RZ10 (2,75 km), 13.51 RZ11 (10,56 km), 14.24 RZ12 (27,67 km), 15.22 RZ13 (9,75 km).

Foto: Ivo Nesrovnal, Lukáš Chum