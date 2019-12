Roudnický tým Buggyra byl doposud na Rallye Dakar spojen s kategorií kamionů, konkrétně speciály značky Tatra. V nadcházejícím ročníku si ale vyzkouší novou disciplínu, poprvé zamíří do rychle se rozvíjející se kategorie buginy (SxS). Navíc se v jejích barvách objeví legendární Josef Macháček.

Buggyru obecně čekají v Dakaru 2020 velké změny. V týmu po letech chybí Martin Kolomý, který byl v létě suspendován, po nehodě na reklamní akci, při níž svérázný závodník převrátil závodní speciál. „My potřebujeme budovat tým na silných základech a mít jezdce, kteří za tým dýchají. Ne jezdce, kteří tým pomlouvají,“ řekl k tomu tenkrát šéf stáje Martin Koloc. Tým byl navíc dlouhodobě nespokojen s nedisciplinovaností Kolomého, a tak lední bouračka byla jen vyústěním neshod.

I z toho důvodu bude Buggyra tentokrát závodit v kategorii kamionů s jediným vozem, který bude řídit Martin Šoltys, pro něhož to bude třetí účast na slavné dálkové rallye.

„Pojedu potřetí v řadě, takže bych mohl říct, že prodám zkušenosti. Na druhou stranu budeme v Saudské Arábii všichni nováčky. Nerad dělám nějaké prognózy, před rokem to vypadalo vzhledem ke konání Dakaru v jediné zemi velmi jednoduše, pak z toho byl v Peru po navigační stránce mimořádně komplikovaný ročník,“ říká před závodem Šoltys.

Buggyra již v létě přiznala, že jí chybějí jezdci, a proto nasadí jediný kamion. Možná i proto zvažuje, že se do budoucna přeorientuje na rychle se rozvíjející kategorii Side by Side (buginy). „Dneska nás zajímá hlavně Dakar 2021, 22, 23 a dál. Připravujeme zásadní upgrade a posun týmu na rok 2021,“ prohlásil k tomu už dříve Martin Koloc.

Tým chce v pro něj nové kategorii v nadcházejícím ročníku sbírat hlavně důležitá data, která využije do budoucna. Z toho důvodu angažovala legendárního Josefa Macháčka, který Dakar pětkrát vyhrál, v kategorii čtyřkolek.

„Vzhledem k tomu, že pracujeme s výhledem na několik let dopředu, bude pro nás důležité především dojet a získat co nejvíce dat. A také subjektivních názorů jezdce Josefova kalibru. Jedna věc jsou totiž data, další pak osobní zkušenost, kterou v případě pouště telemetrie nenahradí,“ okomentoval Koloc Macháčkovo angažmá.

Sám jezdec se na Dakar 2020, který absolvuje ve speciálu Can-Am Buggyra MK50 XRS, těší. „Slavit premiéru po šedesátce, komu se to poštěstí? Každopádně s Buggyrou přišla nová motivace, cítím se dobře. K tomu vím, že pro úspěch každého závodníka tolik nezbytné štěstí, přeje připraveným,“ prohlašuje dvaašedesátiletý závodník, kterému bude dělat navigátora Vlastimil Tošenovský.

Podobně jako ostatní týmy má už Buggyra před Dakarem sbaleno. Do místa konání závodu vypravuje osm vozů, včetně dvou speciálů. „Zabalili jsme a vypravili osm aut. Skoro by se chtělo říct, že máme to nejhorší za sebou,“ konstatuje v této souvislosti manažer Jan Kalivoda, který povede svůj tým na šestém Dakaru v řadě. „Uplynulých pět let mě ale naučilo, že na Dakaru existuje jediná jistota, a to, že pokud auto nedorazí do cíle poslední etapy, není nic jistého,“ doplňuje.

A jaké jsou před Dakarem 2020 vyhlídky týmu? Buggyra i díky Kolomému v minulých letech bojovala o přední příčky, tak jak to bude na nadcházejícím ročníku? „Martin má na první desítku, Pepa by měl hlavně dojet. Ale jak říkám, mám z toho všeho, včetně atmosféry v týmu, hodně dobrý pocit…“ uzavírá Koloc. Tak se nechme překvapit! Buggyře, stejně jako dalším českým účastníkům, budeme fandit.