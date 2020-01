Rallye Dakar 2020 - Kdo z Čechů dosáhne na špičkový výsledek?

Rally Dakar 2020 odstartuje 4. ledna v saúdskoarabské Džiddě. Do první etapy vyrazí účastníci o den později. Celkem je čeká 7856 kilometrů, z nichž se 5097 pojede v rámci rychlostních zkoušek rozdělených do dvanácti etap. 42. ročník soutěže skončí 17. ledna v Al Qiddiyi.

Vedle náročných dun organizátoři slibují i navigační obtížnost. Rychlostní zkoušky pěti ze dvanácti etap měří více než 450 kilometrů. Soutěž vygraduje ve svém závěru náročnými dunami protkanými spoustou orientačních nástrah. Odhady kolik procent tratě vede po písčitém podkladu nebo rovnou v písku, se pohybují mezi 66 až 75 procenty celkové délky tratě.

Prokop bude nakonec sám

Účastník 122 podniků mistrovství světa v automobilových soutěžích (rallye) Martin Prokop dosáhl v předchozím ročníku se svým týmem MP-Sports na šesté místo mezi automobily, což je historicky nejlepší český výsledek v této kategorii. Pro letošní rok se domluvil na spolupráci s Martinem Kolomým, který má za sebou zkušenosti z deseti dakarských startů za volantem kamionu.

Bohužel spolupráce skončila již při testu před soutěží. Kolomý se zřejmě vzhledem k nedostatku zkušenosti s jízdou s osobním vozem v terénu přetočil po skoku přes podélnou osu auta. Vůz měl poškozený rám, což vylučovalo další účast v soutěži. Co se však ukázalo jako mnohem horší, byl zlomený jeden bederní a jeden hrudní obratel Kolomého.

Jezdec a šéf týmu v jedné sobě Martin Prokop k této situaci řekl: „Byl bych rád, kdyby fanoušci Dakaru Martina podpořili v tom, aby se cítil co nejdřív dobře. Vnímám fakt, že spousta lidí čekalo na to, jestli bude chybovat nebo ne. Bohužel ta chyba přišla hodně brzo a nebyla malá, ale myslím si, že si Martin zaslouží spíš povzbuzení do toho, aby se cítil opět fit. Dakar a motosport obecně potřebuje srdcaře jako je on, aby byl motorsport stále tím, co býval. Místo hejtu bych rád viděl podporu, aby byl Martin opět zdravý a usedl opět do závoďáku, a ne jen čekání na nějaké chyby a problémy.“

Prokop je spokojený s tím, že mu během shakedownu najezdil dost kilometrů a podařilo se doladit poslední detaily před startem. „Podmínky na trati mne trochu zaskočily, protože písek na testovacím úseku byl extrémně měkký a dal nám skutečně dost zabrat. Pro zvládání těchto extrémních povrchů jsme udělali nějaké úpravy, ale v kombinaci s kamennými cestami to zase bude určitý kompromis. Jinak auto ale funguje parádně a celý tým mechaniků a inženýrů odvedl opět skvělou práci,“ říká Prokop a připomíná, že bude muset po odstoupení Kolomého měnit taktiku. „Demontovali jsme z jeho auta díly, které by mohly být v průběhu soutěže užitečné. Celý tým pojede na jistotu, jako tomu bylo dříve. Dakar je samozřejmě o změnách a přizpůsobení se a nejinak to bude i v letošním roce,“ dodal Prokop.

Loprais jezdil s kamazy

Páté místo, které Aleš Loprais vybojoval v předchozím ročníku, byl jeho nejlepší výsledek na Rallye Dakar, který probíhal v Jižní Americe. Absolutním maximem frenštátského jezdce zůstává bronzová příčka z roku 2007. Letos startuje s novým kamionem Praga V4S DKR, jenž je zcela nově vybaven automatickou převodovkou. Na předstartovním testu se objevil jako jeden z prvních. „Užili jsme si díky tomu krásnou čistou pouť. Terén je pravý dakarský. Druhý den jsme testovali společně s Kamazem, což bylo zajímavé srovnání, zvlášť když jich jede tolik za sebou,“ řekl Aleš.

Nová Praga V4S DKR najezdila přibližně sto kilometrů, během nichž se posádka musela vypořádat s jedinou drobnou nepříjemností, která však nesouvisela s technikou. „Poprvé za dobu, co jezdím s Alešem, jsme hned první den zapadli tak, že jsme museli vyndat lopaty a auto si z písku vykopat. Ale to byla maličkost. Zásadní je, že jsme auto odzkoušeli v náročnějším prostředí, a hlavně v teple. Fungovalo excelentně. Sžívali jsme se s terénem a vlastnostmi pragovky, které se od předchozího kamionu trochu liší,“ přiznal s úsměvem mechanik posádky Petr Pokora.

Karel funguje výborně

Se zcela novým kamionem Iveco, který se jmenuje Karel, pojede Martin Macík. Posádku Big Shock Racing Teamu s ním tvoří také navigátor František Tomášek a mechanik David Švanda. Pro Macíka je to sedmý start, když první dva absolvoval jako navigátor Vlastimila Vildmana. Jeho nejlepším výsledek je páté místo z ročníku 2018. Minulý rok soutěž sice dokončil, ale poté, co ulomil pravé přední kolo, už ho absolvoval v náhradní klasifikaci zvané „Půlmaraton.“ Členem týmu je také motocyklový závodník Jan Brabec, kterého čeká třetí Dakar.

S novým vozem je Macík náramně spokojený a pochvaloval si ho i po testech před startem soutěže. „Zajezdili jsme si a všechno zmákli, jak bylo potřeba. Karel fungoval výborně, výkon i podvozek. Já jsem za to strašně rád. Bylo to boží, zkusili jsme si i poposkočit. Už se nemůžu dočkat, až odstartujeme,“ popisuje jezdec.

Motocyklista Jan Brabec shakedown vynechal a ušetřený čas věnoval odpočinku po náročné cestě a přípravám na technické a administrativní přejímky. Těmi všechny týmové stroje prošly hladce. Předstartovní povinnosti tak tým Big Shock Racing zvládl na výbornou, v bivaku panuje skvělá nálada a všichni se těší na nedělní start.

Buggyra dodržela tradici

Jak už je u týmu Tatra Buggyra Racing zvykem, na Dakar se létá ve dvou skupinách. Početný tým mechaniků převzal v Džiddě techniku a připravil ji na shakedown. Na Nový rok se pak do Saudské Arábie vydali také posádky včetně pilotů Martina Šoltyse a Josefa Macháčka. O tom, že letošní Dakar bude jiný, se přesvědčil hned v testu jezdec Tatry Phoenix: „Auto fungovalo dobře, nemáme žádný problém. Vyzkoušeli jsme si duny. Starosti nám budou dělat kameny, které jsou skryty v dunách, takže budeme muset dávat každý den nové pneumatiky, ale jinak je vše v pořádku a jsme spokojení,“ uvedl Šoltys.

Zcela novou výzvou je pak roudnickou stáj kategorie SSV, do které nasadí speciál Can-Am Buggyra MK50 XRS za jehož volant usedne Josef Macháček. „Z důvodu toho, že jsme ve španělském Teruelu nemohli otestovat písek, tak je tento shakedown pro nás velmi vítaný. Potřebovali jsme zjistit, jak se náš Can-Am chová v písku, jaký to má výkon, jak se chovají pneumatiky a jak to vlastně celé pracuje. Zatím to ale funguje vše bez problémů. Jedna věc jsou testovací jízdy a druhá pak vlastní závod,“ přistupuje s pokorou ke svému dalšímu startu pětinásobný vítěz Dakaru v kategorii čtyřkolek.

Přejímky se pořádně protáhly

Jeden ze dvou českých zástupců na čtyřkolce Zdeněk Tůma z týmu Barth Racing si všímal atmosféry v městě Džida, kde Rallye Dakar letos startuje. „Zatím tu lidé Dakarem moc nežijí, zahlédl jsem jen pár reklam na billboardech a několik místních mě pozdravilo,“ prohlásil Tůma. Ve městě to žije zejména na pobřežní promenádě, která je dlouhá asi deset kilometrů. Rozhodně zde Dakar vidět na každém kroku není. Místní ale vědí, že tu budeme brzy závodit,“ tvrdil jezdec.

Podle jeho slov představovaly administrativní a technické přejímky velký zmatek. V Jižní Americe trvaly dvě hodiny, tady se protáhly na pět. Na startu bude 23 jezdců. Je zde deset Jihoameričanů, ale také Poláci budou silní. Já jsem čtvrtý nejstarší,“ dodal Tůma.

Zapomenutý pas a rozbitá hlava

Tým Ultimate Dakar Racing s posádkou Tomáš Ouředníček a David Křípal už byl vtažen do dění Rallye Dakar 2020. Přesun do Saudské Arábie a přípravy na technické přejímky byly „zpestřeny“ nečekanými komplikacemi.

Všechno začalo na letišti při odletu, když si mechanik týmu Jirka Sivek přinesl na odbavení místo svého pas přítelkyně. Letenka propadla a s ní i část „povolených přepravních kilogramů“ pro zavazadla napěchovaná potřebnými věcmi pro 42. ročník dakarské rallye, která se jede poprvé na území Saúdské Arábie. Důležitého člena týmu i materiál se nakonec podařilo do Džidy se správným pasem dostat.

Shakedown přinesl další dramatické chvilky. Mechanik Lukáš Kalanka si udělal hlubokou tržnou ránu na hlavě. První pomoc poskytl lékař týmu Martina Prokopa a pak už mechanik s přezdívkou „Počůvaj“ odjel do nemocnice na ošetření. Kvůli tomu se na dlouhé hodiny zastavily přípravy Fordu Ranger Dakar na přejímky a samotnou soutěž. „Kluci proto museli makat na autě celou noc, nad ránem si jen na hodinku zdřímli a pak pokračovali,“ doplnil Tomáš

Českého pilota s bohatými zkušenostmi z Rallye Dakar v Jižní Americe překvapila přísná opatření pohybu cizinců po Saudské Arábii. „Na letišti jsme při příletu čekali ve frontě hodinu a půl na odbavení, protože každý musel mimo jiné dát otisk prstu. To samé se opakovalo i při nákupu místní SIM karty. Něco takového jsem na Dakaru ještě nezažil.“

Ouředníčka pochopitelně zasáhla nehoda českého pilota Martina Kolomého. Do soutěže tak neodstartuje a navíc ho čeká operace. „Moc mě to mrzí. Martina jsem navíc do týmu MP Sport, se kterým mám zkušenosti, doporučil. Teď ho čeká dlouhá cesta k návratu do závodní sedačky, která bude náročná fyzicky, ale hlavně psychicky. Přeju mu brzké uzdravení a pevnou vůli,“ uzavírá jezdec.

Na co si dát pozor

V souhrnu favoritů před startem 42. ročníku Rallye Dakar 2020 jsme vás seznámili se zajímavostmi v pravidlech. Jelikož opakování je matkou moudrosti, uvádíme je znovu. Novým ředitelem soutěže se stal bývalý motocyklový jezdec a navigátor (naposledy Stephane Peterhnasela) David Castera. S ním přišla nová pravidla a upravená ta současná. Vybrali jsme ty nejdůležitější změny.

SUPERMARATON. Týká se motocyklistů a čtyřkolkářů. Odehraje se druhý a třetí den soutěže. Po druhé etapě budou mít jezdci pouhých deset minut na nejnutnější údržbu strojů. Na rozdíl od klasické maratonské etapy si nemohou pomáhat mezi sebou. Také je zakázána výměna dílů mezi týmovými kolegy. Noc mohou strávit u svých týmů, na rozdíl od maratonské etapy, kde spí ve společném bivaku všichni účastníci. Na jedné sadě pneumatik musí absolvovat během dvou dnů 890 kilometrů a z toho 771 v závodním tempu.

ROADBOOKY. Před čtyřmi etapami dostanou jezdci a posádky itineráře dvacet minut před startem. Budou označeny barevně, aby pomohly v lepší orientaci navigátorům. Cílem je omezit práci takzvaných mapmanů, kteří hledali jezdcům velkých týmů nejrůznější zkratky mezi jednotlivými kontrolními body. Dokázali jim tak ušetřit desítky kilometrů během jedné etapy.

POVINNÁ ZASTÁVKA. Dosud platil povinný oddech patnáct minut v tankovací zóně pro motocyklisty a jezdce na čtyřkolkách. Podle nových pravidel platí tato pauza pro všechny účastníky soutěže. Jedná se o bezpečnostní prvek před další části etapy, kdy se projevuje zvýšená únava.

DAKAR EXPERIENCE. Takto je označená klasifikace závodníků, kteří budou nuceni odstoupit (s výjimkou zdravotních důvodů). Mohou pokračovat v oddělené klasifikaci, ale pokud odstoupí znovu, již se nemohou do soutěže vrátit. Toto pravidlo se netýká elitních jezdců (seznam nebyl určen), kteří nemohou v případě odstoupení dále pokračovat.

ASISTENCE NA TRATI. Kamiony, které jsou zařazeny jako rychlá asistence (třída T4.3), musí absolvovat kompletní etapu včetně úseku rychlostní zkoušky. Pokud zamíří zkráceným směrem pomoci jiným účastníkům rallye, musí se vrátit následně na trať do místa, ve kterém ji opustily.

Trasa Dakaru 2020 Den Trasa Celkem km Km zkoušky 5. 1. Džida - Al Wajh 752 319 6. 1. Al Wajh - Neom 401 367 7. 1. Neom - Neom 489 404 8. 1. Neom - Al Ula 676 453 9. 1. Al Ula - Ha il 563 353 10. 1. Ha il - Rijád 830 478 11. 1. Den odpočinku 12. 1. Rijád - Wadi-Al-Dawasir 741 546 13. 1. Wadi-Al-Dawasir - Wadi-Al-Dawasir 713 474 14. 1. Wadi-Al-Dawasir - Haradh 891 415 15. 1. Haradh - Shubaytah 608 534 16. 1. Shubaytah - Haradh 744 379 17. 1. Haradh - Al-Qiddiva 447 374 7855 5096

Češi na Dakaru 2020

Motocykly

29 Milan Engel (KTM), 43 Jan Brabec (Husqvarna), 52 Petr Vlček (Husqvarna), 68 Jan Veselý (Husqvarna), 132 Martin Michek (KTM), 144 Roman Krejčí (KTM).

Čtyřkolky

258 Tomáš Kubiena (Ibos), 263 Zdeněk Tůma (Yamaha).

Automobily

306 Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford), 328 Tomáš Ouředníček, David Křípal (Ford), 331 Miroslav Zapletal, Marek Sýkora (ČR, SR/Ford), 343 Boris Vaculík, Martin Plechatý (Ford), 390 Jordi Queralto (Šp.), Petra Zemánková (Jeep Rubicon).

SSV (buggy)

414 Josef Macháček, Vlastimil Tošenovský (Can-Am).

Kamiony

502 Aleš Loprais, Petr Pokora, Chálid Kandí (ČR., ČR, SAE/Praga)

504 Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (Iveco)

509 Martin Šoltys, Tomáš Šikola, David Schovánek (Tatra)

510 Robert Szustkowski, Filip Škrobánek ,Jaroslaw Kazberuk (Pol., ČR, Pol./Tatra Jamal)

521 Patrice Garrouste, Petr Vojkovský, Szymon Gospodarczyk (Fr., ČR, Pol./Tatra Jamal)

535 Robert Randýsek, Geoffrey Thalgott, Erick Gilbert (ČR, Fr., Fr./MAN)