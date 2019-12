Aby byla hvězdná sestava se startovním číslem 310 na kapotě hiluxu kompletní, o to se stará navigátor. Bude jím Alonsův krajan, o pět let starší krajan Marc Coma. Ten dokázal vyhrát Dakar pětkrát na motocyklu a dva roky působil jako sportovní ředitel slavného dakarského maratonu.

Začal ve třech letech

Byla středa 29. července 1981, když se ve městě Oviedo na severu Španělska narodil chlapec plným jménem Fernando Alonso Díaz. Přišel na svět do rodiny prodavačky z obchodního domu a experta na výbušniny v těžebním průmyslu. Byl druhorozeným, pět let po sestře Loren. Do motokáry, kterou postavil jeho nadšený táta, sice usedl poprvé ve třech letech, ale závodit začal od sedmi.

V sezonách 1993, 1994, 1995 a 1996 vyhrál španělské juniorské mistrovství. O rok později získal italský titul a 1998 byl druhý v evropském mistrovství. Když se psal letopočet 2000, startoval už ve formuli 3000 a 4. března 2001 debutoval ve formuli 1 za volantem vozu Minardi. Ve Velké ceně Itálie na Monze dojel čtrnáctý, o dvě místa před ním skončil při svém debutu v F1 český pilot Tomáš Enge. Alonsův manažer a šéf týmu Renault Flavio Briatore poslal Alonsa v sezoně 2002 na pozici testovacího jezdce. Od šampionátu 2003 byl až do konce sezony 2018 pevnou jezdeckou součástí světa F1.

Byl to on, kdo ukončil pětileté panování Michaela Schumachera na trůnu formule 1, když se stal v roce 2005 poprvé mistrem světa. O rok později se mu podařilo obhájit titul, ale vzápětí šokoval přestupem k McLarenu, kde podepsal původně tříletý kontrakt. Svými zkušenostmi výrazně pomohl jezdeckému vývoji tehdejšího nováčka Lewise Hamiltona. Během sezony však začaly vztahy skřípat a Fernando se raději vrátil na dvě sezony (2008 a 2009) k Renaultu. Od roku 2010 oblékal pět let červenou kombinézu Ferrari. Nikdy však nezískal jezdecký titul, který si od něj Italové slibovali. Třikrát skončil v mistrovství světa „jen“ druhý. Roky od 2015 až do konce kariéry ve formuli 1 (zatím) po sezoně 2018 strávil u McLarenu.

Magnet na maléry

S Alonsovým jménem jsou spojeny také tři aféry, jež zahýbaly světem formule 1. Při kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska 2007 úmyslně zablokoval výjezd z boxu týmovému kolegovi, který tak nemohl zajet poslední měřené kolo. Byl za to potrestán posunutím o pět míst na startovním roštu.

Na podzim stejného roku figuroval jako jeden ze svědků, když jeho tehdejší tým McLaren čelil obvinění ze špionáže vozu Ferrari. Potvrdil tehdy, že dostal maily, kde byly utajené informace. I na základě jeho svědectví dostala britská stáj pokutu 100 milionů dolarů.

V sezoně 2009 byl v podezření, že se podílel na takzvané Crashgate ze závodu v Singapuru 2008. Tehdy úmyslně havaroval Nelsinho Piquet a na trať musel bezpečnostní vůz. Alonso, jenž startoval z patnácté pozice, využil situace k zastávce v boxech a závod nakonec vyhrál. Z vyšetřování nakonec vyvázl s čistým štítem.

Přes Le Mans do Dakaru

V roce 2017 testoval v Bahrajnu poprvé speciál Toyota TS050 Hybrid a v červnu 2018 byl členem vítězné posádky v legendární čtyřiadvacethodinovce v Le Mans. O rok později posádka s vozem číslo 8 kryla záda kolegům jedoucím se sedmičkou. Ti však měli technické problémy, a tak se Španěl znovu radoval s Japoncem Kazuki Nakadžimou a Švýcarem Sebastianem Buemim.

To už měl za sebou první zkušenost s dakarským speciálem, který v březnu 2019 poprvé vyzkoušel za asistence zkušeného dakarského vlka z Jižní Afriky Giniela de Villierse, který pojede Dakar již posedmnácté! Hned v prvním závodě Lichtenburg 400, který patří do jihoafrického šampionátu, se nevyhnul potížím. „Převrátili jsme se, museli odstranit čelní sklo a jet pak v brýlích kvůli prachu. Pak přišla srážka s ptákem a zase se poškodilo čelní sklo. Zbytek cesty jsem měl jednu ruku na volantu a druhou na skle,“ vyprávěl Alonso. Na dalším podniku Al Ula-Neom Cross Country Rallye v Saudské Arábii si zkusil podmínky, které by měly být podobné těm na Dakaru, a obsadil celkové třetí místo. „Byla to dobrá příprava na Dakar, objevili jsme zde nový terén i další nové věci. Obsadit dvě třetí místa v etapách a celkové třetí místo je skvělé. Před Dakarem nám to dodalo sebevědomí,“ konstatoval Alonso.

Po slavné rallye se očekává, že se znovu pokusí o zisk Trojkoruny motorsportu. Výhru ve Velké ceně Monaka a prvenství v Le Mans již má. Ještě mu chybí triumf v závodě 500 mil Indianapolis. V jednom z rozhovorů v roce 2012 (SM 28/12) se Fernando vyjádřil, že na základní škole byla jeho oblíbeným předmětem matematika. Uvidíme, zda si své další kroky v závodní kariéře dobře spočítal.

Rally Dakar 2020 odstartuje 4. ledna v saúdskoarabské Džiddě. Do první etapy vyrazí účastníci o den později. Celkem je čeká 7856 kilometrů, z nichž se 5097 pojede v rámci rychlostních zkoušek rozdělených do dvanácti etap. 42. ročník soutěže skončí 17. ledna v Al Qiddiyi.

Fernando Alonso Díaz

Narozen 29. 7. 1981

Bydliště Dubai

Stav rozvedený, přítelkyně Linda Morselli

Hobby cyklistika, fotbal, sociální sítě

Roční příjem 410 milionů korun

Debut v F1 Austrálie 2001

Starty 312

Výhry 32

Stupně vítězů 97

Nejlepší tréninky 22

Nejrychlejší kola 23

Body 1899

Kilometry na 1. místě v F1 8 643

Kilometry v F1 83 882

Úspěchy mistr světa F1 (2005, 2006), vítěz 24 hodin Le Mans (2018 a 2019), mistra světa FIA WEC (2019), 2. v MS F1 (2010, 2012, 2013), 3. v MS F1 (2007)

Foto: Marian Chytka, Redbullcontentpool.com a archiv