Rallye Dakar 2020: 10. etapa - Tůma dojel se čtyřkolkou druhý!

Pořadatelé ale etapu na 345. kilometru ukončili kvůli silnému větru. Helikoptéry měly na prvním úseku hodně práce a nebyla zajištěna bezpečnost pro druhou polovinu měřeného testu. V uzavřeném bivaku v Shubaytahu se budou muset závodníci během středy obejít bez asistence mechaniků a zázemí svých týmů. Ve čtvrtek je čeká etapa zpět do Haradhu dlouhá 744 kilometrů a z toho je 379 kilometrů vypsáno jako rychlostní zkouška. Čekat by je měli, podle informací pořadatelů, nejvyšší duny v Saúdské Arábii. Touto trasou cestovali první objevitelé ropy v této oblasti.

Duna Brabce a Alonsa

Smolařem etapy byl český motocyklový jezdec Jan Brabec. Nakonec však do bivaku naštěstí dorazil. „Jsem v pořádku. Bylo to dneska tak nebezpečné, že helikoptéry nestíhaly lítat. Já šel na hubu už na druhém kilometru a zlomil řídítka. Podařilo se mi je opravit, ale nabral jsem ztrátu třicet minut. Navíc nefungovala dobře zadní brzda. Je to v pohodě, nic jsem si naštěstí neudělal a nic mě nebolí,“ uklidňoval jezdec své okolí i fanoušky.

Podle dostupných informací mělo jít o stejný úsek tratě, kde předtím pilot formule 1 Fernando Alonso převrátil svou toyotu dvakrát přes střechu. Zřejmě vinou příliš rychlého nájezdu na dunu. Vůz to odnesl pouze rozbitým čelním sklem. Španělé ztratili v etapě téměř 78 minut a musí si ve středu poradit s pochroumaným vozem sami.

Jedenácté místo z úterní etapy si o den později zopakoval český jezdec Martin Prokop (Ford) a byl lepší než Nasser Al-Attiyah a již zmíněný Alonso. „Z hlediska bezpečnosti považuju rozhodnutí pořadatelů o zkrácení etapy samozřejmě za správné. Nám se stejně jako včera jelo náramně dobře a neobjevil se jediný problém. Teď nás čeká maratonský bivak bez pomoci mechaniků a příprava na další těžké duny v zítřejší etapě,“ zhodnotil svoji situaci Prokop. V průběžném pořadí si polepšil o jednu příčku na třinácté místo a za ním je Fernando Alonso s mankem 51:43 minuty.

Hláška dne: Tady rovně

Z českých kamionů bylo v desáté etapě nejrychlejší iveco řízené Martinem Macíkem, který byl ve středu sedmý. „Byla to příjemná jízda. Vypadá to tu jak v Mordoru. Trať hodně písčitá, duna, tvrdý podklad, duna. Ty duny měly dneska hodně zrádné zakončení. Jedete, nic nevidíte a najednou se zjeví stěna dolů. A pak rozhoduje, kdo jak zabrzdí. My jeli relativně na pohodu, abychom neudělali zásadní chybu. Přece jen, je to maratonská etapa. Strašně tu fouká. A hlavní dnešní navigační hláškou byla věta: Tady rovně,“ komentoval den sedlčanský jezdec.

Technické starosti měl Aleš Loprais (Praga): „Byla to etapa o přežívání, protože nás znovu zlobil senzor na turbodmychadle. Bylo nutné pětkrát zastavovat a resetovat to. Musíme důkladně prohlídnout naší Lady (označení pro kamion), aby byla připravena na čtvrteční extrémně náročnou etapu,“ uvedl Aleš Loprais na svém Facebooku.

Hondy stále útočí

Kategorii motocyklů opanovaly stroje Honda, jejichž řidiči získali všechna místa na stupních vítězů. Z první trojky v průběžné pořadí vypadl obhájce prvenství Australan Toby Price na KTM. Zatím to vypadá, že stroje rakouského výrobce poprvé od roku 2001 nevyhrají Rallye Dakar.

Mezi automobilovými posádkami prokázal své mistrovství Carlos Sainz (X-Raid Mini), který vyhrál již čtvrtou etapu v letošním ročníku a odrazil tak útok svých největších soupeřů. Přes osmnáct minut na něj ztrácí loňský vítěz Katařan Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) a jen šestnáct sekund na ním je na třetím místě třináctinásobný vítěz soutěže Francouz Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini).

Výsledky 10. etapy

Motocykly: 1. Barreda Bort (Šp./Honda) 2:11:42; 2. R. Brabec (USA/Honda) +1:07; 3. K. Benavides (Arg./Honda) +2:31; … 16. Engel (ČR/KTM) +26:07; 35. Michek (ČR/KTM) +36:48; 69. Vlček (ČR/KTM) +1:00:42; 84. Veselý (ČR/Husqvarna) +1:12:49; 86. J. Brabec (ČR/KTM) +1:13:44.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 2:03:43; 2. Przygonski, Gottschalk (Pol., Něm./X-Raid Mini) +3:05; 3. De Villiers, Haro Bravo (JAR, Šp./Toyota Hilux) +4:26; … 11. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +12:48; 16. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford F150) +17:34; 28. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +29:06; 62. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +2:38:15.

Čtyřkolky: 1. Wisniewski (Pol./Yamaha) 3:04:11; 2. Tůma (ČR/Yamaha) +48 s; 3. Sonik (Pol./Yamaha) +3:42; … 13 Kubiena (ČR/Yamaha) +20:07.

SSV: 1. Guthrie, Floene (USA, Nor./OT3) 2:23:47; 2. Hildebrand, Cazalet (USA, Fr./OT3) +25 s; 3. Farres Guel, Monleon (Šp./Can-Am) +1:22; … 17. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +17:59.

Kamiony: 1. Šibalov (Rus./Kamaz) 2:12:12; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +1:08; 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) +1:30; … 7. Macík (ČR/Iveco) +6:41; 9. Loprais (ČR/Praga) +9:36; 13. Šoltys (ČR/Tatra) +17:20.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky po 10. etapě

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 34:12:18; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +25:44; 3. Barreda Bort (Šp./Honda) +27:09; … 14. Michek (ČR/KTM) +3:18:48; 26. Engel (ČR/KTM) +5:13:22; 37. J. Brabec (ČR/KTM) +8:53:04; 40. Vlček (ČR/KTM) +10:22:57; 81. Veselý (ČR/Husqvarna) +20:49:47.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 37:15:37; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +18:10; 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) +18:26; … 13. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +3:43:13; 18. Zapletal, Sýkora (ČR/SR/Ford F150) +6:40:20; 38. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +14:13:31; 58. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +77:08:07.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 44:41:33; 2. Vitse (Fr./Yamaha) +16:18; 3. Sonik (Pol./Yamaha) +1:06:16; … 11. Tůma (ČR/Yamaha) +14:54:51.

SSV: 1. Currie, Berriman (USA/Can-Am) 46:22:15; 2. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am) +46:40; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +1:14:58; … 27. Macháček, Tošenovský (ČR/Can-Am) +20:34:08.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 40:20:04; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +36:08; 3. Vjazovič (Běl./MAZ) +1:40:00; 4. Loprais (ČR/Praga) +2:21:18; … 6. Macík (ČR/Iveco) +3:12:13; … 9. Šoltys (ČR/Tatra) +5:03:53.

Výsledky jsou neoficiální.