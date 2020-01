Rallye Dakar 2020: Ohlasy po 9. etapě - Přišly těžké duny a čeká se na maraton

Přinášíme postřehy některých startujících. V závorce je uvedena kategorie, název týmu, první číslo u lomítka znamená umístění v etapě, druhé aktuální pořadí.

Martin Michek (motocykly, Orion Moto Racing Group, 13./14.): „Ze začátku to byl doslova trial a takové hopsání po kamenech. Měl jsem v této pasáži pád, ale nebylo to nic velkého. Za celý den jsme najeli přes devět set kilometrů a bylo to vážně dlouhé. V druhé části etapy to už byl fofr a opět jsme letěli na plný plyn. Teď bude důležité se připravit na další dvě etapy, které budou maratonské. V těch se už leccos rozhodne.“

Aleš Loprais (kamiony, Instaforex Loprais Praga, 4./4.): „Měli jsme krásnou etapu, drželi se na třetím fleku, ale třicet kilometrů před koncem nám upadl výfuk, utavil nám jednu hadici a začala se tavit také pístnice řízení. Museli jsme zastavit. Chvilku hrozilo, že nám to vezme veškerý vzduch a zaseknou se brzdy. Ale nakonec to dobře dopadlo a povedlo se nám dojet do cíle. Chtěli jsme víc, ale díky za to, že zůstáváme ve hře.“

Milan Engel (motocykly, Orion Moto Racing Group, 27./27.): „Nebyla to žádná sranda. Zima, hodně kilometrů a navíc jsme vstávali někdy ve čtyři ráno. Mám problémy se zápěstím a bolí mě z toho ruce. Dost jsem si vytrpěl a na maratónskou etapu se musím dát dohromady. Dali jsme menší rozetu. Teď už mi motorka jede okolo 160 km/h a je to mnohem lepší. Občas ale chvíli trvá, než se motor z menších otáček sebere.“

Martin Macík (kamion, Big Shock Racing, 14./6.): „Začátek etapy byl brutální v nějakém obrovském kamenolomu. Na čtyřicátém kilometru jsme sjeli do nějakého řečiště, předjeli tři kamiony a pak se pověsili za Martina Šoltyse. O den dříve nám sice pomohl tím, že nás vytáhl z písku, ale tentokrát nás asi sto dvacet kilometrů brzdil a až do první neutralizace. Asi na kilometru s číslem 350 přišel defekt. Bohužel zase a nevím, co se ještě může během posledních tří etap stát. Pokusíme se ještě prosadit se mezi prvních pět, ale moc optimisticky to zatím nevidím. Rychlost na to máme, ale chybí nám více štěstí,“

Boris Vaculík (automobily, 3RCZ.COM, 29./57.): „První část etapy byla klasická kamenitá rozbíječka – díry, šutry, strže a mračna prachu. Francouzskou toyotu jsme nemohli v té tmě předjet až do neutralizace. Prostě děs běs. Sto třicet kilometrů v prachu. Dojedeme na kontakt, borec přidá a zapráší. My zastavíme, protože není vidět na předek kapoty a tak pořád dokola. Po neutralizaci už nás naštěstí pustil, ale s kamazem v zádech jsem byl trochu nesvůj. Druhá půlka etapy hezky ubíhala, byť nejdeme naplno, tak jsme si zapředjížděli a zase mě to bavilo. Asi třicet kilometrů před cílem jsme v dunách dojeli kluky Coronelovi s jejich monstrózní buggy. Martin to moc rád nevidí a říká, že jak před sebou vidím auto, jsem jak honící pes. Kluci byli chytlaví a hraví, akceptovali výzvu a honili jsme se až do cíle. Moc jsem si to užil, Martin už méně, protože některé pasáže byly za hranou. Všem jsem musel slíbit, že podobné kousky už předvádět nebudu. V posledním úseku jsme měli super čas a nakonec z toho bylo 29. místo.“

Martin Šoltys (kamiony, Tatra Buggyra Racing, 9./9.): „První kilometry byly hodně rozbité, opravdu masakr. Měli jsme jeden defekt, ale ten Šiky stačil dofukovat a měnili jsme ho až v neutralizaci. No a druhá část byla zase rychlostní. Před námi jeden kamaz, za námi Macík a letěli jsme všichni sto čtyřicet. Přetahovaná o jeden kilometr, a to mě příliš nebaví.“

Martin Prokop (automobily, MP-Sports, 11./14.): „Z našeho pohledu první podařená etapa, kdy jsme neměli žádný problém a jeli jsme čistě hezky celý den. Konečně tam byly pěkné úseky na řízení a je vidět, že když je trať technická, výsledek není špatný. Technikům se podařilo zapracovat na top speedu a také se do vysokých rychlostí lépe vyladila převodovka. Jeli jsme slušné tempo a bojovali s nejlepšími piloty,. Většinu etapy to bylo kolem šestého až osmého místa. V poslední části bylo nutné zpomalit, možná jsem už auto šetřil zbytečně hodně, takže tam jsme něco ztratili. Ovšem dokončilo nás asi pět aut v jedné minutě, takže to jedenácté místo není až takový propad. První týden pro mě nebyl příliš šťastný, ale nyní již snad ukazuji svou rychlost a konkurenceschopnost.“

Josef Macháček (SSV, Buggyra Racing, (11./27.): „První část byla hodně technická, podobná Maroku. Tam jsme měli velký problém s předjížděním mezi kameny. Museli jsme riskovat, abychom něco zajeli. Druhá část byly zase duny. Po tankovačce jsem měl pocit, že nám nalili jiný benzín, protože jsme všechny předjížděli rozdílem třídy. Bugina fungovala skvěle. Ke konci etapy jsme trochu bojovali s tmou, ale tentokrát to byl nerozhodný souboj.“

Tomáš Ouředníček (automobily, Ultimate Dakar, 26./36.): „Měli jsme na přejezd skoro čtyři hodiny. Připomínalo to klasický Dakar posledních let, kdy se dlouho jede a nic se neděje. Pak to ale začalo zostra. Potýkali jsme se s náročnou a hodně rozbitou tratí, byla technická s klikatými cestami. Tahle trať vyhovovala hlavně kamiónům, které nemusí vůbec řešit kameny i malé strže a jedou rovně. Na trase byly dvě hodně rozbité toyoty. I proto jsme volili spíš opatrnou stopu. Auto nám jelo výborně, David skvěle navigoval, takže jsme si to užívali. Zvlášť, když jsme po tom kamenitém úseku zpátky předjeli kamiony, které se před nás dostaly. Ale na technické části na konci měřeného úseku se přes nás opět přehnaly.“

Zdeněk Tůma (čtyřkolky, Barth Racing, 10./11.): „Ze začátku jsme jeli po kamenité cestě plné zatáček na takovou skalnatou plošinu, potom přes štěrková řečiště a nakonec písčitými pláněmi. Etapa mi přišla zajímavá a bylo to fakt rychlé,“ „Zahlédl jsem je, ale rychle jsem to musel pustit z hlavy a hlídat si navigaci, což mi šlo tentokrát na jedničku. Vůbec jsem nezabloudil a nikde se zbytečně nezdržel Jen v první části jsem si v jedné prohlubni narazil ráfek předního kola a ucházela mi pneumatika. Naštěstí nebyla proražená a stačilo ji jen dofouknout,“ řekl Tůma, který jde do závěrečných tří etap ve formě. „Teď nás čekají dvě maratonské etapy, takže na stroj chystáme nové gumy a olej. Opřu se do toho a uvidím, co mi podmínky dovolí. Osobně se cítím dobře. Tělo už je sice unavené, ale není to nic, co by mě mělo zastavit.“

Dakarský chléb by se měl lámat ve středu a ve čtvrtek. Dnes a zítra pokračuje Rallye Dakar 2020 takzvanou maratonskou etapou, která dohromady měří přes 1350 kilometrů. Závodit se bude v poušti Rub' al Khali, zásadní prověrkou by měly být její dunová pole.

Český jezdec Martin Prokop k tomu poznamenal: „Ty dvě etapy mohou být skutečně záludné, protože měníme lokaci a přesouváme se konečně do velkých dun. To bude zrádné a velice těžké pro všechny závodníky. Jen doufám, že nás pořadatelé nechají přes ty duny opravdu přejet a neprotáhnu nás mezi, jako to zde předváděli dosud.“¨