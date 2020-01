Rallye Dakar 2020 – 4. etapa: Prokop drží desítku, Michek jedničkou v motocyklech

Nováček na Dakaru Martin Michek zaujal po potížích týmového kolegy Milana Engela pozici nejlepšího českého motocyklového jezdce.

Ve středu se soutěž přesunula do Al Uly a jezdce a posádky čekalo 453 kilometrů rychlostní zkoušky, která se jela opět převážně po šotolinových cestách. Všichni se samozřejmě opět potýkali s obtížnou navigací.

Všechny kameny světa

Prokop dojel v etapě čtrnáctý, dvě a půl minuty za hvězdou z formule 1 Fernandem Alonsem. O tom, co museli účastníci zažít, svědčí jeho slova českého závodníka. „Neudělali jsme žádnou větší chybu, jenom jednou měnili kolo. Když si uvědomím, že dneska vysypali pořadatelé na trať snad všechny kameny světa, tak jedno píchlý kolo není zase špatná bilance. Posledních padesát kilometrů to byl jenom trial na jedničku dvojku. Kamiony přes to frčí a my se tam trápíme. Těch šutrů už máme plný zuby. Jsme rádi, že jsme to všechno za čtyři dny přeskákali. Doufáme, že dál už to bude jenom o písku a o dunách,“ komentoval Prokop svůj výkon.

Karel má plný výkon

V kategorii kamionů byl z Čechů nejlepší na sedmém místě Aleš Loprais, který si polepšil o jednu příčku na páté místo, když předstihl vítěze posledních tří ročníků Rusa Edouarda Nikolajeva na kamazu. Loprais je hned za čtvrtým Martinem Macíkem, který ke středeční části soutěže uvedl toto: „Jsme v cíli a jsme rádi. Hlavně máme opět zpátky stoprocentní výkon našeho Karla (kamion Iveco). Dneska byly neuvěřitelné šutry, nedokážu ani pospat, jak je nemám rád. Asi sto kilometrů před cílem etapy jsem najednou po malém skoku cítil, jak je prázdná pravá zadní. Následovala rychlá výměna, a když se nám dařilo ostatní dohánět, najednou byla pravá zadní zase prázdná. V bivaku bude zapotřebí udělat pár menších oprav, ale po téhle kamenité etapě je vůbec zázrak, že auto všechno přežilo.“

Engel měl ve finiši problémy

Z šesti českých motocyklových jezdců dokončili etapu všichni. Nejlépe si vedl nováček Martin Michek (Orion – Moto Racing Group), který si devatenáctým místem v etapě sáhl na své dakarské maximum. Jeho týmový parťák Milan Engel byl ještě na průjezdní kontrole na 346. kilometru na sedmdvacátém místě se ztrátou pouhých 14:45 minuty. Ke konci rychlostní zkoušky se však dostal do potíží. V etapě ztratil nakonec 1:35:52 hodiny a dokončil ji až jako šedesátý. V aktuálním pořadí se propadl z 22. na 34. místo. Na penalizaci 41 minut doplatil český motocyklista Jan Brabec (Big Shock Racing), Z původně 43. místa v etapě se nakonec stalo až umístění s číslem 65.

Dařilo se už jen jedinému českému zástupci v kategorii čtyřkolek Zdeňku Tůmovi, který se po čtvrté etapě posunul do první desítky kategorie quadů a je devátý.

Výsledky 4. etapy

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +4:24:51; 2. Benavides (Arg./Honda) +35 s; 3. Branch (Botswana/KTM) +55 s;… 19. Michek (ČR/KTM) +12:54; 45. Krejčí (ČR/KTM) +1:08:41; 47. Vlček (ČR/KTM) +1:19:20; 60. Engel (ČR/KTM); 65. J. Brabec (ČR/KTM) +1:44:13; 106. Veselý (ČR/Husqvarna) 2:51:07.

Automobily: 1. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) 4:04:34; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +2:26; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +7:18; … … 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +28:54; 25. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +1:01:27; 26. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford F150) +1:03:00; 38. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +1:57:32.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 5:22:42; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +1:24; 3. Vitse (Fr./Yamaha) +3:22; … 11. Tůma (ČR/Yamaha) +36:48.

SSV: 1. Guthrie, Floene (Nor./OT3) 5:01:13; 2. Domzala, Marton (Pol./Can-Am) +19 s; 3. Jones, Walch (USA/Can-Am) +1:14.

Kamiony: 1. Šibalov (Rus./Kamaz) 4:15:43; 2. Karginov (Rus./Kamaz) +2:41; 3. Sotnikov (Rus./Kamaz) +9:05; … 7. Loprais (ČR/Praga) +34:45; 10. Macík (ČR/Iveco) +25:16; 13. Šoltys (ČR/Tatra) +46:28.

Výsledky jsou neoficiální.

Pořadí po 4. etapě

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 15:06:43; 2. Benavides (Arg./Honda) +2:30; 3. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +8:31; … 22. Michek (ČR/KTM) +1:40:05; 34. Engel (ČR/KTM) +2:43:39; 40. J. Brabec (ČR/KTM) +3:38:10; 46. Krejčí (ČR/KTM) +5:10:14; 47. Vlček (ČR/KTM) +5:15:42; 104. Veselý (ČR/Husqvarna) +9:52:17.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 15:12:12; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +3:03; 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) +11:42; … 9. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:09:41; 19. Zapletal, Sýkora (ČR/SR/Ford F150) +2:48:07; 30. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +4:08:29; 32. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +4:15:40.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 19:00:47; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +21:03; 3. Vitse (Fr./Yamaha) +30:50; … 9. Tůma (ČR/Yamaha) +4:34:07.

SSV: 1. Hinojo Lopez, Ortega Gil (Šp./Can-Am) 18:24:52; 2. Lopez Contadro, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +3:01; 3. Currie, Berriman (USA/Can-Am) +4:34.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 15:54:43; 2. Vjazovič (Běl./MAZ) +10:43; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +15:02; 4. Macík (ČR/Iveco) +59:16; 5. Loprais (ČR/Praga) +1:08:55; 9. Šoltys (ČR/Tatra) +2:07:05.

Výsledky jsou neoficiální.