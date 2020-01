Rallye Dakar 2020 – Obhájí Nasser, vydrží KTM, a co nováček Alonso?

Ve startovní listině najdeme všechny vítěze od roku 2007 a také hvězdu formule 1 Fernanda Alonsa.

Rally Dakar 2020 odstartuje 4. ledna v saúdskoarabské Džiddě. Do první etapy vyrazí účastníci o den později. Celkem je čeká 7856 kilometrů, z nichž se 5097 pojede v rámci rychlostních zkoušek rozdělených do dvanácti etap. 42. ročník soutěže skončí 17. ledna v Al Qiddiyi. V nadcházejícím textu se věnujeme zahraničním jezdcům. Šancím českých závodníků se budeme věnovat v samostatném textu.

Jak dlouho vydrží KTM?

V roce 2001 vyhrál Ital Fabrizio Meoni na stroji KTM a od té doby vládnou stroje z rakouského Mattighofenu motocyklové klasifikaci Rallye Dakar na všech kontinentech. Meoni svou výhru v sezoně 2002 zopakoval, ale v úterý 11. ledna 2005 zahynul při nehodě na trati rychlostní zkoušky Rallye Dakar. O nepřerušenou sérii vítězství značky KTM se postaral pěti prvenstvími také Španěl Marc Coma, který později působil dva roky jako sportovní ředitel soutěže a letos startuje jako navigátor nováčka a hvězdy rallye Fernanda Alonsa.

Letos se bude snažit prodloužit neuvěřitelnou sérii výher KTM především trojice továrních jezdců – Australan Toby Price (dvě výhry na Dakaru), Rakušan Matthias Walkner (1 prvenství) a Brit Sam Sunderland (1 vítězství). Situaci před startem shrnul obhájce prvenství Toby Price následujícími slovy: „Při generálce na Dakar jsem skončil v Maroku pod stupni vítězů, což bylo dost frustrující. Na druhou stranu to byla dobrá zkušenost, protože se člověk musel naučit pracovat s malým množstvím informací, což bude tady v Saúdské Arábii podobné. Podařilo se nám postavit dobrou, silnou a rychlou motorku, ale to samo o sobě nestačí. Nejvíce mi pomohl Jordi Viladoms (bývalý jezdec a týmový manažer KTM), který má obrovské množství informací, o které je ochoten se o ně rozdělit. Hodně spoléhám na náš týmový duch, protože tady pracuje spousta lidí, pro které je Dakar srdeční záležitostí. Všichni děláme všechno pro vítězství.“

Srazit korunu svým soupeřům se budou snažit motocyklisté z tovární stáje Honda. Jedním z nich je Američan Ricky Brabec, který ještě po šesti etapách loňského ročníku vedl, ale pak „dodýchal“ motor jeho stroje. Jemu budou sekundovat Argentinec Kevin Benavides a Joan Barreda Bort. Španěl vyhrál za posledních devět let šestnáct etap, což je nejvíce ze všech soupeřů ve startovním poli. Jeho nejlepším výsledkem je páté místo z ročníku 2017.

Do boje o vítězství, nebo minimálně stupně vítězů se však mohou poprat i další. Platí to o továrním týmu Yamahy a především jeho jezdcích Nizozemci Adrienu van Beverenovi a Francouzi Xavieru de Soultraitovi. S husqvarnou pojedou Chilan Pablo Quintanilla a Američan Andrew Short. Na francouzskému Shercu nastoupí Adrien Metge a za pozornost stojí také dva zkušení slovenští borci Ivan Jakeš a Štefan Svitko. Oba sedlají stroje KTM 450 Rallye Replica, druhý jmenovaný má na svém kontě skvělé druhé místo v ročníku 2016.

Mini vyzývá na souboj toyoty

Bezmála desítka jezdců může v kategorii automobilů pomýšlet na vítězství v konečném pořadí. Výhru obhajuje Nasser Al-Attiyah, který má na své kontě ještě prvenství z let 2011 a 2015. Katařan pojede opět jako člen tovární stáje Toyota Gazoo Racing s modelem Hilux. „Moje první vítězství na Dakaru bude vždy největší, ale to třetí minulý rok bylo zvláštní. Vždyť jsme dominovali od začátku až do konce. Při generálce v Maroku nás potkaly problémy s elektrikou, což nás zase tolik nemrzelo, protože jsme mohli lépe připravit auto a snažit se eliminovat další možné problémy. Zdejší terény znám velmi dobře, podařilo se mi tady vyhrát v letech 2008 a 2011. Vím přesně, co mohu očekávat. Duny jsou složité a úplně jiné než v Jižní Americe, připomínají spíše africkou Mauritánii. Doma v Kataru máme stejné typy dun a ty zdejší jsou jen sto deset kilometrů od mojí země. Tady nevyhraje nejsilnější auto, ale nejlepší řidič. Vím, že jsem favorit,“ shrnuje své dojmy před startem Nasser Al-Attiyah.

Sekundovat v továrním týmu Toyota mu bude především Jihoafričan Giniel de Villiers, který startoval v šestnácti Dakarech, všechny dokončil a jednou vyhrál (2009). Týmovou sestavu doplňuje Nizozemec Bernhard Ten Brinke a dvojnásobný mistr světa formule 1 Španěl Fernando Alonso. Počítat lze i dalšího jezdce s hiluxem Yazeeda Al-Radži ze Saúdské Arábie, jenž jede v sesterské stáji Overdrive Toyota.

Bezpochyby největší pozornost bude na sebe poutat dvojnásobný šampion formule 1 a vítěz 32 závodů F1 Fernando Alonso. „Chci poznat Dakar co nejvíce a to se mi podaří jenom tak, jestliže ho dokončím. Čelím jedné z největších životních výzev a dělal jsem v posledních měsících všechno proto, abych tady odvedl slušnou práci. Zatím jsem jezdil jenom na asfaltu a není snadné se za několik měsíců naučit jezdit v písku. Určitě nepatřím k favoritům. K tomuto závodu budu přistupovat jako k nezapomenutelnému zážitku,“ prohlásil Španěl.

Největším soupeřem jezdců japonské značky bude sestava X-Raid teamu, kteří jedou s vozy Mini John Cooper Works Buggy. A jde skutečně o hvězdy. Je to především třináctinásobný vítěz Francouz Stéphane Peterhansel, jenž měl jet s německou manželkou Andreou. Ta za svobodna Meyerová úspěšně závodila na motocyklu i s automobilem, ale neprošla závěrečnou rutinní lékařskou kontrolou. Nahradí ji na sedadle navigátora Portugalec Paulo Fiuza. Čtyřiapadesátiletý Peterhansel má na svém dakarském kontě jedenáct startů na motocyklu, dvacet s automobilem a dohromady dokázal třináctkrát vyhrát.

S „miníkem“ pojede také sedmapadesátiletý Carlos Sainz, dvojnásobný mistr světa v rallye. Volant stejného modelu budou „kočírovat“ rovněž zkušený Argentinec Orlando Terranova a nesmírně ambiciózní Polák Jakub Przygonski. V posledních třech letech obsadil sedmé, páté a čtvrté místo. Slovanský prvek v týmu představuje také ruský jezdec Vladimír Vasilijev. Za pozornost ve startovní listině stojí řidič se startovním číslem 329, který je Romain Dumas. Francouz bude řídit Peugeot 2008 DKR a patří k neuvěřitelným univerzálům. Na svém kontě má tři výhry ve slavném podniku 24 hodin Le Mans (2010, 2013 a 2016) a prvenství americkém závodě do vrchu Pikes Peak (2018). Na Dakaru pojede potřetí.

Rusové myslí jen na výhru

Kamazy se dočkaly prvního vítězství na Rallye Dakar v roce 1996 a od té doby dosáhly ještě na dalších čtrnáct prvenství. Jejich série není tak impozantní jako v případě motocyklů značky KTM, ale neméně výrazná.

Současný model 43509 prošel za poslední roky řadou technických inovací zejména v oblasti motorů a výfukového systému. Ruští inženýři se věnovali rovněž snížení těžiště závodního kamionu. Přepracovali přemístění některých komponentů sacího a palivového systému. Nádrž byla nově posunuta více ke středu vozu. Převodovka ve všech vozech je plně automatická, brzdy jsou bubnové a vozy „obuty“ do pneumatik Gooyyear.

Hlavním soupeřem ruských těžkých vozů měly být speciály nizozemské stáje Petronas de Rooy Iveco. Jejich hlavní jezdecké eso Gerard de Rooy (vítěz Dakaru 2012 a 2016) nebude sedět za volantem, což zapříčinila bolavá a na obzoru je operace plotýnky. Tým je navíc oslaben o Federico Villagru, jenž nemůže jet vinou ekonomické situace v rodné Argentině.

Roli hlavního konkurenta by mohly převzít bulharské kamiony MAZ, které pohánějí motory GyrTech roudnické stáje Buggyra. „Dodáváme MAZ motory na klíč. K tomu jisté součástí elektroinstalace a systém řízení. Detaily si pochopitelně necháváme pro sebe. Nový model disponuje lehčím koncovým výkonem i řiditelností. Když k tomu připočteme tradiční spolehlivost, víme, že máme motory schopné porazit a porážet Kamaz,“ tvrdí šéf Buggyry Martin Koloc.

Sestavě tovární stáje MAZ SportAvto vévodí samotný šéf týmu Sergej Vjazovič a on, stejně jako další řidiči Višněvskij a Vasiljevkij mají v nových speciálech automatickou převodovku.

Na co si dát pozor

Novým ředitelem soutěže se stal bývalý motocyklový jezdec a navigátor (naposledy Stephane Peterhnasela) David Castera. S ním přišla nová pravidla a upravená ta současná. Vybrali jsme ty nejdůležitější změny.

SUPERMARATON. Týká se motocyklistů a čtyřkolkářů. Odehraje se druhý a třetí den soutěže. Po druhé etapě budou mít jezdci pouhých deset minut na nejnutnější údržbu strojů. Na rozdíl od klasické maratonské etapy si nemohou pomáhat mezi sebou. Také je zakázána výměna dílů mezi týmovými kolegy. Noc mohou strávit u svých týmů, na rozdíl od maratonské etapy, kde spí ve společném bivaku všichni účastníci. Na jedné sadě pneumatik musí absolvovat během dvou dnů 890 kilometrů a z toho 771 v závodním tempu.

ROADBOOKY. Před čtyřmi etapami dostanou jezdci a posádky itineráře dvacet minut před startem. Budou označeny barevně, aby pomohly v lepší orientaci navigátorům. Cílem je omezit práci takzvaných mapmanů, kteří hledali jezdcům velkých týmů nejrůznější zkratky mezi jednotlivými kontrolními body. Dokázali jim tak ušetřit desítky kilometrů během jedné etapy.

POVINNÁ ZASTÁVKA. Dosud platil povinný oddech patnáct minut v tankovací zóně pro motocyklisty a jezdce na čtyřkolkách. Podle nových pravidel platí tato pauza pro všechny účastníky soutěže. Jedná se o bezpečnostní prvek před další části etapy, kdy se projevuje zvýšená únava.

DAKAR EXPERIENCE. Takto je označená klasifikace závodníků, kteří budou nuceni odstoupit (s výjimkou zdravotních důvodů). Mohou pokračovat v oddělené klasifikaci, ale pokud odstoupí znovu, již se nemohou do soutěže vrátit. Toto pravidlo se netýká elitních jezdců (seznam nebyl určen), kteří nemohou v případě odstoupení dále pokračovat.

ASISTENCE NA TRATI. Kamiony, které jsou zařazeny jako rychlá asistence (třída T4.3), musí absolvovat kompletní etapu včetně úseku rychlostní zkoušky. Pokud zamíří zkráceným směrem pomoci jiným účastníkům rallye, musí se vrátit následně na trať do místa, ve kterém ji opustily.

Trasa Dakaru 2020 Den Trasa Celkem km Km zkoušky 5. 1. Džida - Al Wajh 752 319 6. 1. Al Wajh - Neom 401 367 7. 1. Neom - Neom 489 404 8. 1. Neom - Al Ula 676 453 9. 1. Al Ula - Ha il 563 353 10. 1. Ha il - Rijád 830 478 11. 1. Den odpočinku 12. 1. Rijád - Wadi-Al-Dawasir 741 546 13. 1. Wadi-Al-Dawasir - Wadi-Al-Dawasir 713 474 14. 1. Wadi-Al-Dawasir - Haradh 891 415 15. 1. Haradh - Shubaytah 608 534 16. 1. Shubaytah - Haradh 744 379 17. 1. Haradh - Al-Qiddiva 447 374 7855 5096

