Rallye Dakar 2022: Prokop chce vyztužit Shreka a myslí na klasickou rallye

Trasa Dakaru 2021 čítala 7646 kilometrů, byla rozdělena do dvanácti etap a z toho bylo 4767 kilometrů měřených. Závodnici startovali a končili v Džiddě na pobřeží Rudého moře.

Největší stres byl před startem

Celosvětové starosti, které dělá čínský virus, se dotkla také slavné soutěže, která se však nakonec odjela za zpřísněných podmínek. „Největší nervy byly před startem, kdy se změnily podmínky pro vstup do Saúdské Arábie a vypravovaly se speciální lety. Čekali jsme na covidové testy, bohužel dva členové týmu byly pozitivní. Jak už se Dakar rozjel, už to byla paráda, soustředili jsme se na závod, i když jsme všude museli mít roušky. V tom byli organizátoři naprosto striktní,“ vysvětlil Prokop, co startu do soutěže předcházelo.

Podle jeho slov rozhodla o úspěšném výsledku příprava, elán obou členů posádky, chuť se předvést a odhodlání zlepšit loňské dvanácté místo. „Hodně jsme ztráceli v písku, nevím proč. Jakmile jsme se pustili do stíhačky, odešly nám poloosy, které negativně ovlivnily výsledek. V šesté etapě se nám rozbily tři. To bylo poprvé, kdy jsem přemýšlel o odstoupení. Poslední totiž praskla pět set metrů před cílem rychlostní zkoušky, ztratili jsme tam čtyřicet padesát minut. Jinak jsme mohli pomýšlet na páté místo. To je jediné, co mě opravdu mrzí,“ shrnul Prokop.

Pochvala pro pořadatele

V Saúdské Arábii se jelo letos podruhé. Zatímco minulý rok si organizátoři vyslechli řadu stížností, že trať byla příliš rychlá, navigačně málo obtížná a celkově velice jednoduchá, letošní ročník byl úplně o něčem jiném.

„Zažili jsme rozmanité podmínky, složitou navigaci, těžký terén, který se často měnil. Zátěž byla obrovská na všechny, což bylo dobře,“ popsal Prokop obtížnost tratě a dodal: „Ani jeden den nebyl stejný, tempo se často měnilo. Pořád jsme museli přemýšlet, neustále tam byl závodnický stres. Byl bych rád, kdyby se pro další ročníky podařilo zapojit do trasy sousední země, a soutěž získala cestovatelských duch putování a dobrodružství. Jinak není, co pořadatelům vytýkat.“

Novinka dostala pochvalu

Letos dostávalo první patnáct posádek na startu elektronický roadbook, který si vlastním kódem mohl každý navigátor otevřít nejdříve patnáct minut před startem. Jaké měl zkušenosti s touto novinkou Prokopův navigátor Viktor Chytka? „Jak jsem měl z elektronické navigace obavy, dopadlo to dobře. Všechny přístroje byly v jedné rovině, což je pro navigátora důležité zejména když se jede rychle v těžkém terénu. Nikdo ze soupeřů nemohl mít jiné poznámky, všichni jsme měli stejné podmínky. V konečném důsledku mně to určitě vyhovovalo.“

V průběhu jednotlivých etap se však i on dostal do úzkých. „Ne všechny terénní nerovnosti nebo díry jsou v roadbooku zaznamenány. Povětrnostní podmínky se v tamním prostředí mění, což se projevuje na terénu, který dostává jinou podobu. Když jsem udělal ve druhé etapě chybu, šel jsem za Timem Gottschalkem (navigátor Jakuba Przygoňsdkého) a Matthieu Bäumelem (navigátor Nassera Al-Attiyaha) a poradili mi. Mám výhodu, že z doby, kdy jsem na Dakaru ještě fotil, znám všechny lidi ze světové špičky,“ zhodnotil Chytka situaci z pohledu navigátora.

Jiné poloosy pro Shreka

Závodní vůz Ford Raptor RS Cross Country, který má týmovou přezdívku Shrek, dostal zabrat, co nejvíce to šlo. Prokop ještě v cíli soutěže v Saúdskoarabské Džiddě řekl, že auto ještě nikdy nebylo na konci soutěže tak dobité jako letos. „Největším problémem se ukázaly poloosy, tady musíme zainvestovat do dražšího materiálu. Jedná se o extrémně exponovanou a namáhanou součástku, která musí hodně vydržet. Hodně mi vyhovovala nová sada tlumičů, kterou jsme měli na odzkoušení. Umožňují mi s autem hodně si dovolit v rozbitém terénu. Vydržely do páté etapy, pak jsme dávali starší a už to nebylo ono. Pokud je o výkon auta, ty plánujeme na Dakar 2022. Podle připravovaných pravidel se budou na Dakaru používat alternativní zdroje a tomu se mi nevyhneme,“ říká Prokop.

V otázce techniky jsou hodně zmiňovány buginy, se kterými jeli například vítěz kategorie automobilů Francouz Stéphane Peterhansel a loňský vítěz, letos třetí Španěl Carlos Sainz. Letos druhý Katařan Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) prohlásil, že pokud organizátoři nezmění technické předpisy, tak příští rok nepojede. V čem spočívá výhoda těchto strojů, vysvětluje Prokop: „Buginy mají delší tlumiče, což je výhoda do těžkého terénu. Jsou to sice dvoukolky, ale jsou širší a mají dovoleno odfukování pneumatik, takže, projedou duny lépe než my. Jsou lehčí a na rychlostní limit 180 km/h se dostanou dříve než jejich soupeři. Pokud neudělají chybu nebo technický problém, tak není šance s nimi držet krok. Pořadatelé musí udělat změny v technických předpisech. V tom s Nasserem absolutně souhlasím.“

Nikdo není nesmrtelný

Nepříjemnou situaci zažila česká posádka ve čtvrté etapě. „Jeden kluk z toyoty, který startoval poprvé a byl zatraceně rychlý, měl těžkou nehodu. Když jsme jeli kolem, byl na kapačkách a u něj záchranáři. Člověk si v tu chvíli uvědomí, že není nesmrtelný. Často se hodně práší a během každé etapy vznikají krizové situace. Nakonec všechno přebije adrenalin, ale musíte mít pořád na paměti, že při žádném předjíždění nesmíte ohrozit soupeře, ať jedou s čímkoliv,“ hodnotí Prokop riziko soutěže.

Často dostávají účastníci soutěže otázku, jak řeší potřebu si někam odskočit. „V Saúdské Arábii jsme měli v bivaku velké buňky s keramickými toaletami a sprchami, což jsme moc nevyužívali. Měli jsme však vlastní sprchu a toaletu v doprovodném automobilu,“ říká Viktor Chytka.

Co když přijde potřeba při jízdě? „Během jízdy samotné se člověk musí dostat do rytmu. Jedu na hranici dehydratace. Poprvé se napiju třeba po sto kilometrech. V jedné etapě mi vypadla hadička s pitím a bylo to nepříjemné, protože hlava přestala pracovat. Využil jsem pasáž, kdy se jelo na asfaltu, a napil se od Viktora. Je to ovšem Dakar a na něm se musí zkrátka trpět,“ tvrdí Prokop.

Dakar skončil, ale jezdec ani spolujezdec se nezastaví. Co čeká oba v nejbližších měsících? „Rád bych se vrátil do mistrovství světa v rallye na šotolinové tratě. Rád bych se také soustředil na technické změny na autě pro Dakar a na podzim absolvovat několik závodům na Středním Východě,“ říká ke svému programu Martin Prokop. Bude ho na podnicích světového šampionátu v rallye opět navigovat Viktor Chytka? „Bavili jsme se s Martinem o takové možnosti, ale není to jednoduché, protože nejsme profesionální závodníci. V mém případě musím brát ohled na své klienty,“ dodává navigátor, jenž je civilním povolání právník.

Martin Prokop a Viktor Chytka v číslech