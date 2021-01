Rallye Dakar 2021 odstartovala v neděli 3. ledna etapou z Džiddy do Bišy. Opět se jede v Saúdské Arábii, trať je ale podle organizátorů z 90 % nová. Na závodníky přitom čeká celkem 7.646 kilometrů, rozdělených do 12 etap, z nichž 4.767 km bude měřených. O pořadí do první etapy rozhodl prolog, který se jel 2. ledna.

12. Janba - Džidda (225 měřených km)

Ani závěrečná etapa neměla být ta nejjenodušší, pro české závodníky však byla sladkou tečkou. Martin Macík v kategorii kamionů vyhrál třetí etapu letošního Dakaru, což mu přineslo skvělé čtvrté místo mezi kamiony. Lépe dopadly jen továrny Kamazy. Radoval se i Martin Michek, který v hodnocení motorkářů skončil celkově desátý. Vyrovnal tak výkon Stanislava Zlocha z roku 1998. Devátý celkově pak skončil Martin Prokop v kategorii automobilů.

11. Úla - Janba (511 měřených km)

Předposlední etapa Dakaru 2021 rozhodně nebyla jen dojetí do cíle, šlo o nejdelší měřenou speciálku v soutěži, o níž pořadatelé dopředu avizovali, že oddělí zrna od plev. Úpsěšná byla halvně pro motorkáře Martina Michka, který se po ní dostal v průběžném pořadí mezi top 10 jezdců. Naopak Martin Prokop se trápil a dokonce málem předčasně skončil, když v jednom místě uvízl. Mezi kamiony se pak v absolutním pořadí Martin Macík dostal před Aleše Lopraise.

10. Naúm - Úla (342 měřených km)

V desáté etapě Martin Macík navázal na svůj úspěch z deváté etapy, když se svojí posádkou opět zajel nejlepší čas mezi kamiony. „Celou etapu to byl pořádný fičák. Jako první na trati jsme otevírali ostatním trať a udělali pár chybiček i malé bloudění bylo, ale nejednalo se o nic zásadního,“ komentoval to Macík, který se v etapě musel potýkat s rozbitým čelním sklem. V celkovém pořadí se nicméně nadále držel pátý. To motorkáři Martin Michek a Milan Engel si polepšili. Naopak o příčku v průběžném pořadí se propadl Martin Prokop, který si v etapě stěžoval na množství kamenů.

9. Naúm - Naúm (465 měřených km)

Na deváté etapě Dakaru 2021 se radovala posádka Martina Macíka. Trojice jedoucí ve speciálu Iveco přezdívaném Karel totiž dosáhla na první místo v etapě mezi kamiony, což se povedlo poprvé v Macíkově kariéře. Výborně si počínal také Martin Prokop, který mezi automobily dojel na skvělém na šestém místě. Šlo přitom o jednu z nejtěžších etap Rally Dakar 2021.

8. Sakaka - Naúm (375 měřených km)

Druhá část maratónské etapy dopadla pro české zástupce dobře. Martin Michek se v průběžném pořadí posunul o tři příčky, zatímco Martin Prokop si polepšil na osmou příčku. Aleš Loprais nadále drží průběžné čtvrté místo. Blýskl se pak Ignacio Casale z týmu Buggyra, který dojel v etapě pátý, což je jeho nejlepší etapový výsledek v letošním ročníku. Osmá etapa nicméně nebyla šťastná pro zahraniční motorkáře. Francouz Pierre Cherpin byl po nehodě uveden do umělého spánku, do nemocnice musel putovat i jeho krajan Xavier de Soultrait.

7. Háil - Sakaka (471 měřených km)

Sedmá etapa sice následovala po dni odpočinku, náročná ale byla v tom, že se v jejím cíli závodníci museli obejít bez pomoci svých mechaniků. V bivaku případné šrámy museli opravovat sami. Tzv. maraténská etapa ale byla pro Čechy vcelku povedená. Aleš Loprais mezi kamiony dojel šestý, čímž povedeně oslavil své narozeniny, které připadly právě na 10. ledna. Martin Michek a Libor Podmol zase zajeli svůj nejlepší letošní výsledek, dojeli dvanáctý, respektive 29. Po technických problémech se pak do závodu mohli vrátit motorkáři Jan Brabec (Strojrent Racing), Roman Krejčí (Bo!Beton) a v kategorii automobilů Miroslav Zapletal (Offroadsport), byť už startují mimo oficiální klasifikaci.

6. Burajda - Háil (347 měřených km)

Šestá etapa uzavřela první polovinu letošního Dakaru. Kvůli pozdnímu příjezdu mnohých posádek v páté etapě byl start odložen a zároveň zkrácen měřený úsek. Po problémech se do závodu vrátil Jan Brabec, kvůli penalizaci se však propadl na chvost startovního pole. Za smolaře dne však byl Martin Prokop, kterému praskly tři poloosy a navíc v závěru etapy začal jeho vůz hořet. Do cíle se tak dostal s velkou ztrátou. Naopak spokojený byl Aleš Loprais, který v etapě mezi kamiony dojel čtvrtý.

5. Rijád - Burajda (419 měřených km)

Etapa naplánovaná na 7. ledna už dopředu měla prosít závodní pole. A to se potvrdilo, šlo o opravdu náročnou trasu. Bohužel pro Jana Brabce, kterého postihly technické problémy. Českým posádkám se ale jinak celkem dařilo, Martin prokop se posunul na průběžné páté místo, vysoko dojeli i Aleš Loprais a Martin Šoltys. Martin Macík bohužel v rámci kamionů dojel až devátý, pohoršil si tak na třetí příčku v průběžném pořadí.

4. Vadí d-Davásir - Rijád (337 měřených km)

Čtvrtá etapa byla přejezdová, závodníci museli ujet hned 813 km, z nichž 337 km bylo měřených. Úspěšná byla hlavně pro Martina Macíka, který se i díky potížím soupeřů dostal na druhou příčku v průběžném pořadí. V průběžném pořadí také stoupal Martin Prokop a skvělý výsledek v etapě zajeli i motorkáři Jan Brabec a Roman Krejčí.

3. Vadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir (403 měřených km)

Už ve třetí etapě kolem Vadí ad-Davásiru bylo už ale zase lépe. Martin Prokop dojel tentokrát sedmý mezi automobily, díky čemuž se v průběžném pořadí opět posunul vzhůru. Martin Macík zase dokonce dojel čtvrtý mezi kamiony. Tomáš Enge se pak po problémech v prvních dvou etapách konečně vyhnul technickým problémům a také se v rámci své kategorie Lightweight Prototype posunul výše, byť stále se ztrátou zůstává na chvostu závodního pole.

2. etapa Biša – Vadí ad-Davásir (457 měřených km)

Druhá etapa bohužel už pro české závodníky nebyla tak úspěšná jako ta první. Martin Prokop v jejím průběhu bloudil, a tak se propadl pořadím, Aleše Lopraise zase zdržel defekt. Další ztrátu pak nabral Tomáš Enge. Martin Macík však navzdory vibracím svého speciálu ve vysokých rychlostech dojel mezi kamiony pátý.

1. etapa Džidda – Biša (277 měřených km)

Start do Rallye Dakar 2021 byl pro české účastníky nadmíru úspěšný. Martin prokop skončil v kategorii automobilů na skvělém třetím místě, když se od startu postupně propracovával dopředu. Aleš Loprais pak byl mezi kamiony dokonce druhý. Mezi nejlepší se pak v této kategorii dostal i celkově pátý Martin Macík mladší.

Rallye Dakar 2021: Závěrečné výsledky po 12. etapě

Motocykly: 1. K. Benavides (Arg./Honda) 47:18:14; 2. Brabec (USA/Honda) +4:56; 3. Sunderland (Brit./KTM) +15:57; … 10. Michek (ČR/KTM) +2:42:37; 18. Engel (ČR/KTM) +6:30:29; 30. Pabiška (ČR/KTM) +11:53:59; 31. Podmol (ČR/Husqvarna) +12:04:44; 41. Lhotský (ČR/KTM) +21:10:08.

Automobily: 1. Peterhansel, Boulanger (Fr./X-Raid Mini) 44:28:11; 2. Nasser Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota) +13:51; 3. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) +1:00:57; … 9. Prokop (ČR/Ford) +4:09:21; 42. Ouředníček, Křípal (ČR/Toyota) +25:51:58.

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 60:28:29; 2. Enrico (Chile/Yamaha) +33:44; 3. Copetti (USA/Yamaha) +3:00:58; … 5. Kubiena (ČR/Yamaha) +7:11:45.

SSV: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 53:41:02; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +17:23; 3. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +51:53.

Lightweight Vehicle: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 53:41:02; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can-Am XR5) +17:23; 3. Domzala, Marton (Pol./Can-Am XR5) +51:53; … 12. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +5:57:59 (vítěz kategorie Lightweight Prototype); 34. Enge, Tošenovský (ČR/Can-Am) +17:46:50 (10. v Lightweight Prototype).

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 48:23:21; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +39:38; 3. Mardějev +1:14:35; 4. Macík, Tomášek, Švanda (ČR/Iveco) +1:45:51; 5. Loprais, Pokora, Alkendi (ČR, S. Arábie/Praga) +2:00:31; 7. Van den Brink, De Graaf, Kozlovský (Niz., ČR/Renault) +4:23:21; 9. Casale, Leon, Hoffmann (Chile, ČR/Tatra) +5:27:50; 10. Šoltys, Schovánek, Šikola (ČR/Tatra) +5:33:32; 16. Tomeček (ČR/Tatra) + 35:24:33

Classic: 1. Douton, Etienne (Fr./Buggy Sunhill 1979) 961 bodů; 2. Donatiu, Serrat Puig 2650 bodů; 3.Harichoury, Fertin, Correia (Fr./Renault Trucks 420DCI) 5205 bodů; … 19. Klymčiw, Vlček (ČR/Škoda 130 LR) 133 321 bodů.

Výsledky jsou neoficiální

Po technických problémech v závodě pokračují motorkáři Jan Brabec (Strojrent Racing), Roman Krejčí (Bo!Beton) na strojích KTM a v kategorii automobilů Miroslav Zapletal (Offroadsport). V jejich silách rozhodně jsou úspěšná umístění ve zbývajících etapách soutěže, která skončí v pátek 15. ledna. V průběžném pořadí soutěže však uváděni nejsou.