Rallye Dakar 2023: Macík vyhrál prolog, Prokop dvanáctý

Prokop

Macik

Nový koncept bivaku, vyvinutý s cílem spojit pole Dakaru v závěrečných fázích technických přejímek, také připraví scénu pro úvodní ceremoniál. Jedenáct kilometrů dlouhá speciálka rozhodovala o pořadí na startu první etapy. Prvních deset automobilových jezdců a nejlepších patnáct motorkářů si vybere své startovní pozice pro další etapu. Strategie tak vstupuje do hry od prvního dne soutěže.

Když startujete první

Úspěch znamená, že Martin Macík bude v neděli otvírat trať pro sekci kamionů. To je situace, kterou si už v minulosti několikrát vyzkoušel a ví, že má v rukou velkou výhodu i zodpovědnost. Silvestrovská noc tak bude v bivaku týmu MM Technology klidná a spokojená. „Jelo se dobře. Vyhráli jsme. Pecka. Cíl splněn. Každopádně, byla to rallye. Pravá, levá, rovina. Zatáčky už byly vyjeté. Ale poradili jsme si. Ze Sedlčanské kotliny máme natrénováno. Další den budeme otvírat. Jedná se o výzvu, hlavně pro Františka, mého navigátora. Bude výhodné startovat mezi prvními pěti kamiony. Vyrazí na trať po první čtyřicítce aut, vyjíždět by měly po minutě. Pak přijde na řadu několik desítek dalších aut a následně zbytek kamionů. I proto jsme se snažili dojet prolog rychle,“ řekl Macík.

Video se připravuje ...

Otvírat trať má své výhody, které většinou převažují. Ale samozřejmě je tu i pár detailů, které hrají proti posádce s první startovní pozicí. „Startujete do čista, nemáte na trati vyjeté koleje, většinou vám nikdo nepráší, nedojíždíte tak často další auta. Ale navigátor má těžkou práci. Vidíme, kudy jely motorky nebo auta. Ale každý si hledá svoji cestu a stopám nemůžete úplně věřit. Současně některá místa projede motorka nebo auto, ale jsou zrádné pro kamiony. Může tam být úzký průjezd, měkké duny, solisko, které se propadne, šutry. Pomáhá, když už jsi to párkrát zažil a umíš s takovou situací zacházet,“ dodal Martin Macík.

Prokop dopředu nepospíchal

Prokop zvládl třináct kilometrů dlouhou trasu v čase 8:22 a za vítězným Mattiasem Ekströmem ze Švédska zaostal o 22 sekund. Za pilotem Audi skončil druhý muž minulého ročníku Sébastien Loeb z Francie, třetí byl jeho krajan a čtrnáctinásobný šampion Stéphane Peterhansel. „Auto fungovalo skvěle a změny na podvozku jsou cítit, přilnavost byla výborná. Prolog nebyl úplně jednoduchý a bylo tam hodně zrádných míst v měkkých zatáčkách, ve kterých udělalo několik posádek chybu, a dokonce tam šel někdo přes střechu. Tempo jsme zvolili takové, abychom právě takovou chybu neudělali a na krátkém prologu si nepokazili celý start do Dakaru,“ shrnul Prokop své úvodní dojmy.

Zkušený jezdec považuje dvanáctý dosažený čas za ideální. „Přisuzuje nám i stejnou startovní pozici do první etapy. Kdybychom skončili třeba devátí, určitě bychom si - díky tomu, že si prvních deset posádek volí startovní pozici – byli nucení vybrat na úvodní etapu druhé startovní pořadí. To by znamenalo jet skoro po čisté poušti bez navigačních indicií po autech před námi,“ dodal Prokop.

Michek hledal balanc

Rychlá trasa po vyznačených cestách, podobný koncept jako při klasické rallye. Tohle čekalo na účastníky nejtěžší dálkové soutěže. „Při prologu se dalo opírat do písečných stěn, bylo to příjemně svižné. Akorát jsem se musel trochu přeorientovat, protože má motokrosová motorka zabrzdí na místě, dálkový speciál se v rychlých pasážích na pistách chová trochu odlišněji,“ popisoval Michek, několikanásobný domácí šampion v motokrosu. „Musel jsem v těch několika kilometrech hledat ten správný balanc. Nicméně si myslím, že to bylo dobré,“ připomněl jezdec týmu ORION – Moto Racing Group, který byl pouhé čtyři vteřiny od patnáctého místa. Jeho týmový kolega Milan Engel bral 46. místo. „Prolog byl rychlý a jednoduchý, jelo se to celé bez roadbooku. Užil jsem si to, šlo hlavně o to neudělat kravinu,“ dodal Engel

„Takže je umístění Martina ve finále lepší než aby vyjížděl jako první nebo druhý. U Milana počítáme s tím, že prolog nebyl jeho šálkem kávy, a že se bude postupně dostávat dopředu. Je důležité, aby zítra zbytečně nezůstal za pomalejšími jezdci, který mu budou prášit,“ hodnotil začátek Dakaru Ervín Krajčovič, šéf týmu ORION – Moto Racing Group. „Motorky fungují výborně, kluci mají udělané od továrny KTM pérování, je kompletně připravené na závod.“

I když v sobotu se po celém světě bude slavit příchod nového roku, v Saudské Arábii se bude na Dakaru spíše pracovat. „Večer se tady moc oslavovat nemůže, alkohol je tu zakázaný. Ale práce máme dost, určitě budeme všichni kolem půlnoci ještě vzhůru a popřejeme si, zavoláme domů. „Budíček budeme mít v nejpozději v pět hodin ráno, takže se pojede už dakarské režim,“ dodal Krajčovič.

Výsledky - prolog

Motocykly: 1. Price (Aus./KTM) 8:22 min.; 2. Sanders (Aus.Gas Gas) +1; 3. Branch (Botswana/Hero) +9; … 20. Michek (ČR/KTM) +23; 50. Engel (ČR/KTM); 57. Brabec (ČR/KTM) +58; 69. Pabiška (ČR/KTM) +1:03; 90. Podmol (ČR/Husqvarna) +1:25.

Automobily: 1. Ekström, Berqvist (Švéd./Audi) 8:00 min.; 2. 2. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive) +1; 3. Peterhansel, Boulanger (Fr./Audi) +11; … 12. Prokop, Chytka (ČR/Ford) +22; 21. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford) 44; 59. Trněný, Horyl (ČR/Ford) +1:34.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 8:50 min.; 2. Medeiros (Br./Yamaha) +1; 3. Villa Vaques (Šp./Yamaha) +12; … 15. Tůma (ČR/Yamaha) +1:10.

T3 Prototype: 1. Gutierrezová, Moreno Huete (Šp./BRP Mawerick) 8:49 min.; Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Mawerick) +2; 3. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Grallyteam OT3) +4; … 16. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +32.

T4 Production: 1. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./BRP Can-Am Maverick) 9:06 min.; 2. Batista, Mota (Br., Šp./BRP Can-Am Maverick) +2; 3. Farres, Guell, Ortega Gil (Šp./BRP Can-Am Maverick) +8.

Kamiony: 1. Macík (ČR/Iveco) 9:43 min.; 2. Van den Brink (Niz./Iveco) +5s; 3. Van Kasteren (Niz./Iveco) +6; 4. Šoltys (ČR/Tatra) +13; …. 6. Loprais (ČR/Praga) +15; 12. Valtr (ČR/Tatra) +42; 15. Vrátný (ČR/Tatra) +1:13; 42. Randýsek (ČR/MAN) +3:18; 45. Tomeček (ČR/Tatra) +3:57.