Rallye Dakar 2023: Podmolovi našli tři prasklé kosti

Několikahodinový let ze Saudské Arábie má za sebou Libor Podmol. Známý freestyle motokrosový jezdec havaroval na v první etapě dakarské rallye, když nečekaně vyletěl z motorky. V bivaku mu našli prasklý hrudní obratel, to však nebylo všechno.

„Po přesunu do nemocnice v Arábii mi udělali CT snímky a na nich zjistili, že mám ještě zlomená tři hrudní žebra. Musím být v klidu a fakt nic nedělat,“ popsal Podmol, který se na pražském letišti přesouval na vozítku i pomalejší chůzí. Nyní bude doma odpočívat a chodit na kontroly.

Pět minut bezvědomí

Na pražském letišti se ještě vrátil k nešťastnému incidentu. „V devadesátikilometrové rychlosti jsem vyletěl přes řídítka, asi kvůli nějakému zapadlému kamenu. Tohle stále nevím. Moje tělo letělo rychlostí 74 km/h a při pádu jsem překonával 26G. Dopad jsem tvrdě a byl jsem pět minut v bezvědomí,“ popisoval incident Podmol, který byl několik dní ještě v Saudské Arábii a chodil po nemocnici a kontrolách.

V sobotu po poledni přistál už na pražském letišti, stále musel být bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu na vozíčku. „Let byl fajn, byl jsem v byznys třídě, všichni se o mě hezky starali, pomáhali mi. Byl jsem celou dobu na vozíčku, nemusel jsem tašky vůbec řešit,“ popsal Podmol, který byl na dakarské rallye podruhé. „Doktor mi řekl, že musím být v klidu tři měsíce. Nic nezvedat a nedělat, bude to jenom bolet. A nebude to mít nějaké následky.“

Podmol se tak plánuje doma léčit, bude mazat na sebe různé masti, jíst bylinky a zraněné místa magnetovat. V minulosti si po pádu zlomil několik kostí na nohách, stále v nich má hodně šroubů. „Na začátku února mi je v nemocnici právě vyndají. Tak to chci spojit se zahojením mých bolístek z letošního Dakaru. Zatím to bolí skoro při každém pohybu. Až se mi zahojí nohy, tak budu mít záda v pořádku a pak budu plně funkční,“ plánuje Podmol, který byl na Dakaru před dvěma lety a zajížděl časy kolem třicátého místa celkového pořadí.

Na Dakar se chce vrátit

Sebejistě působil Podmol také na letošním ročníku, přetěžká první etapa v kamenech ho bavila. „Všichni říkali, jak ten úvod Dakaru byl náročný, ale mně se jelo fakt hezky, nebyl jsem vůbec unavený. Hodně mě to bavilo. To jsou ty momenty, kde se pak tohle stane,“ dodal Podmol, který se chce na nejtěžší dálkovou soutěž vrátit. „Motorku mám připravenou a nepoškozenou. Od fanoušků dostávám zprávy, abych tam v příštím roce odcestoval a ukázal jim to. Byl jsem v životní formě, fakt mě mrzelo, jak to letos dopadlo.“

Kromě toho v letošním roce by se rád Podmol také vrátil k freestyle motokrosu. „S ostravským týmem FESH FESH, se kterým jsem letos na Dakaru spolupracoval, bychom rádi připravili takovou tour po České republice. Uvidíme, jak se nám to podaří skloubit.“